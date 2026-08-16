Antonio Hidalgo, un rara avis que el banquillo del Deportivo no vive desde Fernando Vázquez

Fernando Soriano junto a Antonio Hidalgo en San Lázaro Patricia G. Fraga

No hay figura más débil que la del entrenador en el mundo del fútbol. Pocas veces se le reconoce al técnico el mérito colectivo cuando las cosas van bien y, sin embargo, todas las luces de culpabilidad le apuntan cuando los resultados no acompañan. Por eso, cuando en los clubes irrumpen los nervios, la cuerda siempre se rompe de la misma manera y por el mismo lado: con la destitución del titular del banquillo.

Así sucede por norma general en el balompié y no ha sido una excepción a ello el Deportivo, que desde el comienzo del siglo XXI se ha dedicado a coleccionar nombres de técnicos. 22 han sido los nombres que han desfilado por el banco de Riazor desde el año 2001, aunque dos de ellos —Fernando Vázquez y Rubén de la Barrera— han repetido en dos etapas.

El entrenador es, por lo tanto, una figura de usar y tirar en el Deportivo. O, al menos, así lo era hasta la llegada de Fernando Soriano a la dirección de fútbol del club. Porque tras contratar por Imanol Idiakez en el verano del 2023 y reemplazarlo por Óscar Gilsanz en noviembre del 2024, la apuesta por Antonio Hidalgo es la más fuerte en cuanto a un técnico en los últimos lustros.

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Solo así se puede entender después de que el club confirmase la renovación de Antonio Hidalgo hasta junio del año 2028. Así lo explicó el club a través de su comunicado, que llega apenas unos meses después de la ampliación automática que el catalán consiguió hasta el final de la temporada 2026-27 tras certificar el ascenso a Primera División el pasado mes de mayo.

De este modo, Hidalgo se convierte en el primer técnico desde Fernando Vázquez en ganarse dos renovaciones con el Deportivo. Lo logró el de Castrofeito en la temporada 2012-13 a pesar de descender y su ascenso al curso siguiente le permitió ampliar su contrato varios años más.

Antes de Vázquez, solo Jabo Irureta —que firmaba año a año— y Miguel Ángel Lotina lograron ganarse en varias ocasiones esa continuidad en un Deportivo que, a partir de la salida de Augusto César Lendoiro de la presidencia, convirtió su banquillo en un asiento de riesgo.