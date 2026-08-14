Mario Soriano, un nuevo MVP blanquiazul en el Teresa Herrera

Mario Soriano recibe el trofeo de MVP de la 81ª edición del Teresa Herrera PATRICIA G. FRAGA

Mario Soriano fue elegido por la votación de la prensa acreditada como el mejor jugador de la LXXXI edición del trofeo Teresa Herrera, el decano de los torneos amistosos del fútbol mundial. El alcalaíno se sumó así a la lista de ilustres que lo conquistaron, entre ellos muchos de los mitos modernos del club coruñés.

La primera vez que hubo un trofeo para el jugador más destacado fue en 1973, cuando se lo llevó el húngaro Ferenc Bene, curiosamente como este año, de un equipo que no ganó, el Ujpest Dozsa, tercero.

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Hasta 1981, año en que no se eligió un MVP –igual que entre 2003 y 2014 y en 2020–, las estrellas fueron el uruguayo Fernando Morena (1974), el brasileño Nelinho (1975), el danés del Real Madrid Henning Jensen (1976), el también madridista Juanito (1977), Alfonso Castro (primer deportivista, en 1978 y cuya Torre de Hércules puede verse en el museo del club en la exposición temporal sobre el Teresa Herrera), el alemán madridista Uli Stielike (1979) y Jesús Castro, portero del Sporting (1980).

Los años 80 y 90 tuvieron ilustres ganadores. Entre ellos un Balón de Oro, el ucraniano Oleh Blokhin (1982), el neerlandés Ronald Koeman (1988), el rumano Gica Hagi (1989), el brasileño Raí (1992) o el argentino Juan Román Riquelme (1999). Entre medias, el deportivista Fran se erigió en el único triple ganador (1990, 1993 y 1994). Junto a Quique Setién (1985 y 1986) y Alberto Quiles (2021 y 2022) son los tres únicos futbolistas que repitieron éxito.

La nómina de MVP blanquiazules la completan Héctor Arzubialde (1987), Ilian Kiriakov (1991), Bebeto (1995), Mauro Silva (1996), Djalminha (1997), Víctor Sánchez del Amo (2001), Juan Carlos Valerón (2002), Pedro Mosquera (2015), Florin Andone (2016), Zakaria Bakkali (2017), Christian Santos (2018), Ager Aketxe (2019) y Yeremay (2025).