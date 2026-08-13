La pareja de noveles saca músculo en su test más 'Real'

Bright Ede controla el balón ante Brahim Díaz Patricia G. Fraga

Dice el antiguo himno del Real Madrid, rival blanquiazul más habitual en el decano de los torneos de verano y enemigo de nuevo el pasado miércoles, que el club merengue se alimenta de veteranos y noveles. Aunque este Deportivo que retorna a Primera División podría apropiarse perfectamente de la frase. Porque el club herculino no ha dudado este verano en invertir en talento joven. Mucho talento joven. Para llevar de la mano a esos tan prometedores como bisoños futbolistas es de suponer que han llegado futbolistas curtidos en mil batallas como Aubameyang o Angeliño Tasende, aunque la empresa de la permanencia apunta a ser complicada de no entrar por la puerta de aquí al final del mercado varios cuerpos más del mismo perfil.

Por suerte, al Dépor todavía le resta margen temporal para terminar de apuntalar su plantilla, aunque de cara al primer choque de liga tendrá que ir con lo puesto. Quizá será suficiente o quizá no. Pero lo cierto es que en un Teresa Herrera que fue más ensayo general que nunca ante la magnitud del rival que tenía enfrente, el colectivo blanquiazul demostró que, al menos, está preparado para plantar cara de inicio en la máxima categoría.

De hecho, fue una pareja inexperta que juega en una zona comprometida una de las mejores noticias del partido. Quizá por estar bajo los focos de la duda por su edad, Lucas Noubi y Bright Ede se enfrentaban a algo más que a su debut como binomio en casa. El belga, a base de acciones exuberantes tan arriesgadas como estimulantes, ya supo cómo meterse el bolsillo a la afición blanquiazul en su primera temporada en A Coruña. Pero para domesticar en la medida de lo posible a ese instinto salvaje tan alejado del prototipo de central casi siempre contó al lado con ‘padres’ como Miguel Loureiro, Ximo Navarro o, en todo caso, Arnau Comas.

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No le sucedió eso en su bautismo de fuego ante ‘un Primera’ el pasado curso, cuando aprovechó el paso del Atlético de Madrid por Riazor en Copa para exhibirse frente a Julián Álvarez, Griezmann o Sorloth de la mano de otro joven como Barcia. En aquel enero tan duro que el Deportivo fue capaz de capear, la actuación del exfutbolista del Standard de Lieja ante los del Cholo le confirmó como una opción para tener en cuenta de verdad en la zaga de Antonio Hidalgo. El técnico catalán le perdió el respeto a apostar por la imprudencia de Noubi y el equipo, con otros ajustes, comenzó a ‘voar’.

Unos meses después, con Comas en la rampa de salida y Loureiro todavía cogiendo la forma tras frenar para evitar que una pubalgia le amargase con todas las letras su debut en la máxima categoría, Hidalgo volvió a apostar ante un grande de Europa en Riazor por una zaga con un núcleo imberbe, liderado por los 21 años de Lucas Noubi y secundado por los 19 de Ede.

Solvencia

20 primaveras de media. El dúo asustaba por la inexperiencia propia y el veneno contrario. No era un tema menor que frente a los dos chavales estuviese Endrick, otro futbolista apenas entrado en la edad adulta pero perla mundial, un Vinicius con ganas de reivindicarse tras renovar con el Madrid o la amenaza desde segunda línea de Bernardo Silva, Arda Guler o Brahim Díaz. Pero ninguno de ellos terminó por imponerse a los dos centrales, que coincidían por segunda y última vez como pareja en esta pretemporada.

Dejó su habitual solvencia Noubi, que firmó una primera mitad en la que ofreció cuatro de cinco duelos ganados, dos recuperaciones y un despeje, además de un 89% de acierto en sus 35 pases, con acierto total en los tres envíos largos a sus compañeros. Luego convivió con Loureiro, antes de que la entrada de Comas lo mandase a un puesto de lateral derecho que no sería descabellado que ocupase y en el que actuó por delante del cercedense, a priori un futbolista más específico para esa posición.

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Noubi acabó con 68 minutos en sus piernas. El jugador de campo que más, junto a Soriano y a Luismi. 23 menos jugó Ede, que apunta a titular después de estrenarse en su nuevo hogar ofreciendo sensaciones prácticamente inmejorables. Con una presencia física que asusta en la fricción, el polaco dejó tres despejes, cuatro recuperaciones y la sensación de que sabe qué hacer con balón, más allá de cometer una pérdida en una conducción por no decidirse que le hizo ganarse una bronca de Mario Soriano.

Todo ello deberá refrendarlo el lunes ante el Elche, pues apunta a titular. Probablemente, al lado de Noubi. El ‘test Real’ lo superó la pareja con creces. Ahora falta por ver si sacan nota también cuando en juego hay habichuelas.