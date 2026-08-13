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Dépor

Mourinho: "El Dépor ha ido con todo. Jugar aquí, con este ambiente, no es fácil"

El técnico del Real Madrid valoró muy positivamente el triunfo de su equipo en un Teresa Herrera exigente

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/08/2026 00:42
Jose Mourinho, junto a su cuerpo técnico, en el banquillo de Riazor
Jose Mourinho, junto a su cuerpo técnico, en el banquillo de Riazor
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Después de erigirse como campeón de la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, el Real Madrid solo ofreció declaraciones en su televisión oficial. En Real Madrid TV habló el técnico, José Mourinho, que se mostró contento con el partido y recalcó cómo exigió a su equipo el cuadro blanquiazul: “El Dépor ha ido con todo y fue un partido difícil. Es un equipo que vuelve a Primera. Yo tengo que hacer mis cambios y dar oportunidad a todos, no quiero dar muchos minutos a los mismos jugadores. Es una cuestión de gestión, estos partidos son para hacer pruebas, dar minutos”.

Además, el entrenador luso valoró la dificultad de vencer en Riazor ante un equipo que siempre quiere ganar, sobre todo ante su gente: “La dificultad de los partidos que hemos organizado va in crescendo. Venir aquí con este ambiente, contra un equipo que quiere ganar su trofeo... Es su tradición y quieren competir, así que para nosotros este ha sido un entrenamiento muy bueno”.

Brahim y Lunin

También se pasó por los micrófonos a pie de campo Brahim Díaz, el autor del único gol del partido que sirvió al conjunto blanco para llevarse el encuentro y el trofeo a la capital: “Es un partido preparatorio, jugamos contra el Deportivo en su casa, estoy muy contento por el trabajo del equipo. ¿El gol? Lunin me ha visto bien y el control con el pecho me ha dado ventaja. Fue buen gol, pero todo gracias a Lunin”.

Y precisamente el asistente, reconoció tras el encuentro que disputaron un buen encuentro en un estadio que le sorprendió: “Fue un muy buen partido, en un gran estadio. Nos sirve para preparar la Liga. En la segunda parte nos han complicado físicamente, porque claro, aún estamos en pretemporada, pero partidos como este nos sirven”, apuntó Lunin.

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