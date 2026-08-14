Aubameyang se sincera en L'Equipe: "Estoy seguro de que todavía me quedan buenos años por delante"

Aubameyang Fernando Fernández

A pocos días del debut del Deportivo en liga, Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los protagonistas de la edición de este viernes del diario francés L'Equipe, que entrevista al gabonés después de su salida del Olympique de Marsella. "El año que viene celebraré 20 años como profesional y, para ser sincero, todavía me siento muy bien. Creo que aún puedo aportar mucho y mi pasión por el fútbol sigue tan fuerte e intacta como siempre. Mientras mi cuerpo me diga que puedo seguir jugando, lo haré. Voy a dar lo mejor de mí para jugar muchos años más", apunta Auba.

El nuevo delantero del Dépor profundiza destacando en el porqué de su sí al conjunto coruñés: "Estoy seguro de que todavía me quedan buenos años por delante y por eso acepté este reto. Porque sé que puedo ser de gran ayuda, que aún puedo marcar goles, dar asistencias y ser efectivo en el juego".

En otra parte de la entrevista, el africano detalla que llega al conjunto con el primer objetivo de asentarlo de nuevo en Primera División. "Es un club histórico que quiere hacer todo lo posible para volver a lo más alto. Recuerdo al 'Súper Dépor' que ganó la Liga y jugó la Champions. Quiero vivir y ser parte de esa historia. Dejar mi huella como lo hizo esa generación de leyendas. Llevará tiempo y tenemos que ir paso a paso, pero quiero aportar toda mi experiencia y ayuda dentro y fuera del campo. He recibido otras ofertas, pero quiero asumir este reto de devolver al club a lo más alto. Incluso aunque nuestro principal objetivo esta temporada es evitar el descenso", expresa.

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Asimismo, Aubameyang también explica que su salida del OM se debió a que el club quería aligerar la masa salarial después de no haber conseguido clasificarse para Champions League y que el pasado curso fue "un caos". "No era un entorno sano ni estable", lamenta.