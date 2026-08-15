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Dépor

El Penafiel deja escapar su primera victoria del curso pese a los goles de Svensson y Davo

El Torreense de Quintero y Alfaro logra igualar un 0-2 al equipo de Aira, pese a que jugaba con uno menos por expulsión de Stopira

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/08/2026 21:28
Max Svensson, durante el primer partido de liga del Penafiel
Max Svensson, durante el primer partido de liga del Penafiel
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El Futebol Clube Penafiel dejó escapar en la tarde de este sábado su primera victoria del curso. Después de comenzar la liga perdiendo (0-1) ante el Portimonense, el cuadro dirigido por José Manuel Aira tampoco pudo sumar los tres puntos frente al Torreense (2-2) de Luis Quintero y Alejandro Alfaro, que fueron titulares.

Se las prometía muy felices el conjunto vinculado por su propiedad al Deportivo, que arrancó ganando 0-2 al actual campeón de la Taça de Portugal y uno de los representantes del país luso en Europa League esta temporada. Fue Max Svensson, exjugador del Dépor, el autor del primer tanto de la temporada para el conjunto del distrito de Oporto. Poco después, un Davo con el que formó en punta amplió la renta.

El choque pintaba bien para los visitantes. Y aunque Costinha recortó diferencias en el minuto 50, la doble amarilla al también exdeportivista Stopira en el 72 acercaba el triunfo a los de Aira. Sin embargo, en el tiempo añadido y ya sin Jaime Sánchez (sustituido en el 46) ni Svensson (reemplazado en el 60), Jean Dean igualó en el minuto 93

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