Fede Valverde y la escasa lista de ex del Dépor en Primera

Fede Valverde, jugador del Real Madrid, levanta el Trofeo Teresa Herrera junto a su compañero Lunin Patricia G. Fraga

Fede Valverde no pisaba Riazor desde que era un chaval de 19 años cedido por el Real Madrid. El internacional uruguayo volvió el pasado miércoles con el conjunto blanco, ya como capitán y uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y su visita sirve de excusa para hacer un repaso que se queda sorprendentemente corto: apenas tres futbolistas que pasaron por el primer equipo del Deportivo juegan hoy en Primera División.

Valverde es uno. Edu Expósito, otro. Víctor García, el tercero. Y ya está. La lista se acaba ahí, al menos con la configuración actual de las plantillas. El Dépor se pasó tanto tiempo lejos de la élite que la lista de jugadores que deberían nutrir esta nómina es mínima. Cientos de futbolistas se desvincularon del club coruñés en los últimos quince años. Sin embargo, la llamada de ligas exóticas, el nivel futbolístico o simplemente el paso del tiempo han provocado que el número actual sea tres. Solo tres nombres que jugaron en el primer equipo blanquiazul y que se reencontrarán con el Dépor a lo largo de la 2026-27.

Fede Valverde jugó cedido en el Dépor en la 2016-17, la última temporada del equipo en la élite hasta este curso. Una campaña aciaga, con tres entrenadores (Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Clarence Seedorf) en la que no se hizo con un puesto indiscutible y a menudo jugó escorado a la banda derecha, algo que también haría después en el Real Madrid. Disputó 25 partidos, 15 como titular.

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Terminada la cesión, regresó al Real Madrid en el verano de 2017. Desde entonces ha ido ganando peso hasta convertirse en primer capitán del equipo blanco, con un palmarés de tres Ligas, dos Champions League y dos Supercopas de Europa, entre otros títulos.

Por su parte, Edu Expósito llegó al Fabril en julio de 2015 procedente de la Damm. El centrocampista catalán fue pilar del filial durante dos temporadas en Tercera, logrando el ascenso a Segunda B en la segunda de ellas, y ese mismo curso, el 2016-17, debutó con el primer equipo: jornada 36, ante el Espanyol, en Riazor, titular durante 45 minutos en un choque finalizado en derrota (1-2). El rival de entonces es actualmente su club.

En la 2017-18 siguió como referente del Fabril en Segunda B, ya con una presencia ocasional en el primer equipo: cinco partidos, uno de titular. Pero su explosión llegó en la 2018-19, ya que no volvió a pisar el filial, se asentó en el once del Dépor en Segunda y fue pieza básica primero para Natxo González y después para Martí. Edu cerró la campaña con 40 partidos, 34 como titular, 3.022 minutos y dos goles, aunque le quedó clavada la derrota en la final del playoff de ascenso en Mallorca. Ese verano salió rumbo al Eibar y, desde entonces, solo ha vuelto a pisar Segunda en dos temporadas más, una con el cuadro armero y otra con el Espanyol.

A Víctor García le costó más hacerse un hueco. Firmó en el verano de 2018 procedente del Torre Levante y fue clave en el Fabril en Segunda B, categoría en la que el filial acabó descendiendo. Debutó con el primer equipo en la Copa del Rey, ante el Zaragoza, en un partido que el Dépor perdió 2-1 y que tiene la curiosidad añadida de ser también el único de Sebastián Dubarbier como blanquiazul.

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El ‘Toro de Xeraco’ salió después al Valladolid Promesas y, tras una cesión en el Sabadell, regresó al Dépor en 2021, ya para el primer equipo y reconvertido a lateral derecho. Víctor empezó la temporada como un avión, pero una lesión lo apartó de los terrenos de juego y no volvió a jugar de blanquiazul. Un total de 15 partidos, 11 de titular, en la 2021-22. Alcorcón, Eldense y finalmente Levante, donde se ha asentado en Primera, conforman los últimos equipos de su currículum. Especialmente importante fue en una destacada recta final de la pasada campaña que ayudó al Levante a lograr una salvación casi milagrosa.

Otro dos nombres

Además, el Dépor se reencontrará este curso con otros dos nombres de su cantera que nunca llegaron a jugar con el primer equipo. Álvaro Carreras, ferrolano y actual lateral del Real Madrid, pisó Riazor por primera vez este miércoles para enfrentarse por primera vez al Dépor en su carrera. El ex de Benfica, Manchester United, Granada y Preston North End formó parte de la generación dorada de 2003 que compartió vestuario en Abegondo con Trilli, Noel López, Dani Barcia, Jairo Noriega y, entre otros, Hugo Novoa.

Este último, actual jugador del Alavés, es el quinto y último nombre de la lista. Formado en Abegondo hasta fichar por el RB Leipzig en 2019, ha encadenado después fichajes y cesiones en el Basilea, el Utrecht, el Villarreal B, el Alavés y el Mirandés. Aunque hasta que se cierre el mercado no tiene asegurado su sitio en la plantilla vitoriana.