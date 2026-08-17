Los jugadores del Elche celebran un gol contra el Kaizer Chiefs Elche CF

El Elche, primer rival del Deportivo en Liga, visitará Riazor el próximo lunes a las 21.00 horas con una idea de juego similar a la de la campaña pasada, pero con un entrenador y varias piezas diferentes. Con Martín Anselmi bajo los mandos, el equipo ilicitano busca continuar siendo protagonista con el balón y el técnico argentino ha reconocido que se siente identificado con muchos de los conceptos que plasmó Eder Sarabia la temporada pasada, por lo que en su presentación ha señalado que "la esencia será la misma". Sin embargo, el club franjiverde ya no tiene en sus filas a futbolistas clave del curso pasado como Álvaro Rodríguez o Aleix Febas.

Matías Dituro, 39 años. El guardameta se repartió la titularidad en la campaña anterior con Iñaki Peña, aunque la salida del club del arquero catalán tras finalizar su cesión provoca que el argentino sea el mejor colocado para defender los palos en Riazor frente a un Iturbe que todavía no ha debutado en Liga. Dituro, que jugó el último partido de pretemporada de titular, cuenta con una experiencia de 60 encuentros en Primera División.

David Affengruber, 25 años. El central austriaco fue uno de los mejores centrales de Segunda División en la 2024-25 y uno de los futbolistas revelaciones en la máxima categoría nacional durante la campaña anterior siendo titular indiscutible en la zaga al comenzar de inicio en 33 de los 36 partidos que disputó. Estuvo convocado con Austria en el Mundial 2026, pero no llegó a jugar ningún minuto.

Víctor Chust, 26 años. Estuvo presente en los cinco amistosos de preparación del Elche y jugó de titular en todos menos en uno. Durante el curso pasado fue una pieza recurrente para Eder Sarabia con quien jugó 31 encuentros en Liga.

Pedro Bigas, 36 años. Arrastró molestias durante la preparación y no pudo disputar ningún duelo en la pretemporada. Esta semana ya pudo ejercitarse con el resto del equipo con normalidad, por lo que apunta a estar disponible contra el Deportivo. En la 2025-26 tuvo bastante protagonismo, a pesar de no ser titular indiscutible.

Buba Sangaré, 19 años. Tras jugar el Europeo sub-19 en este verano, estuvo a las órdenes de Anselmi en los dos últimos test ante el Córdoba y el Toulouse. Con la defensa de cinco que propone el técnico, Buba ejercería de carrilero derecho. El Elche depositó cuatro millones y medio de euros por él a la Roma en enero y desde entonces jugó doce encuentros ligueros, ocho de ellos como titular.

Germán Valera, 24 años. Presente en todos los amistosos, Valera apunta a ser el carrilero zurdo del Elche para la primera jornada pero de corte más ofensivo. Ahí jugó el murciano en pretemporada y ahí parece que va a jugar en el estreno liguero en Riazor. La campaña pasada fue un fijo en las alineaciones del conjunto franjiverde.

Federico Redondo, 23 años. Pivote argentino, hijo del exmediocentro de Tenerife y Real Madrid, que también puede ocupar posiciones en el centro de la zaga. Gozó de bastantes minutos en la fase de preparación y su polivalencia podría abrirle una oportunidad hacia la participación en A Coruña. Pese a eso, solamente jugó un partido de titular desde que aterrizó en Elche en agosto de 2025.

Marc Aguado, 26 años. Es una de las piezas claves de la medular ilicitana. Así lo ha demostrado con sus 30 titularidades en Primera durante la campaña 2025-26, con más de 2.500 minutos en Liga, y su intervención en todos los amistosos con Martín Anselmi.

Gonzalo Villar, 28 años. Tras la salida de Aleix Febas rumbo al Celta, Gonzalo apunta a ser el '8' de confianza del Elche puesto que ha jugado de titular en absolutamente todos los encuentros preparatorios. Llegó al club en enero de 2026 cedido por el Dinamo de Zagreb y, tras su buen rendimiento en esos seis meses, la entidad decidió comprarlo este verano por un millón de euros.

Martim Neto, 23 años. El mediocentro portugués cuenta con una gran producción goleadora y, aunque en ciertos tramos del curso anterior fue titular, se convirtió en un gran revulsivo desde el banquillo para Eder Sarabia. Neto realizó siete contribuciones en la 2025-26 (dos goles y cinco asistencias) en sus 25 encuentros disputados en competición liguera.

Facundo Buonanotte, 21 años. El mediapunta firmó recientemente con el Elche en calidad de cedido desde el Brighton en inglés y no ha podido disputar ningún minuto de pretemporada, aunque estuvo convocado en el último contra el Toulouse. El argentino jugó 12 partidos el pasado curso entre Chelsea y Leeds United, tres de ellos en Champions League, cuatro en Premier, dos en FA Cup y otros dos en la EFL Cup.

Lucas Cepeda, 23 años. El extremo chileno, que fue una inversión de casi dos millones de euros en enero, formó parte de todas las alineaciones de Anselmi salvo en una. También ha ocupado la posición de delantero centro acompañado de otro punta.

Tete Morente, 29 años. El gaditano destaca por su polivalencia puesto que la temporada pasada ha ejercido de extremo, que es su posición natural, y también ha ocupado otras demarcaciones como la punta de lanza o el carril diestro. Regresó al Elche en invierno de 2026 y desde entonces jugó trece partidos ligueros, once saliendo de inicio.

Ali Houary, 21 años. Participativo y goleador en pretemporada, volvió al club ilicitano tras seis meses cedido en el Mirandés de Segunda División, con quien jugó quince partidos y repartió una asistencia. El año pasado fue titular en la primera jornada ante el Betis pero su protagonismo se fue diluyendo, por lo que se le encontró ese nuevo destino en enero para que el joven futbolista tuviese más minutos.

Fer Niño, 25 años. Goleador de área, pero también con mucha calidad fuera de ella. El ariete tiene buen juego de pies y todo parece indicar que será titular en Riazor. El Elche abonó cuatro millones de euros por el futbolista, que había marcado siete goles en sus 38 partidos en LaLiga Hypermotion con el Burgos.

Umaru Konare, 22 años. Es una de las revelaciones de la pretemporada del conjunto franjiverde. El delantero centro fue el máximo goleador en la fase previa al anotar cuatro dianas en los cinco amistosos, lo que supone el 44,4% de la producción goleadora del equipo.