El análisis del rival | Un Elche en reformas para volver a ser el que era

Los jugadores del Elche celebran un gol en pretemporada ECF

Le llega algo pronto el debut liguero a este Elche Club de Fútbol. El conjunto franjiverde apenas había podido empezar a saborear la sufrida permanencia del pasado curso —lograda en un empate agónico en Montilivi— y ya se veía abocado a iniciar una profunda reforma que, semanas después, todavía está en marcha.

El argentino Martín Anselmi lidera el lavado de cara de un conjunto que debe cambiar por necesidad, aunque pretende parecerse lo máximo posible a lo que ya era. Eder Sarabia, artífice del ascenso certificado en Riazor en el año 2025 y de la citada salvación, voló tras conseguir ambos éxitos. Y junto a él, piezas capitales como Aleix Febas (ahora en el Celta) y sus tres puntas. Sin Rafa Mir, André da Silva y Álvaro Rodríguez, el cuadro ilicitano perdía 25 goles. Sin el técnico vasco y el mediocentro surgido de la cantera del Madrid, a su cerebro en la pizarra y su extensión en el campo.

Pocas bajas, pero tan sensibles que cambian la cara del Elche y son difíciles de contrarrestar. Lo ha intentado la entidad dando las riendas a un preparador argentino que ha pasado de ser una de las grandes promesas internacionales en los banquillos a vivir en el Martínez Valero una pequeña reválida.

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Porque el bonaerense, de verbo hábil y propuesta atractiva, logró proyectar su imagen con una gran etapa en Ecuador con Independiente del Valle y cumplió con creces en México liderando a Cruz Azul. Esas dos experiencias le permitieron ganarse una oportunidad en Portugal de la mano del Porto. Pero en el Estadio do Dragao estuvo muy lejos de las expectativas y acabó siendo despedido tras un pobre Mundial de Clubes, que no hizo sino culminar una temporada mediocre en la que fue tercero en la liga lusa.

“Hay aspectos que son innegociables. Hablar de valentía, agresividad y pensar en la portería del rival, a mi me nace”, exponía el argentino en su presentación, en la que también reconoció que tenía pendiente una reunión con Sarabia para intercambiar impresiones sobre la plantilla franjiverde. Y es que no se aleja apenas nada el discurso del nuevo técnico del que ofrecía su antecesor en el cargo. “Quiero la pelota ya, si la pierdo, la quiero lo antes posible. Quiero ser un equipo que provoque el error del rival y eso te lleva a ser un equipo protagonista. Se gana buscando el gol y ganar. Quiero pensar en ganar y no en evitar perder”. Son declaraciones del nuevo titular del banquillo, aunque podrían haber salido de la boca de Eder.

Pocos cambios

Pero una cosa son las palabras y otra, los hechos. Y en ello anda Anselmi, tratando de construir un equipo que guarda muchas similitudes con el del pasado curso, aunque con matices.

Para empezar, apunta a ser menos directo este Elche 2026-27. Al menos, de momento. Curiosamente, un técnico muy vinculado a la asociación como Sarabia acabó encontrando en el juego directo un mecanismo para convertirse en un equipo más competitivo y aprovechar el poderío de sus arietes. Sin ninguno de los tres y únicamente con Fer Niño como ‘9’ del primer equipo durante todo el período preparatorio, es de suponer que el equipo alicantino tratará de hacerse todavía más fuerte a través de su juego interior. Lo avisó Hidalgo y no lo oculta lo visto en esta pretemporada.

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“En nuestro contexto, no me interesa que se dependa de los individuos. Si somos capaces de proveer a los delanteros para que hagan goles y ellos construyen ataque, estarán en un contexto favorable. Se han ido mucho goles, pero nuestros delanteros, no solo los que llegaron si no los chicos que nos ayudaron, creo que han sabido surfear bien el contexto porque han hecho goles”, matizó el preparador, que quizá deje a Niño solo en la punta de ataque pero, a cambio, lo acompañará de dos enganches. Uno de ellos es Lucas Cepeda, que debe dar un paso adelante este curso tras llegar en el ecuador de la temporada pasada y no destacar y Facu Buonanotte. El menudo medio ofensivo llamó la atención de Inglaterra en Rosario muy joven. Tras no rendir en las Islas Británicas, ahora busca un contexto más propicio para sacar a relucir su fútbol.

Por hacer

El argentino es uno de las cuatro nuevas contrataciones que ha concretado el Elche. Todavía le quedan unas cuantas más por hacer de aquí a que cierre el mercado. “¿Si estoy contento con la plantilla? Es irrelevante mi respuesta porque considero que mientras el mercado está abierto, las posibilidades existen para entrar y salir. Hay que centrarse en lo importante y es poner el foco en la liga”, expresó el técnico, que espera más jugadores para la vanguardia, al menos otro para el carril diestro y puede que algún defensor. Eso, contando que sea capaz de retener a Affengruber.

Deberá manejar el Dépor el juego combinativo del Elche, aunque como bien avisa su técnico, el cuadro blanquiazul podrá hacerle daño al contragolpe: “Se manejan bien en las transiciones, son un equipo dinámico y sus jugadores saben ocupar espacios. Será un gran partido. Nos interesa de lo que somos capaces de hacer y lo más importante es tener competitividad. Y eso es deseo, jugar y tener valentía”. Deberá encontrar todo eso no ya para vencer en Riazor, sino para repetir presencia por tercer curso seguido en la élite.