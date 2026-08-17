Anselmi, entrenador del Elche: "Creo que fuimos superiores: Leo Román fue la figura del partido"

Martín Anselmi da indicaciones a sus jugadores durante el Deportivo-Elche Javier Alborés

Martín Anselmi, técnico del Elche, se mostró contento tras su debut oficial como entrenador del equipo ilicitano en Riazor ante el Deportivo. Sus pupilos lograron sacar un punto después de empezar perdiendo y, sobre todo, tuvieron "el control" del encuentro por más tiempo y fueron "superiores". "Román fue la figura del partido", resumió.

Valoración. "Ha sido muy buen partido de parte del Elche. Se vio lo que buscamos, que es competir y estar presentes en el juego en todo momento. Tuvimos nuestras ocasiones e hicimos un partido completo. Fuimos superiores en casi todo".

Resultado justo. "Al final, no me gusta ponerme en esos lugares porque el fútbol es lo que es. Terminó el marcador en empate y se empató. Los merecimientos... Sí creo que fuimos superiores, pero merecer ganar... es meterte en un lugar que es incomprobable. Tuvimos la primera de pelota parada, otra de Aly, la que saca de Gonzalo y a Fer Niño en la misma acción. Vi más activo a (Leo) Román, que fue la figura del partido. Y a nosotros, salvo el gol, no sé si nos generaron algún peligro. Sí por momentos tuvieron el control de la bola, pero en líneas generales sí controlamos el partido desde lo que queremos controlar y a lo que nosotros le llamamos controlar".

Cómo vio al Dépor. "Evidentemente, volver a Primera después de tantos años... es una noche muy especial en su estadio, con su gente. Por momentos sí nos puso en peligro, aunque quizá fueron menos esos momentos".

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El proceso de encontrar matices tras una etapa de marcada identidad con Sarabia. "Eder hizo un gran trabajo y le dio una identidad al equipo en las últimas temporadas. No es casualidad que yo esté sentado acá. El club tiene una esencia y buscó darle continuidad a cosas que se venían haciendo en cuanto al modelo de juego. A la hora de atacar, Eder y yo tenemos la misma sensibilidad con el juego. En este partido atacamos mucho en construcción de tres y el año pasado lo hacían más de cuatro. Son matices, pero la esencia es la misma. En cambio, creo que a la hora de defender ya se vio algo diferente. Elche la temporada anterior hacía mucho marcaje al hombre y nosotros creemos que hay momentos. Lo hicimos así cuando la bola estaba en el portero rival, sino nos gusta juntarnos".

Análisis de los goles. "No tengo en la cabeza toda la secuencia. Hay mérito de Aubameyang en el control y la definición y una bola descubierta donde no debería estar. No pueden lanzar tan fácil en ese sector. Y hay una carrera que, siempre cuando hay amenaza, la línea tiene que perseguir. No sé si David (Affengruber) tiene noción de que está Aubameyang en la espalda. No sé si reacciona tarde. Nuestro gol no lo volví a ver. Sé que hemos trabajado bien el balón parado y se vio en la primera acción, que salió muy bien y el arquero de ellos tapó a la perfección".