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Dépor

El Dépor abre la puerta a Dani Barcia: "Hemos sido claros con él"

Antonio Hidalgo dejó entrever que tendrá muy difícil jugar si decide quedarse

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
16/08/2026 13:37
Dani Barcia disputa el balón en el Deportivo-Real B, con Comas observando por detrás
Dani Barcia disputa el balón en el Deportivo-Real B, con Comas observando por detrás
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Dani Barcia tendrá muy pocos minutos en el Deportivo 2026-27 si decide quedarse en la plantilla. Así lo dejó entrever este domingo el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al encuentro que este lunes (21.00 horas) juega el conjunto blanquiazul ante el Elche

"Hemos sido claros con Dani en los últimos días y le hemos explicado la posibilidad de la rotación que puede haber, pensando en que podemos traer a algún jugador más en la posición", expuso el preparador de Granollers, que apunta a darle la titularidad en el primer partido de liga a Bright Ede junto a Noubi y cuenta, además, con Miguel Loureiro para una posición en la que se busca una última pieza en el mercado. En una situación parecida se encuentra Arnau Comas, que apunta a disponer de muy poco protagonismo.

"A partir de ahí, Dani tendrá que valorar las posibilidades que él crea más convenientes para su futuro”, añadió el técnico, que ensalzó el trabajo de Kevin Sánchez y aseguró que se quedará en el club, aunque con ficha del filial, y deberá ganarse el sitio en el primer equipo ante "una competencia voraz".

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