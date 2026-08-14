Fernando Soriano repasa la actualidad del Deportivo: Yeremay, fichajes, Hidalgo, fractura social...

Fernando Soriano, durante la presentación de Gijlsehart Javier Alborés

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, compareció en rueda de prensa en la mañana de este viernes. Tras presentar a Angeliño Tasende como nuevo jugador blanquiazul, el máximo responsable de la parcela deportiva repasó varios temas cadentes de la actualidad deportivista.

Renovación de Hidalgo. "Renovamos por confianza, por el día a día, por el rendimiento, por crecimiento... Es más que merecido por el trabajo que ha hecho el míster. Recibe esta confianza por parte del club ty demuestra lo que se le valora. Está dando pasos importantes, se ha integrado perfectamente y entiende lo que el club busca de alguien que dirija nuestro equipo. Le deseamos lo mejor, por supuesto, porque será lo mejor para nosotros".

Objetivos. "La permanencia es algo prioritario es un objetivo que nos marcamos. Sabemos que va a ser un año muy complicado para todos. Nos tocará sufrir en una liga muy competitiva. Sabemos las exigencias que se nos presentan y por eso sabemos las exigencias. Por eso el momento tiene que ser este, antes de empezar. Es un año más en caso de permanencia".

Mercado. "Estamos en la misma franja en las llegadas. ¿Las salidas? Estáis viendo los jugadores que están contando menos y ellos son saben de su situación. Buscamos la mejor salida. No es fácil, sencillo, ni rápido. Esto pasa en las pretemporadas. Deportivamente es necesario y humanamente es difícil".

OFICIAL | El Deportivo renueva a Antonio Hidalgo hasta 2028 Más información

Inscripciones. "A día de hoy están todos inscritos. Se juega con las fichas del primer equipo y el Fabril, pero es un juego de fichas ni tiene importancia. Es para ir acomodando a las facilidades en diferentes situaciones que tiene el club. Seguramente habrá cambios de números a lo largo de estos días".

Altas. "Hablamos de dos o tres la última vez que comparecí. Se ha hecho Angeliño así que lo normal es que haya una o dos incorporaciones más. Estamos valorando diferentes opciones. ¿La banda derecha y la defensa? Se verá. Puede ir por ahí".

Yeremay. "Está muy bien. Lleva dos días haciendo un gran porcentaje del entrenamiento a un nivel muy bueno. Ya sin dolor y casi sin molestias. Ahora entra en al recta final".

Ofertas por Yeremay. "Llamadas está habiendo de clubes y ofertas formales alguna puede haber. Pero lo decimos siempre: nuestro proyecto, ahora mismo, no va de vender. Queremos tener a los jugadores que tenemos el mayor tiempo posible. Si el jugador no da un paso adelante pidiendo salir, el club no la va a dar. Y él no lo ha dado. Estamos tranquilos hasta cierto punto. No solo con Yeremay, con otros muchos. Estamos pendientes y preparados por si surge con otros también".

Fractura con la afición y el ambiente del Teresa Herrera. "Lo vivimos con tristeza, corroboramos lo que dijo Lou. Si algo se ha demostrado en los últimos años es que la unión nos ha hecho conseguir los objetivos. Debemos buscar unión y cordialidad porque todo el mundo se merece disfrutar de este momento. Deseo llegar a puntos de encuentro y que Riazor vuelva a ser lo que ha sido. La sensación de silencio no está ligada a Riazor".

Así lo vivió Riazor | El deportivismo busca cómo levantar el vuelo Más información

Kevin. "Va a estar en plantilla Fabril. Desde el día uno ha estado en la dinámica del primer equipo. En mi opinión, se está ganando el seguir en esa dinámica. Las decisiones las toma el míster, pero los minutos que está teniendo está defendiendo muy bien sus cualidades. Kevin es lo que es. Es un jugador que en una plantilla nunca sobra, porque siempre va a entregar todo, con más o menos acierto. Es un jugador que arrastra, que llena de ilusión. Estamos en Primera y la competitividad es muy alta, pero solo tengo buenas palabras para el. El año pasado tomó otro camino y este año lo tiene más claro. Ojalá mantenga el nivel mucho tiempo".