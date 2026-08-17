Crónica | Al Dépor se le hace largo el estreno en Primera ante el Elche (1-1)

Aubameyang trata de controlar un balón en el Dépor-Elche JAVIER ALBORÉS

Se había hecho larga la espera del regreso del Deportivo a Primera División. Casi tan largo se le hizo el estreno en la cumbre del fútbol español. El cuadro blanquiazul se estrena con un empate ante el Elche (1-1) después de un choque en el que nunca tuvo el control, pero a medida que avanzaba el cronómetro perdió además la capacidad física y mental para resolver los problemas que un discreto rival le planteó en el tramo final.

Corría el minuto 21 del regreso de Riazor a la máxima categoría, cuando los miles de seguidores blanquiazules se vieron de pronto cantando un golazo de Pierre-Emerick Aubameyang. No han pasado ni tres meses desde que el club herculino abriera las puertas del cielo en Valladolid. Es probable que alguno todavía no se creyera del todo el ascenso. Hasta ese instante en el que el gabonés, que se ha pasado la última década goleando en todos los estadios de la Champions, utilizó la diestra para bajar con maestría una asistencia deliciosa de Amatucci antes de batir a Dituro con la zurda. Sí, el Dépor ha vuelto a Primera.

No estaba siendo un arranque fácil para el equipo blanquiazul. Antonio Hidalgo, celoso como pocos de mostrar sus cartas, había sorprendido de inicio con Jensen y Alti, dos jugadores que apenas participaron en pretemporada, para juntarlos con un auténtico grupo de peloteros liderado por Mario Soriano y Amatucci. El técnico catalán quería el balón como declaración de intenciones, pero se encontró con un rival que tampoco le hace ascos a la pelota. De hecho, el cuadro coruñés solo pudo crear peligro cuando el Elche, excesivamente relajado, se equivocaba saliendo desde atrás con la pelota controlada. Bil Nsongo estuvo a punto de abrir el marcador con un zambombazo lejano al recoger la fallida entrega de Dituro, que se rehizo bien para enviar a córner el disparo del camerunés.

Le sobra talento al Dépor para tenerla, pero Primera no siempre deja imponer el escenario ideal. El equipo tuvo que dar un paso atrás ante la facilidad con la que el conjunto ilicitano superaba líneas, especialmente saltándose la presión buscando a Fer Niño. El punta ya le dio problemas a Noubi el año pasado vistiendo la camiseta del Burgos y volvió a salir ganador en cualquier acción lejos de la caja. Con su nueve poniendo al equipo de cara, Germán Valera hizo correr una y otra vez a Ximo Navarro hacia atrás, poniendo en jaque a toda la línea de cobertura deportivista. Se hizo fuerte en el área el equipo gracias a la agresividad de Bright Ede, que protagonizó una buena puesta en escena como bombero, apagando fuegos aquí y allá. Algunos incluso prendidos por él mismo ante su excesiva confianza con la pelota.

Las áreas

Toda España se ha pasado el verano señalando que el mercado del Dépor no ha sido normal para un recién ascendido. El debut en la élite dejó también a un equipo que gestionó las dos áreas con una contundencia poco común para la clase baja de LaLiga. Y es que el Dépor se vio obligado a meterse atrás después del descanso. Quizá para tomar aire, quizá ante la subida de ritmo de un Elche que tampoco necesitó demasiado para hacerse con el balón y las ocasiones. Pero si mientras el rival amagaba, el que pegó en la primera mitad fue Auba, en la segunda el que puso el pecho fue Leo Román. Primero, literalmente, a Fer Niño haciéndose grande en un uno contra uno. Luego, sacando una mano de 9 millones de euros para desviar a saque de esquina un disparo de Gonzalo Villar que iba a ser el empate.

Pero el encuentro ya se le había puesto cuesta arriba al cuadro coruñés, en el que muchas piezas han llegado muy justas al estreno liguero. La entrada de Villares dio oxígeno a los locales, que recuperaron el paso por momentos y volvieron a amenazar la portería de Dituro. Pero ahí apareció uno de los problemas que Fernando Soriano debe resolver antes de que se cierre el mercado: un central que mande de verdad. Y es que si Ede fue la cara, Lucas Noubi fue la cruz. El belga puso la puntilla a un mal encuentro permitiendo que Aguado estableciera su residencia en el área pequeña sin ningún tipo de trámite. El centrocampista remató a placer y no falló. Porque sí, esto es Primera.

Quedaba tiempo todavía. Pero en estas temporadas que empiezan todavía con arena en los bolsillos, ambos equipos decidieron firmar el armisticio. No podía el Dépor, no quería el Elche por más que el anfitrión le pusiera la alfombra para correr una y otra vez por sus continuas malas decisiones en el último tercio, donde los Eddahcouri, Luismi o Mella se quedaron muy lejos de lo que ofrecieron sus compañeros. Una para aprender. Otra, esperemos, para saber.

Deportivo 1 - 1 Elche

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede; Alti (Luismi Cruz, m.71), Mario Soriano (Mella, m.71), Amatucci, Quagliata; Aubameyang (Kevin, m.85), Asp Jensen (Villares, m.60), Bil Nsongo (Eddahchouri, m.60).

Elche: Dituro; Affengruber, Chust, Redondo (Tete Morente, m.60); Buba Sangaré, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera (Padilla, m.81); Ali Houary (Morcillo, m.81), Martim Neto (Cepeda, m.60); y Fer Niño (Umaru, m.69)

Goles: 1-0, m.21: Aubameyang. 1-1, m.76: Aguado.

Árbitro: Francisco Hernández (C. extremeño). Amonestó a Ximo Navarro (m.26), Amatucci (m.45+1) en el Dépor y a Gonzalo Villar (m.68), Umaru (m.88) en el Elche.

Incidencias: Riazor, 29.038 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Colombia.