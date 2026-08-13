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Diario de Ferrol

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Dépor

Loureiro: "Oxalá se solucione a situación, porque queremos ter a todo o mundo conectado"

El central del Deportivo contó con 45 minutos y aseguró dejar atrás unas molestias físicas que le afectaron durante la temporada pasada

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/08/2026 00:00
Loureiro pugna con Carreras en el Trofeo Teresa Herrera
Loureiro pugna con Carreras en el Trofeo Teresa Herrera
Patricia G. Fraga
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Miguel Loureiro volvió a tener protagonismo en el último test de pretemporada. Ante el Real Madrid, el central dispuso de 45 minutos en los que aseguró sentirse bien físicamente. Además, el de Cerceda aprovechó para pedir que el conflicto social entre el Deportivo y Marathón Inferior se solucione para poder "tener a todo el mundo conectado". 

Real Madrid, buena prueba. "É un equipo de primeiro nivel, xa vistes o once que sacaron, sería titular en calquera equipo xa non so de Primeira División, incluso de Champions. O equipo mostrouse competitivo, son máis minutos e é cuestión de ir axustando cousas. É positivo ir sumando minutos e ir coñecendo o que nos imos atodar, ir coñecendo o nivel. Queriamos gañar diante da nosa xente, pero nestes partidos de pretempada o importante é coller boas sensacións e competir”.

Estado físico. "Estou ben. Era algo que estaba pactado, comezar pouco a pouco, porque arrastrei molestias toda a segunda volta da temporada pasada. Fíxose un bo traballo co corpo médico e agora atopóme ben, collendo ese ritmo e desaparecendo as molestias. Hoxe atopeime ben. Teño gañas de que isto comece".

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Eclipse. "Te mentiría si no te digo que fue algo especial. Desde la zona en la que estábamos, apenas se veía nada. Comentamos que se hizo de noche, pero cuando estamos dentro del campo estamos concentrados, cuando toca estar, estamos concentrados".

Ambiente de Riazor distinto. "Lóxicamente queremos que Riazor empurre, que haxa a máxima xente conectada con nós, así que oxalá se solucione a situación, porque queremos ter a todo o mundo conectado. Iso foi o que nos levou a acadar os éxitos que temos e gustaríanos que eso se mantivese encendido. Para nós eles son super importantes. Riazor é un campo que apreta e queremos desfrutar dese ambiente, oxalá poda estar canto antes".

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