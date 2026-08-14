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Dépor

El Deportivo no pierde de vista a Adama Traoré en la recta final del mercado

El internacional español está libre y es una opción que el club contempla para su banda derecha

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
14/08/2026 13:55
Adama Traore con la camiseta del West Ham
Adama Traore con la camiseta del West Ham
EFE
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El Deportivo no pierde de vista a Adama Traoré de cara a la recta final del mercado de fichajes. El internacional español es uno de los nombres que están subrayados en rojo en la agenda del club herculino para reforzar la banda derecha, una de las posiciones prioritarias a mejorar en este tramo final de la ventana para hacer incorporaciones.

Adama, de 30 años, finalizó el pasado junio su contrato con el West Ham y, actualmente, es un jugador en paro. Por lo tanto, el futbolista catalán puede concretar su futuro cuando lo desee. En esa línea del horizonte puede estar el Dépor, que considera al jugador como una de las opciones más interesantes que ofrece el mercado para dotar de efectivos una zona para la que cuenta con un Adrià Altimira que tiene un perfil más defensivo y un David Mella que es zurdo y acaba de volver de cinco meses lesionado.

De esta modo, Traoré vendría a ofrecer a Antonio Hidalgo amenaza al espacio, una cualidad de la que el Deportivo no va sobrado en su plantilla. A su edad, la velocidad con la que llamó la atención del mundo entero es todavía su gran cualidad. Además, el canterano del Barcelona encaja en ese perfil de jugadores contrastados que la entidad busca para complementar la apuesta por talento joven.

El pasado curso, Traoré jugó para los 'hammers' a partir del mes de enero, cuando fue reclutado desde el Fulham. Con el equipo de Londres, en el que Paco Jémez fue segundo entrenador, acabó descendiendo y ahora busca un nuevo reto después de acumular una experiencia de más de 270 partidos en Premier League y haber jugado para el Barça. En la ciudad condal coincidió con Aubameyang unos meses, después de formar parte de la selección española de Luis Enrique en la Eurocopa disputada en el 2021.

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