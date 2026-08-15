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Dépor

Sesión de entrenamiento con una cara nueva a las órdenes de Antonio Hidalgo

Estreno de un fabrilista y todos sobre el verde, a excepción del lesionado Noé, a dos días de recibir al Elche en Riazor

Bea Arrizado
Bea Arrizado
15/08/2026 15:46
David Verara se estrena en una sesión de entrenamiento del primer equipo
David Vergara se estrena en una sesión de entrenamiento del primer equipo
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El Deportivo no para. Después de caer por 0-1 ante el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo continúa con la preparación de la primera jornada liguera. El partido será el lunes a las 21.00 horas en Riazor, ante el Elche, y será el pistoletazo de salida blanquiazul a una temporada que significa el regreso de la entidad coruñesa a Primera División después de ocho años.

La escuadra herculina entrenó en la mañana de este sábado en Abegondo. En la sesión, Antonio Hidalgo dispuso de un trabajo táctico tras una activación, con un ejercicio de finalizaciones para concluir.

Todos los futbolistas disponibles estuvieron sobre el verde, además de Kevin Sánchez, una de las sensaciones de la pretemporada del Dépor. También hubo una cara nueva en el entrenamiento: la de David Vergara, central del Fabril. Fue su estreno en una sesión con el primer equipo, después de varios años subiendo escalones desde su llegada al club en el primer año de benjamín.

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La única ausencia fue la de Noé. El mediocentro, que se torció el tobillo a los 22 minutos del partido contra el Real Madrid, sufre un esguince que le tendrá apartado de los terrenos de juego un tiempo.

Este domingo, el Deportivo completará el último entrenamiento antes de recibir al Elche. El lunes, propio día del partido, está programada una sesión suave de activación en el propio Riazor.

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