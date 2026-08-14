Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mario Soriano, un nuevo MVP blanquiazul en el Teresa Herrera

El alcalaíno se suma a la nómina de ilustres que destacaron en el trofeo amistoso más longevo del fútbol mundial

Lois Novo
Lois Novo
14/08/2026 18:26
Mario Soriano recibe el trofeo de MVP de la 81ª edición del Teresa Herrera
Mario Soriano recibe el trofeo de MVP de la 81ª edición del Teresa Herrera
PATRICIA G. FRAGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mario Soriano fue elegido por la votación de la prensa acreditada como el mejor jugador de la LXXXI edición del trofeo Teresa Herrera, el decano de los torneos amistosos del fútbol mundial. El alcalaíno se sumó así a la lista de ilustres que lo conquistaron, entre ellos muchos de los mitos modernos del club coruñés.

La primera vez que hubo un trofeo para el jugador más destacado fue en 1973, cuando se lo llevó el húngaro Ferenc Bene, curiosamente como este año, de un equipo que no ganó, el Ujpest Dozsa, tercero.

Angeliño, con el balón, ante Brahim Díaz

Crónica | Un fogonazo del Real Madrid eclipsa a un buen Dépor en el Teresa Herrera (0-1)

Más información
1000135038

GALERÍA | La afición del Deportivo vivió un Teresa Herrera marcado por el eclipse y el estreno en Riazor de 'Voa'

Más información

Hasta 1981, año en que no se eligió un MVP –igual que entre 2003 y 2014 y en 2020–, las estrellas fueron el uruguayo Fernando Morena (1974), el brasileño Nelinho (1975), el danés del Real Madrid Henning Jensen (1976), el también madridista Juanito (1977), Alfonso Castro (primer deportivista, en 1978 y cuya Torre de Hércules puede verse en el museo del club en la exposición temporal sobre el Teresa Herrera), el alemán madridista Uli Stielike (1979) y Jesús Castro, portero del Sporting (1980).

Los años 80 y 90 tuvieron ilustres ganadores. Entre ellos un Balón de Oro, el ucraniano Oleh Blokhin (1982), el neerlandés Ronald Koeman (1988), el rumano Gica Hagi (1989), el brasileño Raí (1992) o el argentino Juan Román Riquelme (1999). Entre medias, el deportivista Fran se erigió en el único triple ganador (1990, 1993 y 1994). Junto a Quique Setién (1985 y 1986) y Alberto Quiles (2021 y 2022) son los tres únicos futbolistas que repitieron éxito.

La nómina de MVP blanquiazules la completan Héctor Arzubialde (1987), Ilian Kiriakov (1991), Bebeto (1995), Mauro Silva (1996), Djalminha (1997), Víctor Sánchez del Amo (2001), Juan Carlos Valerón (2002), Pedro Mosquera (2015), Florin Andone (2016), Zakaria Bakkali (2017), Christian Santos (2018), Ager Aketxe (2019) y Yeremay (2025).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mario Soriano recibe el trofeo de MVP de la 81ª edición del Teresa Herrera

Mario Soriano, un nuevo MVP blanquiazul en el Teresa Herrera
Lois Novo
Una imagen de la plantilla del Deportivo en una pausa de hidratación durante el partido ante el Lugo de pretemporada

El Deportivo inscribe a todos sus fichajes: así es el reparto de dorsales para la temporada 2025-26
Xurxo Gómez
Noé Carrillo se retira del Teresa Herrera tras sufrir un esguince de tobillo

La lesión de Noé Carrillo abre al Deportivo la posibilidad de fichar un mediocentro: "Nos está haciendo pensar"
Xurxo Gómez
Colas en el estadio de Riazor el pasado viernes

El Deportivo permite a los abonados de Marathón Inferior ceder su asiento, pero tendrán que realizar un proceso específico
Lucía Dávila