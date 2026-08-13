Sin salida para José Ángel, Patiño y Puerto, que tendrán un estreno desde la sombra

José Ángel Jurado maneja el balón durante un entrenamiento Patricia G. Fraga

El Deportivo arranca el motor el próximo lunes de manera oficial. Aunque habrá tres futbolistas de la actual plantilla que ya saben que tendrán que vivir ese estreno liguero desde la sombra... si todavía siguen en A Coruña. Son Eric Puerto, José Ángel Jurado y Charlie Patiño.

El trío de jugadores conoce desde hace semanas que su futuro deportivo está lejos de Riazor, pues el club no cuenta con ninguno de ellos de cara al proyecto con el que busca consolidarse en Primera División. Así se lo ha transmitido la entidad de palabra y así han sido los hechos, pues las llegadas de Leo Román para la portería y Lorenzo Amatucci para el centro del campo le han cerrado las pocas rendijas por las que podían pensar en acceder a los planes de Antonio Hidalgo para tratar de convencerle de que todavía pueden ser útiles para el primer equipo blanquiazul. No será así y todos ellos tendrán que buscarse las habichuelas fuera del Dépor, aunque con matices.

Mientras el club herculino no descarta una operación en fórmula de cesión con Puerto y Patiño, ambos de 23 años, no sucede lo mismo con Jurado. La edad es un condicionante negativo en el caso del mediocentro andaluz, al que le restan todavía meses de contrato con la entidad, pues llegó como una pieza capital en Primera Federación para lograr el ascenso de categoría y acabó siendo también muy importante durante la primera temporada del equipo en Segunda.

A menos

Después de pasar por el quirófano para tratar de solucionar sus problemas de pubis, en su tercer curso en la entidad —el último— su nivel no fue el mismo y su edad (34 recién cumplidos) no invita a pensar en un horizonte más halagüeño. Esta circunstancia ha provocado que el contador de minutos de Jurado se limitase a los 15 de los que pudo disfrutar en el estreno del equipo en Santiago, casi a modo de homenaje por los servicios prestados y despedida.

Desde entonces, el andaluz, uno de los pesos pesados del vestuario, ha seguido entrenando para no perder la forma mientras deshoja la margarita de un futuro que podría pasar por regresar, de nuevo, a la Segunda División.

Menos minutos ha tenido todavía Eric Puerto, que se vistió también de corto en el Vero Boquete, pero no llegó a ingresar en el campo. El portero, además, ya no figura en LaLiga como inscrito por parte del Deportivo, que le ha eliminado de su lista para hacer hueco a un Román que hereda también el dorsal 13.

Sí figura todavía como inscrito Patiño, el que más ha jugado de los tres, con 101 minutos entre el choque ante el Lugo y el del Sankt Pauli. Sin tampoco resolver su futuro, el británico ni siquiera ha figurado en el banquillo en los últimos amistosos y su salida empieza a urgir para hacer hueco a los próximos en llegar.