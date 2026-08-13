Riazor Blues pide al deportivismo acudir de naranja al Deportivo-Elche como protesta
El grupo venderá una camiseta de la protesta "a un prezo popular" de cinco euros
Riazor Blues, Old Faces y la Federación de Peñas inician un nuevo movimiento de protesta de cara al Deportivo-Elche del próximo lunes. Después de solicitar al deportivismo que no acudiese al Teresa Herrera, las peñas ponen en marcha una iniciativa para que los aficionados vayan al primer partido de liga vestidos de color naranja, como metáfora de la manera en la que el club "pretende tratar a bancada de Marathon Inferior", como si fuese una "Prisión de Máxima Seguridade ao máis puro estilo Guantánamo".
Para "transformar a grada nunha protesta visual e ineludíbel durante os 90 minutos", los Blues ofrecen a quienes no dispongan de esta pieza una camiseta "de protesta a un prezo popular de cinco euros" que reza 'Prisioneiro, portas 6-9-11" por delante y 'Cárcere Marathón' en su espalda. "Poñeremos á venda nos arredores do campo de Riazor unha camiseta da protesta", explican en un apartado del comunicado que ha sido publicado también por Old Faces, pero no de manera íntegra por la Federación de Peñas en su perfil de X, que sí se adhiere a algunos extractos.
"Queremos deixar moi claro que a orixe deste grave problema institucional e o único responsable son os dirixentes do RC Deportivo, xamais outros deportivistas. Rogamos a toda a bancada e afección en xeral non entrar en posibles provocacións con socias ou socios doutras bancadas que aínda poidan sentirse alleos ao conflicto", exponen Riazor Blues, Old Faces y la Federación, que recalcan que para "manter a dignidade" continuarán con la actividad de animación "cesada".