Deportivo-Elche, en directo: sigue el minuto a minuto del regreso blanquiazul a Primera
El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo se estrena esta tarde en Riazor (21.00 horas)
Saltan a calentar los jugadores del Dépor
Ya se prepara el primer once blanquiazul para competir ante el Elche
Ya hay actividad en el campo
Saltan a calentar los porteros del Deportivo. Unos minutos antes, ya lo habían hecho los del Elche
El regreso de la Primera
Riazor vuelve a disfrutar de la máxima categoría ocho años después. Esta es nuestra previa del partido: Una noche como las de antes de Primera
Una convocatoria sin Yeremay... ni Barcia
El canario no entra en la lista y seguirá sin contar con minutos este verano. Mientras, Barcia se queda fuera en otro claro mensaje de que no cuenta.
Así es el resto de la lista del Deportivo
La convocatoria la completan: Álvaro Ferllo, Germán Parreño, Comas, Villares, Zaka, Mella, Riki, Loureiro, Luismi Cruz, Angeliño, Kevin y Teun
Jugó al despiste Hidalgo
Alti y Asp Jensen no jugaban desde el 25 de julio, pero han entrado directamente en el primer once oficial del equipo
¡Sorpresón en el once del Deportivo!
Alti y Jensen entran en el once del Deportivo: Leo Román; Ximo, Noubi, Ede; Alti, Amatucci, Soriano, Quagliata; Aubameyang, Asp Jensen; y Bil Nsongo
Así llega el equipo ilicitano a la primera jornada
Pincha aquí para leer nuestro análisis sobre lo que apunta a ser el nuevo Elche de Martín Anselmi.
Ya hay once del Elche
Anselmi se estrena con: Dituro; Affengruber, Chust, Redondo; Buba Sangaré, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera; Ali Houary, Martim Neto; y Fer Niño
¡¡Vuelve el fútbol de Primera a Riazor!!
Ya estamos en el estadio herculino, desde donde te contaremos el Deportivo-Elche en directo