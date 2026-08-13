OFICIAL | El Deportivo renueva a Antonio Hidalgo hasta 2028

Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid Quintana

El Deportivo hizo oficial la renovación de Antonio Hidalgo hasta junio de 2028. El club coruñés amplía una temporada más el vínculo con el técnico de Granollers, que se extendía hasta 2027 tras activarse la cláusula automática de su contrato por el ascenso, y sella así la continuidad de un proyecto que, doce meses después de su llegada, está a punto de pisar de nuevo la Primera División.

“Cuando llegué al Dépor sabía dónde venía, lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí. Hemos sufrido juntos, hubo momentos malos, pero también muy buenos, porque nunca dejamos de creer en lo que somos”, comentó Hidalgo en el vídeo con el que el club anunció la renovación en redes sociales. “Este equipo ha aprendido a levantarse, a resistir, a no rendirse nunca. Ese es el único camino que entiendo y que entiende el inconformismo que caracteriza al deportivismo. Seguimos juntos. Forza Dépor”, concluyó el preparador catalán.

Avalado por su gran trabajo en el Huesca, Hidalgo llegó al Dépor en el verano de 2025 para sustituir a Óscar Gilsanz como la gran apuesta de Fernando Soriano. El día de su presentación, en junio, ya dejó una frase que se convirtió en una profecía disfrazada: “De mi boca no ha salido la palabra ascenso, pero sí tenemos una ambición grande”. Prudencia de manual, pero con un fondo de ilusión que no tardó en aflorar.

Después de la primera jornada, con victoria en Granada, concretó el mensaje algo más: “Mi lectura es muy sencilla. Tenemos tres puntos menos para conseguir el objetivo que nos marcamos, que es estar entre los seis primeros. Eso es lo que vamos a luchar. A partir de ahí, mejorar y cuidar los detalles”. En un momento en el que nadie del club se atrevía a asentar el listón clasificatorio, Hidalgo puso el sexto puesto como el suelo del equipo. Y acabó siendo subcampeón.

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El balance de la 2025-26 en datos habla de la enorme competitividad que supo construir el Dépor de Antonio Hidalgo: 22 victorias, 11 empates y 9 derrotas, 65 goles a favor por 44 en contra. Solo el Racing de Santander logró quedar por encima del conjunto blanquiazul, sumó 77 puntos y acabó el curso como el mejor visitante. Además, protagonizó una recta final de campeonato que marcó la diferencia. El Dépor encadenó doce partidos sin perder, con solo cuatro empates, una racha que se cerró con el ascenso matemático en el estadio José Zorrilla ante el Valladolid.

Pero no todo fue un camino de rosas en la primera campaña como blanquiazul del ex del Sabadell y Sevilla Atlético. Hubo un partido, en Zubieta ante la Real Sociedad B, que resumió el año mejor que ningún otro. El Dépor perdía y un sector de la grada visitante llegó a cantar en su contra: “¡Hidalgo, vete ya; Hidalgo, vete ya!” Entonces aparecieron Bil Nsongo y Mario Soriano. Diez minutos, dos golazos y una remontada después, aquel “vete ya” se había convertido en un cántico antagónico: “¡Hidalgo, quédate; Hidalgo, quédate!” Un momento de euforia, y cierta ironía, que también resume la capacidad que mostró el equipo de Hidalgo para rescatar puntos en los últimos minutos de partido.

¡Bum, bum, bum!

Si Zubieta dio la vuelta en segundos al sentimiento de la grada, Valladolid lo terminó de coronar. Allí, en el estadio José Zorrilla, se selló definitivamente la expresión que definió el tramo final de temporada y las celebraciones del ascenso: “¡Bum, bum, bum...!”, el grito de guerra de Hidalgo, fue coreado incluso por su propia plantilla en la sala de prensa mientras el técnico repasaba el éxito. Un sonido directo que la afición adoptó como propio y que fue la firma del técnico en los festejos en Valladolid, en Riazor, en la fuente de Cuatro Caminos y también en la Plaza de María Pita.

Con la renovación de Hidalgo hasta 2028, el club indica que “refuerza su apuesta por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores”.

Algo más de un año después de aquella rueda de prensa en la que no quiso pronunciar la palabra ascenso, Hidalgo firma hasta 2028 con el primer objetivo cumplido, con el “¡Bum!” convertido en un recuerdo imborrable del ascenso y con su debut en Primera a la vuelta de la esquina, el próximo lunes en Riazor ante el Elche, a los 47 años