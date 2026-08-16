Brassier y Zézé, en el radar del Deportivo para reforzar el eje de la defensa

Lillian Brassier, central pretendido por el Dépor, festeja con su equipo, el Stade Rennes Stade Rennes

El Deportivo no da por cerrado el mercado de fichajes. El club coruñés sigue trabajando para incorporar un central y maneja, según informa el periodista especializado Matteo Moretto, dos nombres: Lilian Brassier y Nathan Zézé.

Brassier, central zurdo francés de 26 años y con doble nacionalidad togolesa, pertenece al Stade Rennes, club de su cantera que lo recompró el verano pasado por 12 millones de euros al Stade Brestois. Internacional con Francia en categorías inferiores, disputó la pasada temporada 32 partidos en Ligue 1 (25 como titular) y puede actuar también como lateral izquierdo.

El Dépor abre la puerta a Dani Barcia: "Hemos sido claros con él" Más información

Zézé, también zurdo, tiene 21 años y doble nacionalidad costamarfileña. Juega en el NEOM saudí, adonde llegó en el verano de 2025 procedente del Nantes por un traspaso de 20 millones de euros. Internacional francés en categorías inferiores, disputó la pasada campaña 31 partidos, todos como titular, con dos goles y una asistencia.

La búsqueda de un central encaja con lo apuntado por Fernando Soriano en su última comparecencia pública. "Hablamos de dos o tres (fichajes) la última vez que comparecí. Se ha hecho Angeliño, así que lo normal es que haya una o dos incorporaciones más. Estamos valorando diferentes opciones", señaló el director deportivo, que no cerró la puerta a un refuerzo también en ataque: "¿La banda derecha y la defensa? Se verá. Puede ir por ahí".