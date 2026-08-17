Cuarenta días de conflicto: esta es la crónica del desencuentro que teñirá Marathón Inferior de naranja

Manifestación del deportivismo convocada por Riazor Blues, Old Face y la Federación de Peñas, para protestar por las condiciones para renovar el abono en Marathon Inferior Javier Alborés

El regreso del Deportivo a Primera llega enrarecido por el conflicto abierto entre el club coruñés y parte de su afición. Son cuarenta días de desencuentros, a raíz de las nuevas condiciones específicas para los abonados de Marathón Inferior. Protestas, manifestaciones y el cese de la animación organizada por Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces han acompañado la preparación del regreso a la élite.

El inicio del conflicto

7 de julio. El Deportivo anuncia las nuevas condiciones para Marathón Inferior

Un día antes de que comenzase oficialmente la campaña de abonados 2026-27, los socios de Marathón Inferior recibieron un correo del club en el que se comunicaban nuevas “condiciones específicas en materia de identificación y comportamiento”, recogidas en once normas.

La entidad especificaba que la renovación de abonos en la grada debía realizarse presencialmente y que el club podría efectuar controles aleatorios de identidad tanto en los accesos como durante la permanencia en el estadio. Los abonados tendrían que exhibir su entrada y documentación identificativa cuando fueran requeridos por el club, los servicios de seguridad o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El régimen disciplinario también contemplaba como infracciones la cesión no autorizada del abono, la negativa a identificarse, el uso de materiales no autorizados, determinados mensajes o simbología y cualquier conducta dirigida a atribuirse funciones de organización o gestión de la grada. Las consecuencias podían llegar a la expulsión del recinto, la suspensión cautelar o la pérdida del abono.

Estas nuevas condiciones generaron malestar entre los abonados de la grada y entre una parte importante del deportivismo, una situación que se agravó al día siguiente con la publicación de los precios de la campaña de abonados, que suponían un notable incremento respecto al curso anterior.

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La respuesta de la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces llegó ese mismo día mediante un comunicado conjunto en el que mostraron su rechazo a las nuevas condiciones y reclamaron al club una rectificación. Los tres colectivos consideraron que las medidas suponían exigencias que no existían para el resto de abonados y hablaron de una “persecución arbitraria” hacia quienes ocupaban Marathón Inferior. Inicialmente, solicitaron a los afectados que no renovasen sus abonos hasta que el Deportivo retirase o modificase las normas. También anunciaron que estudiarían posibles acciones legales.

8 de julio. El club se explica

El Deportivo defendió las nuevas condiciones y las vinculó a las exigencias de LaLiga para los clubes de Primera División. La entidad recordó además que tenían propuestas de sanción debido al comportamiento de la grada por valor de más de 200.000 euros. El club señaló que buena parte de estos expedientes tenían su origen en Marathón Inferior y defendió que las medidas buscaban garantizar la seguridad y una mejor experiencia para los aproximadamente 4.000 abonados de dicha grada. En ese contexto, apuntó que había valorado limitar las nuevas condiciones a una zona más concreta de Marathón Inferior. Riazor Blues se negó a aceptarlo.

9 de julio. Una asamblea junto a la Torre de Marathón

Varios centenares de aficionados acudieron a una asamblea en la Travesía Arsenio Iglesias. Allí se calificaron las medidas de “discriminación intolerable” y se apuntó que los abonados de Marathón Inferior estaban sometidos a una presunción de culpabilidad. Los convocantes volvieron a pedir que no se renovasen los abonos y anunciaron una manifestación.

Además, se explicó que, antes de la aprobación definitiva de las medidas, el club había planteado que estas afectasen únicamente a la zona central de la grada, detrás de la portería, con alrededor de 1.200 abonados y a los que se les establecerían precios más reducidos. “Nos han ofrecido abonos más baratos y hemos dicho que no. O pagamos todos lo mismo, o nada. Aquí vamos todos a una”, aseguraron.

10 de julio. Primera cifra de renovaciones

Dos días después del inicio de la campaña de abonados, el Deportivo comunicó que 5.395 aficionados ya habían renovado su carnet para la temporada del regreso a Primera División.

Manifestación y primer cambio

13 de julio. La manifestación ya tiene día y hora

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocaron una manifestación para el jueves 16 de julio a las 20:00 horas en la Plaza de Pontevedra. “Agora tócanos defender Riazor fóra do estadio”, señalaron. Y reclamaban unidad al deportivismo.

14 de julio. El club modifica el procedimiento de renovación

El Deportivo introdujo un cambio en el proceso de renovación para los abonados de Marathón Inferior y permitió iniciar el trámite de manera online. La modificación respondía, según explicó el club, a las consultas y peticiones recibidas durante los días anteriores.

Los abonados podían firmar digitalmente la aceptación de las condiciones particulares y aportar la documentación identificativa requerida, pero esto no eliminaba las condiciones iniciales. Una vez validado este proceso por el club, podía completar la renovación y el pago por los canales habituales, pero el abono quedaba pendiente de activación hasta que el titular acudiese presencialmente a la Oficina de Atención al Deportivista para presentar su documento de identidad original. La nueva oferta del club no fue bien recibida por los colectivos que se consideran afectados.

16 de julio. La protesta llega a las calles

Una manifestación de deportivistas partió de la Plaza de Pontevedra hasta llegar a Rúa Nueva, frente a la sede de Abanca. La Policía Nacional cifró la asistencia en 1.200 personas, mientras que los organizadores la situaron en 3.000. Durante el recorrido se escucharon diferentes cánticos y consignas.

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17 de julio. Segundo dato de renovaciones

El Deportivo comunicó que 11.728 personas ya habían renovado su abono. Fue la segunda actualización de las cifras de abonados ofrecida por el club durante el proceso de renovación antes de que terminase el plazo, a pesar de que durante las últimas campañas se actualizaban las cifras con mucha más regularidad.

Cese de la animación

20 de julio. El conflicto se mantiene y se anuncia el cese de la animación

Tras las protestas y la manifestación, Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces cambiaron su llamamiento inicial y pidieron a los abonados de Marathón Inferior que renovasen sus carnés. Según explicaron, el objetivo era mantener los derechos sobre sus abonos mientras se estudiaba jurídicamente cómo proceder con la petición de identificación presencial. También recomendaron solicitar hojas de reclamaciones de consumo de la Xunta al acudir a las oficinas del club. Se anunció el cese de la animación en Riazor.

27 de julio. Termina el plazo de renovaciones

El Deportivo informó de que 26.412 personas habían renovado el abono. Días después, tras el periodo para cambios de localidad, el club fijó en 27.637 el número de socios con asiento y en 29.854 el total.

8 de agosto. Incidentes en Génova y comunicado del club

La policía italiana implica a seguidores del Deportivo en una violenta pelea callejera en Génova. Ultras locales armados con barras sorprendieron a los visitantes mientras estaban en establecimientos hosteleros del centro de la ciudad. El Deportivo hizo público horas después un comunicado en el que manifestaba una “condena firme e absoluta de calquera acto de violencia, intimidación ou alteración da orde pública”.

11 de agosto. La protesta llega al Teresa Herrera

Los colectivos pidieron a los abonados de Marathón Inferior que no acudiesen al decano de los torneos de verano y extendieron el llamamiento al resto del deportivismo. También solicitaron que los abonados no liberasen sus localidades, al tratarse de un amistoso que no computaba para el mínimo de partidos de asistencia establecido por el club.

Ese mismo día se presentó oficialmente ‘Voa’, el nuevo himno del Deportivo creado e interpretado por Xoel López con motivo del 120 aniversario del club.

12 de agosto. Marathón Inferior, prácticamente vacío

El Teresa Herrera fue la primera vez en la que se pudo ver una imagen muy significativa del conflicto en el estadio. Marathón Inferior estuvo prácticamente vacío y Riazor registró un ambiente diferente al habitual por la ausencia de la animación en la grada.

El Deportivo comunicó una asistencia de 28.789 espectadores, una cifra que provocó protestas al considerar parte del público que no se correspondía con la imagen que presentaba el estadio. Además, durante el descanso, Xoel López salió al césped para presentar a Riazor ‘Voa’ y la canción provocó división de opiniones.

Hasta entonces, los futbolistas del Deportivo habían mantenido una posición al margen del conflicto. Diego Villares había señalado que la plantilla no estaba demasiado al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero, tras el duelo ante el conjunto blanco, Miguel Loureiro se pronunció sobre la situación y expresó su deseo de que el problema se solucionase para recuperar el ambiente habitual. “Queremos ter a todo o mundo conectado, así que oxalá se solucione a situación. Riazor é un campo que apreta e queremos desfrutar dese ambiente, oxalá poda estar canto antes”, explicó el futbolista de Cerceda, destacando la importancia que tiene para el equipo el apoyo de la grada.

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13 de agosto. El naranja se convierte en el nuevo símbolo de protesta

De cara al estreno liguero ante el Elche los tres colectivos impulsaron una nueva iniciativa: acudir a Riazor vestidos de naranja. El color fue elegido como metáfora de la forma en la que, según denunciaban, el club trata a Marathón Inferior, comparando las nuevas condiciones con una “prisión de máxima seguridade ao máis puro estilo Guantánamo”.

Los colectivos insistieron en que el origen del conflicto estaba en la gestión del club y pidieron a los aficionados evitar cualquier enfrentamiento con deportivistas de otras zonas del estadio. También confirmaron que mantendrían el cese de la animación organizada.

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14 de agosto. El club permite de nuevo ceder los abonos y Fernando Soriano se pronuncia

El Dépor dio un nuevo paso para intentar rebajar la tensión y anunció una modificación de las condiciones de Marathón Inferior: los abonados podrían volver a ceder su localidad para partidos concretos cuando no pudieran o no quisieran acudir. Además, esa misma mañana, Fernando Soriano habló en rueda de prensa sobre la situación y afirmó estar de acuerdo con Loureiro en todas sus palabras. “Lo vivimos con tristeza, corroboramos lo que dijo Lou. Si algo se ha demostrado en los últimos años es que la unión nos ha hecho conseguir los objetivos. Debemos buscar unión y cordialidad. Deseo llegar a puntos de encuentro y que Riazor vuelva a ser lo que ha sido. La sensación de silencio no está ligada a Riazor”, explicó.

16 de agosto. Los colectivos piden respeto para Xoel López

En la víspera del regreso de la Liga, Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces publicaron un comunicado para desvincular las críticas recibidas por ‘Voa’ de cualquier ataque personal a Xoel López. Defienden que el músico es “un deportivista de berce” y piden que no se utilizase su figura para dividir a la afición. En su comunicado también criticaron la gestión de la directiva y que el palco estuviese vacío cuando el himno sonó por megafonía.

Los colectivos mantienen el cese de la animación organizada y lo previsible es que este lunes el ambiente en Riazor sea muy diferente al acostumbrado.