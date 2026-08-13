El carril diestro transita por diferentes dueños en el Teresa Herrera

Noé Carrillo conduce el balón frente al Real Madrid Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo volvió a poner de inicio a Noé Carrillo de carrilero derecho por tercer partido consecutivo. El canterano ya había partido de inicio contra la Fiorentina y ante el Genoa e hizo lo propio frente al Real Madrid en el Teresa Herrera. Sin embargo, su lesión obligó al Deportivo a reconstruir su sistema ofensivo y a probar diferentes opciones que pudiesen ocupar la demarcación, teniendo en cuenta que Altimira se está recuperando de su lesión y no estuvo disponible para el duelo.

En el minuto 22, Noé tuvo que ser sustituido del terreno de juego tras una mala pisada en un lance con Álvaro Carreras. Aquejado por su tobillo izquierdo, el futbolista primero pidió asistencia médica y después de haber sido atendido durante cinco minutos solicitó el cambio. En su lugar, ingresó al césped el capitán Diego Villares, pero no fue el quien ocupó su posición porque el entrenador rehizo la idea de juego.

Con 4-4-2 en fase defensiva y con la habitual 3-5-2 en posesión, el conjunto blanquiazul se recompuso en tareas ofensivas con Lorenzo Amatucci entre centrales y fue Ximo Navarro quien dio un paso adelante para cubrir la zona que había dejado Noé. Con esta modificación, el carril diestro ya había sido habitado por dos jugadores diferentes en la primera parte y nada más empezar la segunda mitad ingresaría el tercero.

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Tras el descanso, el técnico cambió tres piezas y una de ellas fue la del centrocampista italiano por David Mella. Amatucci dejó el verde y su posición de "central" la ocupó Ximo, dejando libre la zona derecha y siendo ocupada por el futbolista de Teo que ya había estado en esa demarcación en el partido de su reaparición contra el Genoa.

Mella volvió a dejar sensaciones favorables en sus 45 minutos disputados contra el Real Madrid y continuó aportando tanto en campo propio como en campo rival. Según los datos de Sofascore, el canterano completó dos de tres regates y realizó tres pases claves (que son aquellos que terminan directamente con disparo de un compañero). Además, también colaboró atrás con una intercepción, dos contribuciones defensivas, un despeje y dos duelos en el suelo ganados.

Por lo tanto, Hidalgo optó por tres opciones diferentes en el Teresa Herrera (Noé, Ximo y Mella) por lo que de momento no queda definido quién será su dueño en el debut liguero contra el Elche. También está la opción de Altimira, que volvió a ejercitarse este martes junto al resto de sus compañeros aunque no formó parte de la lista de convocados de Antonio Hidalgo para el Teresa Herrera.

Más alternativas

Contra el Sankt Pauli, Lucas Noubi también llegó a ocupar esa posición que no es nueva para él. El defensor belga, destacado por su polivalencia, ya ha jugado algún partido pegado a la banda derecha debido a su buena velocidad y a su solidez atrás. A pesar de eso, se ha consolidado en el eje central y no parece que vaya a ser el titular en el carril para la jornada 1.

Algo similar sucede con Samu Fernández, quien fue el encargado de habitar esa zona en el primer partido de la pretemporada frente al Compostela. En San Lázaro, el naronés asumió un rol más ofensivo y sumó una asistencia tras un centro lanzado con el balón en juego hacia un Zakaria Eddahchouri que definió de tijera.

Ante el Lugo, Diego Villares fue el encargado de correr por el lateral en un campo conocido para él, A Magdalena de Vilalba. Comenzó de inicio y estuvo en el carril hasta el minuto 63 cuando fue sustituido por Lucas Noubi. Sin embargo, esta no fue la misma idea que tuvo el técnico catalán para el encuentro contra el Real Madrid

Estas tres opciones se suman a los tres futbolistas que han llenado ese hueco en el encuentro contra el Real Madrid y al dueño de esa posición en el tramo final de la temporada pasada, Adrià Altimira. Con todas estas alternativas encima de la mesa y todavía por ver en qué queda la lesión que sufrió Noé al principio del choque, el carrilero diestro titular en el estreno en Primera División del próximo lunes contra el Elche es la principal incógnita a destapar por Antonio Hidalgo.