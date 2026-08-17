Las (escasas) posiciones abiertas en el once del Dépor

Mella, Villares y Loureiro hablan durante el Teresa Herrera ante el Real Madrid en Riazor Patricia G. Fraga

El que más y el que menos pasa la pretemporada intentando adivinar por dónde irán los tiros del primer once de su equipo en el debut liguero. ¿Cuántos fichajes se meterán? ¿Qué jugadores perderán peso en el proyecto? ¿Hay alguno que no llegará a tiempo para ese primer partido? En el Dépor tampoco es un ejercicio ajeno. Pero el contexto del equipo blanquiazul es algo diferente al de un recién ascendido cualquiera de los últimos años porque no hay tantas incógnitas plausibles respecto a la primera alineación. La pretemporada, y las lesiones de algunos jugadores, han dejado pocas vacantes con dudas razonables. Salvo sorpresa, siete son fijos, todo lo fijos que se puede ser en el fútbol, y solo cuatro huecos quedan por resolver.

Los siete fijos

En portería no hay discusión. El Dépor pagó este verano la cláusula de rescisión al Mallorca para hacerse con Leo Román por unos nueve millones de euros, el fichaje más caro del club en el mercado estival. Esa apuesta ya habla por sí sola, pero además ha sido el portero con más minutos de toda la pretemporada, incluso con el meta ibicenco disputando los dos últimos amistosos.

En el lateral derecho, o en el rol de tercer central según el momento del partido, la titularidad es de Ximo Navarro, siempre que su físico responda, que ahora mismo es el caso. Es el futbolista que mejor entiende esa posición híbrida que pide Hidalgo porque reúne criterio en la salida de balón, capacidad para cerrar en banda como lateral puro y para agruparse por dentro cuando el equipo defiende con línea de cinco. Incluso ha demostrado solvencia en el uno contra uno, con el duelo ante Vinicius en el Teresa Herrera como ejemplo reciente, y siempre que ha estado disponible, el rendimiento del Deportivo ha subido un escalón.

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A su lado, Lucas Noubi ocupa una de las dos plazas de central. El belga fue una de las revelaciones de la pasada campaña, dueño de la titularidad por mérito propio desde que se ganó la confianza de Hidalgo. Su fortaleza está en la seguridad con la que actúa, tanto en la salida de balón como facetas defensivas como en los duelos, en la valentía para salir al corte y en la capacidad para corregir a campo abierto.

En el centro del campo hay dos posiciones sin debate. Una es la de Lorenzo Amatucci, fichado este verano de la Fiorentina y el jugador que mejor ha conectado con Mario Soriano en toda la pretemporada. El italiano aporta salida de balón limpia y solución en los primeros pases, y pese a no destacar por su altura, no rehúye el choque cuando el equipo pierde el balón.

La otra es la de Mario Soriano, que ya no necesita presentación. Es el timón del equipo desde el curso pasado, el jugador más asentado en la medular y el nombre más claro de todo el once. Ofrece soluciones constantes en ataque, acelera el juego cuando lo cree conveniente y lo pausa cuando la situación lo requiere. El debate sobre si podría jugar en una posición más adelantada seguirá abierto según encajen los fichajes, pero su titularidad no está en duda.

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Arriba, Pierre-Emerick Aubameyang es la gran apuesta ofensiva del proyecto. A sus 37 años ha demostrado en pretemporada que mantiene buena parte de sus facultades. Desde que llegó al Deportivo ha jugado siempre como titular en los amistosos. Todo lo que no sea ver al gabonés en el once, sería una de las sorpresas más grandes de la jornada inaugural.

Junto a él se ha ganado un sitio Bil Nsongo, el nombre que más llama la atención de esta lista. El canterano lleva solo media temporada en el primer equipo, pero ese tramo bastó para que Hidalgo no se plantee prescindir de él. El delantero camerunés fue determinante en la consecución de los ascensos del Fabril y el primer equipo, y ha sido pieza importante en el juego del equipo durante toda la pretemporada. A eso se suma que quienes podrían disputarle el puesto, o no están al mismo nivel, o arrastran molestias físicas.

Las cuatro vacantes

La primera plaza libre está junto a Noubi, en el centro de la defensa. Todas las pistas apuntan a Bright Ede, central polaco de 19 años llegado del Motor Lublin, que ha mostrado calma, apenas ha cometido errores y se muestra solvente con y sin balón. La duda tiene nombre propio, Miguel Loureiro, pilar absoluto del Dépor la pasada temporada y hombre de máxima confianza para Hidalgo en cualquier puesto de la defensa. En el vestuario le llaman de broma "el hijo de Hidalgo", como se pudo escuchar en las celebraciones del ascenso. Loureiro arrastró molestias que le impidieron jugar hasta los dos últimos amistosos, 20 minutos ante el Genoa y la segunda mitad ante el Real Madrid en el Teresa Herrera. Su nombre siempre merece seguir en la ecuación.

El segundo huec o está en el lateral izquierdo. Quagliata fue uno de los destacados de la pasada temporada. Aporta energía, profundidad y sacrificio, es un futbolista que no engaña. Es, por eso, la principal opción para el carril zurdo ante el Elche. Pero no se descarta que sea Angeliño quien forme en el once. El contexto no le favorece, ya que aterrizó cedido desde la Roma hace apenas dos semanas, con pocos minutos de competición en 2026, escasos entrenamientos con sus nuevos compañeros y una falta de ritmo que el aficionado pudo comprobar en el Teresa Herrera y que el propio jugador reconoció en sala de prensa. Aun así, su candidatura no es la de un futbolista cualquiera. Tiene el estatus para ser un jugador ‘plug and play’, de los que llegan y juegan. Ha competido en la élite absoluta y el Dépor apuesta por él para recuperar ese nivel. Falta ver si esa apuesta se activa ya en la jornada 1.

El tercer puesto sin dueño es el de la banda derecha, por delante de Ximo Navarro. Definir si es carrilero o extremo es complicado, porque con Hidalgo la línea entre ambas funciones es muy fina. Ese rol lo ocupó Altimira en la segunda mitad del curso pasado, pero su lesión, que le impide jugar desde el segundo amistoso, lo elimina de la ecuación. Quedan Luismi Cruz y David Mella, ambos con experiencia con Hidalgo como extremos en ataque y carrileros en defensa. Luismi Cruz tiene a su favor haber estado disponible toda la pretemporada, ser el de más minutos en los amistosos y poder actuar además en otra posición sin dueño en el centro del campo. David Mella, por su parte, ya superó su grave lesión de rodilla, reapareció mediada la pretemporada a un nivel notable para el tiempo de baja acumulado, y aporta características que no abundan en la plantilla.

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El último hueco está en el centro del campo, y aquí la elección de un futbolista u otro puede desencadenar cambios de posición en otros compañeros. Hidalgo puede dar entrada a un perfil de mayor recorrido físico, como Diego Villares, para equilibrar la medular junto a Amatucci y Soriano. O situar a Luismi Cruz más adelantado y con libertad, en un once más ofensivo, con Mella de carrilero derecho y el propio Luismi posiblemente posicionado de partida en la banda izquierda.

Villares vuelve a arrancar la temporada con ese rol de primer centrocampista de recambio para cuando la medular necesite más equilibrio. Si Hidalgo detecta que hay algo que no funciona como él quiere, el de Vilalba suele ser el elegido para tratar de subsanarlo, de inicio o desde el banquillo. Por lo visto en el último ensayo ante el Real Madrid, todo indica que está por delante de Teun Gijselhart en la rotación, lo que convierte su presencia en el once ante un Elche que va a querer manejar el balón en una opción viable.

En resumen, Luismi Cruz puede ocupar dos huecos distintos, el de la banda derecha o el del centro del campo, y a la vez puede quedarse fuera de ambos si esas plazas terminan siendo para Mella y Villares. En el fútbol nada es cien por cien seguro, ni siquiera para los siete futbolistas que reúnen argumentos suficientes para pensar que no habrá sorpresas con su presencia en el once. Por eso, lo primero que hará el aficionado al ver la alineación en redes sociales será tratar de rellenar los huecos que la pretemporada no ha terminado de despejar.