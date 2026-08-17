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Dépor

Deportivo-Elche, en directo: sigue el minuto a minuto del regreso blanquiazul a Primera

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo se estrena esta tarde en Riazor (21.00 horas)

Bea Arrizado
Bea Arrizado
17/08/2026 19:54
Directo Dépor-Elche
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Saltan a calentar los jugadores del Dépor

Ya se prepara el primer once blanquiazul para competir ante el Elche

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Ya hay actividad en el campo

Saltan a calentar los porteros del Deportivo. Unos minutos antes, ya lo habían hecho los del Elche

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El regreso de la Primera

Riazor vuelve a disfrutar de la máxima categoría ocho años después. Esta es nuestra previa del partido: Una noche como las de antes de Primera

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Una convocatoria sin Yeremay... ni Barcia

El canario no entra en la lista y seguirá sin contar con minutos este verano. Mientras, Barcia se queda fuera en otro claro mensaje de que no cuenta.

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Así es el resto de la lista del Deportivo

La convocatoria la completan: Álvaro Ferllo, Germán Parreño, Comas, Villares, Zaka, Mella, Riki, Loureiro, Luismi Cruz, Angeliño, Kevin y Teun

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Jugó al despiste Hidalgo

Alti y Asp Jensen no jugaban desde el 25 de julio, pero han entrado directamente en el primer once oficial del equipo

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¡Sorpresón en el once del Deportivo!

Alti y Jensen entran en el once del Deportivo: Leo Román; Ximo, Noubi, Ede; Alti, Amatucci, Soriano, Quagliata; Aubameyang, Asp Jensen; y Bil Nsongo

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Así llega el equipo ilicitano a la primera jornada

Pincha aquí para leer nuestro análisis sobre lo que apunta a ser el nuevo Elche de Martín Anselmi. 

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Ya hay once del Elche

Anselmi se estrena con: Dituro; Affengruber, Chust, Redondo; Buba Sangaré, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera; Ali Houary, Martim Neto; y Fer Niño

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¡¡Vuelve el fútbol de Primera a Riazor!!

Ya estamos en el estadio herculino, desde donde te contaremos el Deportivo-Elche en directo

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