El Deportivo permite a los abonados de Marathón Inferior ceder su asiento, pero tendrán que realizar un proceso específico 

Colas en el estadio de Riazor Germán Barreiros

El Deportivo ha dado un primer paso para intentar rebajar la tensión existente con la afición de Marathón Inferior y ha anunciado este jueves que las personas abonadas de esta grada podrán volver a ceder su localidad para partidos concretos cuando no puedan o no quieran asistir, una de las medidas reclamadas durante las últimas semanas por parte del deportivismo.

“Desde la puesta en marcha de las nuevas condiciones específicas de esta grada, el Club ha recogido las consultas, preocupaciones y propuestas trasladadas por los aficionados, con la voluntad de introducir mejoras siempre que sea posible y encontrar fórmulas que permitan compatibilizar las necesidades de los abonados con el objetivo fundamental de preservar Marathón Inferior como uno de los principales espacios de animación de Abanca Riazor. A partir de ahora, cuando la persona titular de un abono de Marathón Inferior no pueda o no desee asistir a un partido, podrá elegir, al igual que el resto de abonados, entre ceder su localidad a otra persona o liberarla para que el club pueda ponerla nuevamente a disposición de otros aficionados”, comienza el comunicado.

Esta decisión llega después de varias semanas de conflicto entre el Deportivo y buena parte de su afición a raíz de las nuevas condiciones implantadas para esta temporada en dicha zona del feudo coruñés. Durante las últimas semanas, Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces han protagonizado diferentes acciones de protesta, entre ellas la decisión de cesar la animación en Riazor.

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Ahora, el club anuncia una modificación de las condiciones iniciales y recupera la posibilidad de ceder el abono, aunque bajo un procedimiento específico. De esta forma, cuando el titular no pueda o no quiera acudir a un encuentro, tendrá dos alternativas: dar su localidad a otra persona o liberarla para que pueda ser puesta nuevamente a la venta.

En el caso de la cesión, el titular deberá facilitar, a través del procedimiento habilitado por el club, el nombre, los apellidos y el DNI de la persona que ocupará su asiento. El usuario deberá acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Deportivista (OAD) o al espacio que determine la entidad herculina para completar el proceso de identificación, aceptar las normas específicas de Marathón Inferior y retirar su entrada, que será personal e intransferible y tendrá validez exclusivamente para el partido correspondiente a la cesión.

Liberación de asiento

Por otro lado, y como ya se conocía, la segunda opción será liberar la localidad. Tal y como explican desde el club, si finalmente el asiento es vendido, el abonado titular recibirá en saldo moeDéiro o saldo de liberación el 50% del valor de la entrada. En este caso, las localidades liberadas de Marathón Inferior solo podrán adquirirse presencialmente en las taquillas del club, con el objetivo de identificar al usuario final y obtener su aceptación expresa de las condiciones específicas de la grada.

Por otro lado, hasta el momento el club mantiene el resto de medidas específicas para esta grada y defiende que su objetivo es “proteger Marathón Inferior” y consevarlo como uno de los principales espacios de animación de Riazor. La entidad sostiene que el sistema de identificación busca garantizar que, ante conductas violentas, discriminatorias o vandálicas, las responsabilidades puedan individualizarse y no recaigan sobre el conjunto de los abonados.

"El Club quiere una Marathón Inferior llena, intensa y volcada con el equipo, ahora en Primera y durante muchos años. El sistema de identificación permite conocer quién accede a la grada y, si excepcionalmente se produjera alguna de estas conductas, individualizar las responsabilidades y actuar únicamente sobre quienes las cometan, evitando que sus consecuencias recaigan sobre el conjunto de los abonados, sobre el Club o sobre la propia continuidad de Marathón Inferior como espacio de animación. Precisamente por ello, estas medidas constituyen también una forma de proteger a la inmensa mayoría de los abonados de Marathón Inferior, que respetan las normas, mantienen un comportamiento ejemplar y únicamente quieren acudir a Abanca Riazor para apoyar y animar al Deportivo”, continúa el escrito.

Además, el Deportivo insiste en que las nuevas condiciones no pretenden alterar la dinámica habitual de la grada para quienes cumplen las normas. “El Club desea dejar claro que las condiciones específicas no suponen un cambio en la dinámica que venía manteniendo esta grada, ya que no tendrán ningún impacto ni efecto sobre aquellas personas que no incurran en actos vandálicos o violentos, conductas de incitación a la violencia o cualquier otro comportamiento contrario a la normativa vigente y aplicable en los recintos deportivos. El Deportivo reitera su voluntad de seguir escuchando, dialogando y trabajando de manera continua para mejorar los procedimientos siempre que sea posible, buscando soluciones que permitan conciliar las necesidades de nuestros abonados con nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad, la convivencia y el futuro del Club”, termina.