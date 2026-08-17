Deportivo - Elche: horario, dónde ver por TV y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo-Real Madrid Teresa Herrera Patricia G. Fraga

El Deportivo regresa esta noche a Primera División. El conjunto blanquiazul recibe al Elche en Riazor en la primera jornada de LaLiga EA Sports, en un partido marcado por el esperado regreso del equipo coruñés a la máxima categoría ocho años después.

🕘 ¿A qué hora se juega el Deportivo - Elche?

El Deportivo-Elche se disputa este lunes 17 de agosto a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor. LaLiga fija oficialmente el encuentro a esa hora y dentro de la jornada 1 del campeonato.

Será el primer partido oficial del conjunto coruñés en su regreso a LaLiga EA Sports y también el estreno liguero del Elche.

Partido: Deportivo - Elche

Competición: LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports Jornada: 1

1 Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

lunes 17 de agosto de 2026 Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: Riazor

📺 ¿Dónde ver por TV el Deportivo - Elche?

El partido entre el Deportivo y el Elche podrá verse en directo a través de DAZN, que emitirá el encuentro de forma gratuita. El propio Deportivo confirmó que el duelo de la primera jornada será el partido en abierto de la jornada.

Por tanto, los aficionados podrán disfrutar del regreso del Dépor a Primera sin necesidad de contratar una suscripción de pago, aunque será necesario acceder a la plataforma y completar el registro correspondiente.

¿Cómo ver online el Deportivo - Elche?

El Deportivo-Elche podrá seguirse online a través de DAZN, con la emisión disponible en los dispositivos compatibles con la plataforma.

Además, en DXT Campeón se podrá seguir toda la actualidad del encuentro, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del partido en directo y toda la información posterior al duelo de Riazor.

🔵⚪ Un regreso a Primera esperado durante ocho años

Riazor vuelve a acoger un partido de Primera División ocho años después. El Deportivo afronta así el comienzo de una temporada especialmente esperada por su afición, después de recuperar su sitio en la máxima categoría del fútbol español, aunque con la incertidumbre del ambiente que habrá en el estadio herculino por el conflicto entre el club y parte de sus seguidores por las nuevas medidas en Marathón Inferior.