El centenario camino de David Mella

David Mella celebra uno de sus goles ante el Huesca en Riazor Quintana

Este lunes, frente al Elche y en el regreso del Deportivo a Primera División, David Mella estará a las puertas de escribir otro capítulo en su historia como blanquiazul. Al canterano le falta un solo partido para alcanzar los 100 oficiales con la camiseta del conjunto coruñés, una cifra que podría redondear en una noche tan especial como la vuelta del equipo a la máxima categoría ocho años después.

“Yo creo que no somos conscientes muchas veces de quién es David y el mérito que tiene todo lo que ha hecho hasta ahora durante su carrera deportiva. No solo por las últimas temporadas con los ascensos, títulos con la selección y haber llegado al primer equipo siendo uno de los más jóvenes de la historia del club en cumplir los 100 partidos, consideramos que va mucho más allá. Los números son los números, pero todo el trabajo invisible que hay detrás, tanto psicológico como físico, es digno de admirar”, afirma su hermana, que toma la palabra en nombre de la familia del jugador y su entorno más cercano.

A sus 21 años recién cumplidos el pasado mes de mayo, el extremo está a punto de convertirse en el tercer jugador más joven de la historia de la entidad herculina en llegar al centenario, solo por detrás de Juan Acuña y Fran, quien le superaría por tan solo cuatro días si Mella se alinea este lunes contra el Elche. Un momento que podría haber llegado antes, ya que, cuando sufrió aquel desafortunado choque con Diaby el 8 de marzo que le obligó a pasar por quirófano, Mella acumulaba un total de 99 encuentros en su casillero personal. Una lesión que le obligó a despedirse de la temporada mucho antes de lo que hubiera imaginado y por la que tuvo que ser intervenido al tener dañado el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. El contador se paró y, durante meses, el regreso a los terrenos de juego parecía muy lejano.

Los números son los números, pero todo el trabajo invisible que hay detrás, tanto psicológico como físico, es digno de admirar” Afirma la familia del jugador y su entorno más cercano

"Nos quedaron ganas de que los 100 partidos fueran antes del ascenso, justo en el momento que se lesionó, pero al final es un día y una cifra, incomparable con el sacrificio de estos últimos cinco meses. Nos hace especial ilusión también que se cumplan en su primer partido en Primera División, en casa, rodeado de los suyos", explica su hermana.

A Mella le tocó convertir su verano en una batalla particular con el objetivo de volver el césped lo antes posible. Trabajo diario, paciencia y una recuperación con fisios y readaptadores en un solitario Abegondo. Todo avanzó según lo previsto hasta permitirle regresar en los plazos pautados. Justo antes de poner rumbo a la gira estival por Alemania e Italia, Fernando Soriano informó de que lo más probable era que tuviera minutos ante el Real Madrid, pero cinco días antes, Mella estaba listo para disputar media parte en la victoria frente al Genoa. Tras cinco meses alejado de los terrenos de juego, realizó una gran actuación y dejó buenas sensaciones que le llevaron a jugar también el Teresa Herrera. Dos pruebas exigentes que han confirmado su evolución y que le colocan, si Antonio Hidalgo decide darle participación ante el Elche, a unas horas de ese partido número 100.

Y será precisamente en el escenario donde comenzó todo. Riazor fue el lugar en el que el extremo debutó con el primer equipo, en mayo de 2023 ante el Algeciras, cuando saltó al campo en la segunda parte en sustitución de Yeremay Hernández. Entonces tenía 17 años y apenas estaba comenzando a asomarse a una plantilla en la que terminaría asentándose el curso siguiente. Poco más de tres años después de ese momento, apunta a convertirse en centenario en la que ya se ha convertido en su casa, para continuar escribiendo una historia de crecimiento, de goles, ascensos, lesiones y de un futbolista que, con apenas 21 años, ya forma parte de la historia del Deportivo.

El comienzo

Mella llegó a Abegondo en edad alevín y desde entonces su evolución estuvo marcada por una característica que todavía hoy define su trayectoria: casi siempre fue un paso por delante de la categoría que le correspondía. “Cuando eres más joven, no te paras a pensar en ello. Recuerdo que en cadetes me entero de que en verano Albert Gil llama a mi padre para decirle que superé las expectativas y que querían que fuera directamente al Juvenil A. Si lo piensas un poco… ¿Pero con 15 años qué voy a pensar? Tengo que ir ‘palante’ con todo. ¿Juvenil A?, pues vale. No tengo otra opción”, afirmó el extremo al recordar su trayectoria en una entrevista con Dxt Campeón a mediados del pasado mes de febrero.

El canterano se proclamó campeón de España con el Juvenil A cuando todavía estaba en edad cadete, brilló en la histórica participación del Deportivo en la UEFA Youth League y, posteriormente, anotó el gol del ascenso que llevó al Fabril a Segunda Federación en abril de 2023.

Apenas un mes después, mientras el Deportivo continuaba sumergido en el barro de la Primera RFEF, Mella ya llamaba a la puerta del primer equipo. En la recta final de la temporada, Rubén de la Barrera le dio la oportunidad de estrenarse con los mayores y ante el Algeciras llegó ese momento que ya jamás olvidará. Riazor fue testigo de aquel punto de partida y el conjunto blanquiazul cerró la tarde con una contundente victoria por 4-0.

Mella, durante el partido ante el Algeciras, en el que debutó con el primer equipo del Deportivo Archivo DXT

El primer gol

La temporada siguiente, las circunstancias y algún que otro fichaje que no resultó como se esperaba terminaron acelerando todavía más su proyección. Comenzó el curso combinando el filial con el equipo dirigido por Imanol Idiakez y fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza imprescindible del equipo que consiguió el ascenso a Segunda División. Su primer tanto no tardó en llegar. Tuvo lugar el 2 de septiembre de 2023, cuando el Deportivo visitó el Anxo Carro y el de Teo anotó el 0-2, corrió hacia la línea de fondo, se besó el escudo y estrenó así su cuenta goleadora.

David Mella celebra su primer gol con el Deportivo Archivo DXT

Apenas unos meses después, el 1 de febrero de 2024 obtuvo su premio más especial y pasó a tener ficha del primer equipo y a lucir el dorsal número 3. Su primera temporada completa terminó con el ascenso de los blanquiazules a la categoría de plata y con Mella convertido ya en uno de los rostros de la nueva generación deportivista. Además, también apareció en Castalia durante la final de campeones de Primera RFEF para marcar el 1-2 antes del descanso y culminar una remontada que terminó con los blanquiazules, aquella noche vestidos de amarillo, proclamándose campeones absolutos de la categoría.

Ese misma curso también dejó su huella en la Copa del Rey ante el Covadonga. El partido se fue a la prórroga y fue el encargado de anotar en el minuto 117 el 1-3 definitivo para cerrar la clasificación a la siguiente ronda. En aquella edición de la competición copera anotó dos goles en los dos partidos que participó.

El estreno en el fútbol profesional

El Deportivo consiguió volver a Segunda División y el canterano mantuvo un papel importante durante toda la campaña. Finalizó el curso con 34 partidos, 32 de ellos como titular, y seis goles, a pesar de que tuvo que perderse las últimas jornadas por una lesión muscular. Su primer tanto como profesional también sucedió en septiembre. El conjunto blanquiazul comenzó perdiendo 1-0 ante el Albacete, pero Mella y Yeremay lideraron una remontada que terminó con un 2-5 en el marcador. El extremo marcó el empate en el minuto 9 y volvió a aparecer en el 79 para cerrar el partido.

Otro de los goles más recordados de esa campaña sucedió el 14 de diciembre de 2024, cuando volvió a ser decisivo, esta vez ante el Sporting de Gijón. El equipo herculino iba por detrás en el marcador y el atacante puso el empate en el electrónico en el minuto 85 para rescatar así un punto en Riazor. También dejó su sello en la victoria por 3-1 ante el Almería, en una de las mejores actuaciones del Deportivo durante aquella temporada que terminó con una tranquila permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de la competición.

El golpe que detuvo el contador

El curso 2025-2026 estaba llamado a ser otro paso adelante en el crecimiento del extremo. Y lo fue, aunque de una manera mucho más complicada de lo que hubiera imaginado. La llegada de nuevos jugadores aumentó la competencia, lo que le hizo comenzar el curso desde el banquillo, aunque recuperó rápido el protagonismo y siempre que estuvo disponible fue una pieza importante en los planes del técnico catalán.

El 19 de septiembre de 2025 protagonizó una de sus mejores actuaciones individuales con la elástica blanquiazul. Frente al Huesca, marcó dos goles en la primera parte, justo antes de tener que marcharse y poner rumbo a Chile para disputar el Mundial sub-20 con la selección española. Se perdió alrededor de un mes de competición, en el que el Deportivo no logró sumar de tres, pero regresó dispuesto a continuar en el mismo punto que lo había dejado. Y así fue. A principios de noviembre anotó el 0-2 en la victoria ante el Zaragoza, unos días después hizo el 1-3 definitivo ante el Córdoba y en el primer partido del 2026 abrió el marcador contra el Cádiz en Riazor.

David Mella celebra uno de sus goles ante el Huesca en Riazor Quintana

Pero con cinco goles en su casillero personal y la sensación de ser cada vez más importante dentro del once blanquiazul, llegó Granada y el golpe que detuvo su contador. El choque con Diaby, que actualmente juega en el Elche, próximo rival del cuadro coruñés, terminó de la peor manera posible y puso punto final a su temporada, cerrándola con 25 encuentros, 17 como titular y 1.576 minutos. El Deportivo todavía tenía por delante el tramo decisivo de la competición y acabaría consiguiendo el ascenso a la máxima categoría, pero a Mella le tocó vivir el desenlace desde fuera. No pudo estar sobre el césped en Valladolid, pero siempre formará parte de ese reducido grupo de jugadores que han acompañado al Deportivo desde Primera RFEF hasta Primera División. Los que estuvieron en el barro y ahora están de vuelta en la élite. “El mérito es de ellos, yo no he hecho nada”, dijo sobre el campo del José Zorrilla. Pero lo cierto es que durante los últimos años ha sido una pieza fundamental en el camino.

El centenario, en Riazor

Este lunes, Mella podría cerrar un círculo. Riazor fue el escenario de su debut y será, salvo sorpresa, el de su centenario con la blanquiazul. Y lo hará en una noche en la que el fútbol de Primera vuelve a A Coruña y el mismo estadio que vio crecer a Mella desde sus primeros minutos con el primer equipo, le verá ahora estrenarse en la máxima categoría.

"Sin duda, muy orgullosos de todo lo que ha logrado. Es un reconocimiento importante en su trayectoria como jugador, que ha crecido y llegado de la mano del Dépor desde categoría alevín. Pero sobre todo, lo que más orgullo nos hace sentir es la persona en la que se ha convertido, al final, tener los pies en la tierra y la cabeza como la tiene, incluyendo los colorines… es muy complicado en este mundo, pero gracias a todo lo que le rodea, lo ha conseguido. Es un afortunado y los que compartimos espacio y tiempo con él, también lo somos. Disfrutamos mucho de cada paso, de cada etapa y de cada logro, esperemos que sean muchos más", termina su hermana.

Cuando entró al campo frente al Algeciras, tenía 17 años. Ahora tiene 21. En algo más de tres años ha pasado de jugar en el filial blanquiazul a prepararse para competir contra los grandes. Ha vivido dos ascensos, una permanencia, convocatorias internacionales, grandes noches, lesiones y una operación que le obligó a parar cuando estaba en el mejor momento. Pero durante todo este tiempo, nunca ha perdido su esencia. Sus compañeros y entrenadores le definen como un chico alegre, bromista y siempre dispuesto a aportar buen ambiente al vestuario. Quizá esa sea otra de las claves de su historia. Todo ha sucedido muy deprisa, pero Mella ha conseguido seguir siendo siempre el mismo.

“Ahora con 20 años piensas en todo lo que va, con la selección y todo, y dices ‘uff, ha ido todo muy rápido’. Pero bueno, estoy feliz con ir cumpliendo años y quemando etapas”, reconoció el propio jugador a este medio. Ahora, le toca cumplir pasar a la siguiente. Aquel niño que veía al Deportivo desde su asiento en la grada de Marathón Superior del estadio coruñés está a las puertas de cumplir los 100 partidos con la camiseta que un día soñaba defender. Este lunes, Riazor puede ser testigo de otro capítulo inolvidable en una historia que todavía tiene mucho por escribir.