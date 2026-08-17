Largas colas en las taquillas de Riazor para resolver los últimos trámites del abono antes del Deportivo-Elche

Colas en las taquillas de Riazor a horas del Deportivo-Elche

A horas de que el Deportivo se estrene ante el Elche en Riazor en el regreso a Primera División, las colas en las taquillas del estadio herculino lucían ya desde mediodía con numerosos aficionados que se acercaron a A Coruña a primera hora de la mañana para realizar los últimos trámites antes de poder hacer uso de su abono, pero que se encontraron con las puertas de las Oficinas de Atención al Deportivista (OAD) cerradas.

Esta situación causó malestar entre los presentes, que acudieron esperando resolver los detalles pendientes de sus renovaciones, pensando que la OAD abriría en su horario habitual al tratarse de un lunes. El club señala que, más allá del cartel colocado en la ventanilla de la propia OAD, publicó ayer domingo 16 de agosto una nota en su página web en la que informaba de que las oficinas permanecerían cerradas este lunes y que toda atención se realizaría en las taquillas a partir de las 14.00 horas. Algo que, por otra parte, es el proceso habitual durante los días de partido, en los que la Oficina de Atención al Deportivista nunca está abierta.

Las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor abren este lunes 17 de agosto desde las 14.00 horas hasta las 22.00 horas Más información

Los motivos para acudir a Riazor con antelación han sido variados entre los presentes. Había desde abonados de Marathón Inferior que llegaron para retirar su carné en persona y completar el proceso que el club ha puesto en marcha este verano para esa grada, pero también aquellos seguidores que solicitaron que se le enviara el carné físico a su domicilio y que todavía no lo han recibido, por lo que necesitan retirar una entrada gratuita para el choque de esta noche.