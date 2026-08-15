Hidalgo empieza la liga con un rompecabezas por fuera

Jonathan Asp Jensen en el Oviedo-Deportivo de pretemporada Fernando Fernández

Es algo con lo que hay que convivir. Pero no deja de ser complejo. Más cuando se trata de confeccionar el primero de los 38 onces de la temporada regular y el problema se concentra en el mismo sector. Antonio Hidalgo arrancará su segundo curso al frente del Deportivo con un quebradero de cabeza.

No tiene que ver con el mercado todavía abierto, habitual generador de jaquecas a todos los técnicos a estas alturas del verano en el que el inicio del curso se junta con la recta final de la ventana de traspasos. Ha hecho relativamente rápido los deberes en esa faceta el Dépor, pero el preparador catalán no tendrá fácil dibujar la alineación para medirse al Elche. Porque el conjunto deportivista apunta a tener cuatro bajas. Y todas ellas se concentran en las bandas.

Ya han empezado a entrenar de nuevo con el grupo, sí. Pero sus ausencias en la lista del Teresa Herrera hacen que sea prácticamente inviable pensar en Adrià Altimira, Jonathan Asp Jensen y Yeremay Hernández como argumentos a los que el cuerpo técnico blanquiazul pueda recurrir para inclinar la balanza a su favor ante el cuadro ilicitano. Al menos apostando por ellos desde el inicio del choque. Tampoco por un Noé Carrillo que será la cuarta ausencia, esta segura incluso pensando en tramos más cortos debido al inoportuno esguince de tobillo que le impedirá vestirse de corto.

Pocas soluciones

Tendrá que innovar por lo tanto Antonio Hidalgo para llenar las bandas, pues no dispone de Alti, su carrilero derecho predilecto, pero tampoco cuenta con David Mella a pleno rendimiento. El de Teo ocupó ese rol de ida y vuelta en la banda derecha el pasado curso y podría ser el sustituto ideal del catalán, pero después de cinco meses superando una lesión de rodilla, la lógica aconseja ser prudente con él.

El canterano entró al descanso en Génova, el último amistoso de la gira europea. Y repitió sumando otros 45 minutos en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. Va sumando volumen y buenas sensaciones el zurdo, pero por el momento parece inviable pensar en él para algo más que un notable recurso desde el banquillo.

Por lo tanto, sin Noé Carrillo —al que Hidalgo probó por las ausencias en el sector diestro de la medular—, todas las miradas apuntan a Luismi Cruz.

El Deportivo no pierde de vista a Adama Traoré en la recta final del mercado Más información

Deberá volver a jugar el andaluz por delante de Ximo Navarro, en una posición y un rol en los que no ha terminado de rendir como blanquiazul, pero que no deja de ser una ventana de oportunidad para ganarse un hueco en la plantilla. Porque lo tiene complicado para aparecer con continuidad en el carril central y en ese pasillo diestro falta una competencia que el club busca todavía en el mercado, con Adama Traoré como una de las posibilidades.

No está mucho mejor la cosa en la izquierda, donde la falta de Yeremay y Jensen deja al equipo sin extremos izquierdos específicos. Toda la profundidad queda en manos de los carrileros zurdos. Y ahí tendrá que decidir Hidalgo si apuesta por un Angeliño que aún no está a tono o sigue confiando como titular en Quagliata y reserva al recién llegado como una bala de plata a utilizar en la segunda mitad para cambiar el curso del choque.