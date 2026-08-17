Antonio Hidalgo: "Nos ha faltado frescura"

Antonio Hidalgo, durante el Deportivo-Elche Javier Alborés

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, quiso darle valor al hecho de comenzar puntuando ante el Elche. "Lo digo siempre: esto va de sumar", resumió el preparador, que debutaba en Primera y vio a su equipo caerse algo en la segunda mitad por la "falta" de "frescura" tras comenzar "presionando a pares y estando cómodos".

Valoración del partido. "Sabíamos que era un equipo que iba a meter mucha gente por dentro y que teníamos que arriesgar a la hora de emparejar e ir a primera línea. Evidentemente, en los principios de temporada contra equipos así tienes la duda de si hacerlo desde el principio o más al final, como el año pasado. Hemos decidido ir a pares la primera parte y hemos estado cómodos, sin sufrir en exceso. Hemos tenido la ocasión de Bil y el gol de Auba. Nuestro comienzo de la segunda parte no ha sido malo del todo, con la ocasión de Jony (Asp Jensen), pero a partir de ahí nos han empezado a faltar algo de frescura. Nos han empezado a meter en nuestro campo y nos ha costado. Pero es lo que siempre digo: esto va de sumar. Uno más, el primero del año con la dificultad que tiene todo tipo de partido, contra un rival que tiene mucha posesión. En ese estrés tenemos que saber vivir".

La apuesta por Jensen y Altimira. "Teníamos esos problemas por fuera, que nos estaban condicionando la pretemporada. Hemos equilibrado esos minutos con la gente disponible. Creo que Alti ha rendido a un nivel bueno, sobre todo físicamente. Jony (Asp Jensen) nos ha dado esos movimientos entre líneas y picadas. Pero se les nota esa falta de frescura. Hemos intentado con esos cambios meter piernas meter dentro del terreno de juego, que en esta categoría es fundamental".

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Sensación personal por estar en Primera y por el nivel del equipo. "En lo personal, contento de poder hacer el debut y sobre todo en casa, con nuestra gente. Las sensaciones siempre son positivas cuando se suma. Todo el mundo quiere sumar de tres, pero esa falta de frescura nos ha pasado un penalizado un poco".

Aubameyang. "Conocemos su talento. Hemos intentado modificarle un poco esa posición para que él estuviese más cerca del gol y de esa última ruptura, en la que él se encuentra mucho más cómodo intentando venir un poco más al cuadrado. Eso lo hemos intentado un poco más con Bil. Esa última línea la hemos podido encontrar con Bil y eso ha podido liberar a Auba. ¿El gol? Un pase buenísimo de Ama(tucci) y el talento de Auba no lo voy a descubrir yo".