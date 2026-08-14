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Dépor

Angeliño aclara su estado físico: "Llevo tiempo sin jugar y estoy a menor ritmo, pero no es nada que el rodaje en campo no solucione"

El lateral zurdo fue presentado como nuevo jugador del Deportivo, en lo que es "un sueño" para él

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
14/08/2026 13:45
Angeliño, durante su presentación como jugador del Deportivo
Angeliño, durante su presentación como jugador del Deportivo
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Angeliño Tasende ya luce y habla como nuevo jugador del Deportivo. El lateral zurdo blanquiazul fue presentado en la mañana de este miércoles en Abegondo como futbolista blanquiazul con el dorsal 24 y aseguró sentirse "ilusionado como un niño" por poder regresar al equipo de su vida.

Abegondo de nuevo. "Ha cambiado muchísimo para bien Abegondo. He quedado alucinado con todo el proyecto. He estado en varios sitios y el club me ha impresionado para bien".

Perder la esperanza de volver a casa. "Siempre lo he tenido presente. Es un sueño que tenía desde pequeñito y lo podía cumplir. Tengo unas ganas locas de empezar. Estoy ilusionado como un niño".

Estado físico. "Acabo de llegar. Llevo una semana en el club y vengo de varias semanas trabajando en Roma no apartado, pero de otra manera. Mis compañeros están a un ritmo más avanzado. Me tengo que centrar, trabajar y conseguir oportunidades. Llevo tiempo sin jugar, pero no es nada que el rodaje en campo no solucione rápido".

Angeliño posa en la concentración del Deportivo en Coverciano

LA LUPA | Así juega Angeliño, el lateral del pie izquierdo infinito

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Porcentaje de estado físico. "Queda trabajo por delante. Me hace falta rodaje. Es lo que un futbolista necesita".

El proceso para fichar. "Cuando empezó la posibilidad, era como un niño pequeño. No paraba de pensarlo en casa. Cuando hubo esa posibilidad, me agarré a ella. Estoy muy contento por haberlo hecho, por la decisión. Tengo muchísimas ganas de empezar".

Dónde está más cómodo. "En los últimos años he jugado más de carrilero, aunque donde más cómodo me siento es en una línea de cuatro, aunque parezca que no. Hablé con el entrenador porque es importante saber lo que necesita de mí"

Estreno en Riazor. "Fue increíble. Muchas sensaciones sobre todo por no venir jugando y poder volver a jugar. Encima, en Riazor".

Su reencuentro con Loureiro. "Tenerlo en el equipo ha sido una ayuda increíble. Obviamente, los primeros días son difíciles los cambios. Son casualidades de la vida. Jugamos de pequeños y ahora jugar en el equipo de tu vida, de tu ciudad... no se puede pedir más".

Una espera larga y una llegada que espera sea definitiva. "El proceso se me hizo largo, la verdad. Tenía muchísimas ganas de que se hiciese realidad. Confiando en el proceso, con mucha fe. ¿Me quedaré? Depende de lo que diga el verde y el club. Yo tratará de darlo todo".

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