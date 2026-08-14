La lesión de Noé Carrillo abre al Deportivo la posibilidad de fichar un mediocentro: "Nos está haciendo pensar"

Noé Carrillo se retira del Teresa Herrera tras sufrir un esguince de tobillo Patricia G. Fraga

El fichaje de un centrocampista más no entraba en los planes del Deportivo. Pero la lesión de Noé Carrillo en el Teresa Herrera ha hecho cambiar el paso a la entidad blanquiazul. Así lo apuntó en la mañana de este viernes el director de fútbol, Fernando Soriano, que apuntó que la baja del canterano ha abierto una duda en la planificación de la plantilla.

"La lesión me ha hecho pensar, no te voy a mentir", reconoció Soriano durante la comparecencia ante los medios que ofreció tras presentar a Angeliño. El directivo zaragozano explicó que dentro del club se veía la falta de músculo en la medular como una posible debilidad del equipo, pero él creía que Noé podía ayudar a cubrir ese déficit: "Dentro de nuestra planificación te planteas las diferentes dudas que te puede ofrecer el equipo y hablábamos algunas veces de que, a lo mejor, le podía faltar en el centro del campo algo de músculo. A mí me toca decidir y siempre digo que somos un equipo de canteranos, así que me gusta refrendarlo con hechos. Por eso hay decisiones que tomo pensando que hay jugadores que están demostrando que pueden estar ahí y no quiero cortar su progresión".

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Uno de ellos es el joven de Teo, que padece un esguince de tobillo sobre el que el club no ha dado más detalles. "Es cierto que esta lesión que le va a dejar un tiempecillo fuera nos está haciendo pensar. Pero quiero confiar en que la evolución sea buena y veremos en estas dos o tres semanas", añadió Soriano, que recalcó que "en principio", el Deportivo no apunta a moverse para reforzar la parcela.

"No creo que hagamos nada en esa posición, a no ser que veamos que la lesión se puede alargar. Porque esas condiciones que, a lo mejor, nos pueden faltar quiero que Noé esté ahí para ello. Lo está demostrando durante la pretemporada y ya lo hizo durante la temporada pasada. No quiero que nadie me pueda decir que lo que digo públicamente no lo cumplo. Ya el año pasado pasó con el delantero y en este caso, la idea es hacerlo en esta posición. Veremos cómo va la evolución”, sentenció.