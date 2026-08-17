El 1x1 del Dépor-Elche: Amatucci y Román no fueron suficiente

Amatucci conduce el balón en el Deportivo-Elche Javier Alborés

Leo Román (7): Decisivo. El guardameta empezó a justificar en el primer encuentro el pago de la cláusula con una mano salvadora a Villar. No pudo hacer nada ante el remate de Aguado.

Ximo Navarro (6): A más. Le costó mucho entrar en el partido, sufriendo mucho con las internadas de un Germán Valera que pronto le sacó una amarilla. Supo recomponerse y acabó a buen nivel.

Noubi (3): Superado. Mal estreno del belga en Primera, que en ningún momento pudo con Fer Niño. Nervioso con la pelota y midiendo mal casi siempre, se despistó con Aguado en el empate.

Ede (6): Prometedor. Excelente debut del joven central polaco, que asumió galones en la defensa, mostrando agresividad y decisión a la hora de ir a los duelos o corregir a sus compañeros.

Alti (4): Oxidado. El catalán fue una de las sorpresas en el ocne después de pasarse prácticamente todo el verano al margen. Se le notó la falta de ritmo y apenas intervino en ataque.

Mario Soriano (6): Discreto. No es habitual ver su dorsal cuando hay una sustitución. Buen resumen del partido del Joker, que no dejó de moverse ofreciendo soluciones y se entendió bien con Amatucci.

Quagliata (5): Fundido. La energía del italiano siempre se agradece, pero estuvo demasiado solo pegado a la banda izquierda. Puso algún centro peligroso antes de terminar sin gasolina.

Asp Jensen (4): Desubicado. El danés tampoco tuvo muchos minutos durante la pretemporada y se le notó. Algo perdido sobre el césped. No terminó de definir su posición concreta en el frente de ataque.

Aubamyang (7): Crack. El punta gabonés demostró en apenas 20 minutos por qué ha sido uno de los fichajes de la temporada. Golazo espectacular en un partido en el que dejó luces y sombras.

Bil Nsongo (6): Incansable. El camerunés firmó otro de esos partidos en el que parece llevar el manual de delantero en la mano. Se movió bien, ganó duelos y casi marca un gran tanto.

Zaka (4): Intervino mucho, pero sin acierto.

Villares (5): Aportó frescura al centro del campo.

Luismi (4): Fue el que más lo intentó. Sin suerte.

Mella (4): Algo tímido en su reaparición.

Kevin (-): Sin tiempo en su debut en Primera.