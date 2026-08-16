Antonio Hidalgo: "Es triste ver a Riazor así. Necesitamos unión entre todos para sacar esto adelante"

Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció en la mañana de este domingo en Abegondo, en la previa del estreno liguero de su equipo ante el Elche (lunes, 21.00 horas). El conjunto herculino regresa a Primera División ocho años después y el técnico repasó toda la actualidad del equipo.

Renovación. “Contento de poder ampliar mi relación. Es una fórmula de contrato muy parecida a cuando llegué. Hay que ganarse el poder seguir más tiempo en A Coruña. Gratitud inmensa a mis jugadores. Sabiendo la dificultad de lo que viene por delante”.

Situación de las bajas. “Noé va a tener para unas cuantas semanas, el pobre. El resto, difícil decir exactamente cómo están. Vamos a hablar ahora con Mejuto (el doctor) y ver qué decisiones tomamos para plantear el partido. Tenemos jugadores que han estado tiempo fuera e intentaremos utilizarlos de la mejor manera posible”.

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Yeremay y su presencia en la lista. “Lo más importante es que el se encuentre bien. Sus sensaciones, el volumen de trabajo que pueda aceptar… Estamos al principio de la liga y tenemos que ir con calma y pausa. Hablaré con los servicios médicos y tomaremos una decisión. Si fuese el final de temporada podríamos arriesgar algo más”.

Satisfechos con el plan de recuperación. “Es una lesión puñetera. Hay días que parece que estás muy bien y otros que no. Estamos dándole todo tipo de cuidados, muy encima, y él marcará la evolución, cómo va tolerando ese trabajo. Es importante que lo vaya asumiendo y no sienta dolor”.

Debut y estreno en Primera. “El club, muchos jugadores y yo buscábamos llegar a la máxima categoría del fútbol español. Jugué de futbolista y ahora como entrenador. Es un gran reto poder demostrar que estamos preparados para luchar contra todo tipo de equipos en la categoría. Viene un equipo que, aunque haya cambiado de entrenador, hace cosas muy parecidas a las de la temporada pasada, con matices. Es un equipo que va a tener mucho balón y tendremos que saber cómo hacerles daño en esas fases débiles que tienen, como todos. Estamos con muchas ganas e ilusión”.

Balance de la pretemporada y momento actual. “En lo global, me ha gustado. Creo que el equipo ha competido siempre, contra todos. Cierto es que nos han condicionado un poco a la hora de probar situaciones las molestias de demasiados jugadores. Especialmente en banda derecha, donde hemos tenido que ir poniendo a gente que no tocaba. Contento con cómo compite el equipo, siempre está vivo y esa es una de nuestras señas de identidad".

Cómo encontrar la profundidad con las bajas. "Si te dijese lo que voy a hacer, estaríamos dando pistas al rival (ríe). Veremos la manera. Hay suficientes jugadores para poder amoldarse a esa situación".

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Puntos de mejora con respecto a la temporada pasada. "Creo que tanto ofensiva como defensivamente vamos a tener que dar cosas distintas porque la exigencia del rival va a ser mucho mayor. Nosotros también tenemos más nivel que el año pasado. Pero, entre todos, seguramente tenemos que pensar en la dificultad de lo que viene. Pensar que va a haber épocas difíciles porque hay rivales de muchísima entidad y potencial. Y a partir de ahí, que esa cabeza vaya funcionando siempre con lo que nos vayamos encontrando. Es muy importante siempre estar vivos, en cualquier situación. Es una liga muy larga y competitiva, te dice que tienes que sumar X puntos para salvarte y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes. Ese estrés que puede generar eso, entre todos, cuanto antes lo vayamos normalizando... Ojalá no sea así, pero hay una dificultad que el jugador tiene que saber. El año pasado éramos muy protagonistas y todo el año estuvimos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo la temporada, pero sabiendo la dificultad que tiene y teniendo una cabeza muy constante. Hay que hacer muchas cosas bien y tienes que estar muy ajustado. Ya lo vimos contra el Madrid. Te desajustas una vez y, con un control espectacular de Brahim, te ganan el partido. Tienes que materializar, establecerte en campo rival, tener dosis de balón, defender bien... Sobre todo, tener ganas de sufrir, porque ese sufrimiento bueno siempre está bien. Lo llevo diciendo mucho tiempo y no quiero que la gente piense lo que no es. Me encanta disfrutar y en este mundo disfrutamos cuando ganamos. Pero estar ahí, siempre con el alma, con pasión y todos juntos... te hace estar vivo".

Más preparados para tener el balón. "A partir del primer partido lo veremos. El año pasado acabamos jugando bastante bien al fútbol, con mucha gente por dentro. La pareja Mario-Villi, con Luis(mi), arriba cuando jugaba Stoichkov, con Yere... Acabamos siendo un equipo bueno, sabiendo que sufríamos cuando no lo teníamos. Uno intenta mejorar lo que tiene, pero sabiendo que hay que soportar muchas cosas de los rivales, físicamente, que son gente muy preparada. Y eso también hay que tenerlo en cuenta".

Afición. “En esa situación, escuché las palabras de Loureiro y de Fernando (Soriano). Te queda ese punto de tristeza de ver el estadio así. Hemos vivido cosas increíbles. Lo que viví desde el día de Valladolid hasta el día de Las Palmas en casa nunca lo he vivido en mi carrera ni como jugador ni como entrenador. No sé si lo volveré a vivir. Eso es el deportivismo. Necesitamos unión entre todos para sacar esto adelante porque llevamos mucho tiempo fuera de Primera División. A partir de ahí, empujar muchísimo, creer muchísimo e ir dando pasos adelante”.

José Ángel y el papel de los ‘descartes’. “A Jose hay que darle un papel importantísimo en el ascenso del año pasado. Tanto él como Escu, Stoichkov, Cristian Herrera… nos dieron muchísimo. Cuando va pasando el tiempo, vas conectando con los jugadores, sobre todo cuando va bien. Comunicar que tienen que buscar una salida no es sencillo. Pero hay que destacar la profesionalidad de José Ángel, cómo entrena, compite, ayuda a sus compañeros… Es un profesional como la copa de un pino”.

Mella. “Sí ,está para iniciar mañana”.

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Aubameyang y Bil Nsongo. “Tenemos que ir viendo las diferentes posibilidades, cuando Yere y Jony (Asp-Jensen) estén disponibles. Iremos viendo las diferentes posibilidades que tenemos arriba. La gente que ha llegado nos ha aumentado el nivel y la competencia y estoy encantado por ello”.

Kevin. “Ya lo conocíamos del año pasado. Él el año pasado decidió marcharse. Nosotros le dijimos que esperase. Este año ha vuelto y ha rendido a mucho nivel, especialmente en los últimos partidos. Va a empezar en el filial y entrenar con nosotros. La competencia ahí es leonina”.

Más fichajes. “Si esta plantilla va a alcanzar o no para lograr el objetivo lo veremos en el futuro. Es complicado saber qué va a pasar. Todos tenemos la inquietud de cómo va a comportarse el equipo porque es algo nuevo para todos. Nosotros iremos tomando decisiones hasta el final del mercado".