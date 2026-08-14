El Deportivo inscribe a todos sus fichajes: así es el reparto de dorsales para la temporada 2025-26

Una imagen de la plantilla del Deportivo en una pausa de hidratación durante el partido ante el Lugo de pretemporada Javier Alborés

LaLiga ya cuenta con la lista provisional de dorsales del Deportivo 2025-26. De cara a este inicio de temporada y a falta de varios días para el debut, el club herculino ha inscrito ya a todos sus jugadores presentes en plantilla, que ya cuentan con un dorsal que será definitivo una vez comience la temporada.

No hay ningún cambio con respecto a los números que lucían los futbolistas que el pasado curso ya militaban en la entidad. De este modo, las noticias están en las elecciones de las incorporaciones. De Aubameyang ya se sabía que iba a lucir el 7 que dejó libre Mulattieri. Mientras, el resto de incorporaciones ha confirmado los respectivos números que ya llevaron a la espalda durante la pretemporada, incluido un Angeliño que cambió el 34 de su debut -no podía mantenerlo, al ser un número vinculado a una ficha de un equipo de la base- por el 24 en el Teresa Herrera.

Ese dorsal será el que lleve el de Coristanco, mientras que, en orden decreciente, Ede portará el 22, Asp-Jensen el 18, Amatucci el 16, Leo Román el 13 y Aubameyang el citado 7.

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¿Y qué pasa con Teun Gijselhart? Que, por el momento, arrancará la liga con ficha del Fabril, al igual que Bil Nsongo. Sin embargo, se trata de una circunstancia de pura gestión, que no equivale a un cambio de estatus de ningún jugador, tal y como aclaró Fernando Soriano en la mañana de este viernes: "Se juega con las fichas del primer equipo y el Fabril, pero es un juego de fichas ni tiene importancia. Es para ir acomodando a las facilidades en diferentes situaciones que tiene el club. Seguramente habrá cambios de números a lo largo de estos días". De esta manera, el 17 parece reservado para el neerlandés, que apunta a ir citado ante el Elche con el 34 a la espalda. Por su parte, Nsongo ha vestido el 32 durante todo el verano.

Cabe destacar que una vez arranque el torneo de la regularidad, los futbolistas no pueden cambiar de número salvo que 'asciendan' al primer equipo a nivel de licencia federativa, en cuyo caso deberán pasar a portar un número del 1 al 25, que son los reservados a ese estatus.

Mientras, José Ángel Jurado y Charlie Patiño todavía figuran en LaLiga como inscritos, aunque el Deportivo no les ha otorgado dorsal. Por su parte, Eric Puerto ya no forma parte del primer equipo a efectos institucionales, ya que el club ha tenido que utilizar su ficha para inscribir a Leo Román, pues el máximo número de porteros admitidos por el regidor de la competición es de tres.

La lista completa de dorsales del Deportivo 2025-26: