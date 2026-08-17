Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El 1x1 del Dépor-Elche: Amatucci y Román no fueron suficiente

Luces y sombras en el estreno blanquiazul en Primera, a nivel colectivo e individual

Jorge Lema
Jorge Lema
17/08/2026 23:40
Amatucci conduce el balón en el Deportivo-Elche
Amatucci conduce el balón en el Deportivo-Elche
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Leo Román (7): Decisivo. El guardameta empezó a justificar en el primer encuentro el pago de la cláusula con una mano salvadora a Villar. No pudo hacer nada ante el remate de Aguado. 

Ximo Navarro (6): A más. Le costó mucho entrar en el partido, sufriendo mucho con las internadas de un Germán Valera que pronto le sacó una amarilla. Supo recomponerse y acabó a buen nivel.

Noubi (3): Superado. Mal estreno del belga en Primera, que en ningún momento pudo con Fer Niño. Nervioso con la pelota y midiendo mal casi siempre, se despistó con Aguado en el empate.

Ede (6): Prometedor. Excelente debut del joven central polaco, que asumió galones en la defensa, mostrando agresividad y decisión a la hora de ir a los duelos o corregir a sus compañeros.

Alti (4): Oxidado. El catalán fue una de las sorpresas en el ocne después de pasarse prácticamente todo el verano al margen. Se le notó la falta de ritmo y apenas intervino en ataque.

Mario Soriano (6): Discreto. No es habitual ver su dorsal cuando hay una sustitución. Buen resumen del partido del Joker, que no dejó de moverse ofreciendo soluciones y se entendió bien con Amatucci.

Quagliata (5): Fundido. La energía del italiano siempre se agradece, pero estuvo demasiado solo pegado a la banda izquierda. Puso algún centro peligroso antes de terminar sin gasolina.

Asp Jensen (4): Desubicado. El danés tampoco tuvo muchos minutos durante la pretemporada y se le notó. Algo perdido sobre el césped. No terminó de definir su posición concreta en el frente de ataque.

Aubamyang (7): Crack. El punta gabonés demostró en apenas 20 minutos por qué ha sido uno de los fichajes de la temporada. Golazo espectacular en un partido en el que dejó luces y sombras.

Bil Nsongo (6): Incansable. El camerunés firmó otro de esos partidos en el que parece llevar el manual de delantero en la mano. Se movió bien, ganó duelos y casi marca un gran tanto.

Zaka (4): Intervino mucho, pero sin acierto.

Villares (5): Aportó frescura al centro del campo.

Luismi (4): Fue el que más lo intentó. Sin suerte. 

Mella (4): Algo tímido en su reaparición.

Kevin (-): Sin tiempo en su debut en Primera.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Leo Román, portero del Deportivo, justo antes de realizar una gran parada a Ali Houary, centrocampista del Elche, en la primera mitad del partido disputado en Riazor

Leo Román se hace gigante en Riazor: "Para eso he venido"
Eder Pereira
DSC_7325_23031464

Antonio Hidalgo: "Nos ha faltado frescura"
Xurxo Gómez
Martín Anselmi da indicaciones a sus jugadores durante el Deportivo-Elche

Anselmi, entrenador del Elche: "Creo que fuimos superiores: Leo Román fue la figura del partido"
Xurxo Gómez
Amatucci conduce el balón en el Deportivo-Elche

El 1x1 del Dépor-Elche: Amatucci y Román no fueron suficiente
Jorge Lema