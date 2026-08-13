El 1x1 del Dépor-Real Madrid: Bil Nsongo, el apoyo de todos

Bil Nsongo trata de zafarse de Rüdiger en el Dépor-Real Madrid en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Las notas de los futbolistas del Deportivo que tuvieron minutos en la derrota ante el Real Madrid (0-1) en el Trofeo Teresa Herrera disputado en el estadio de Riazor:

Leo Román (6). El ibicenco realizó una parada de mérito a un remate de Endrick. Se mantuvo en pie hasta el último momento en el mano a mano ante Brahim, pero el internacional marroquí le ganó la partida con una definición certera por bajo. Tranquilo y preciso con el balón en los pies.

Ximo Navarro (7). Al lateral le tocó bailar con Vini, al que todavía se le notó faltó de chispa. Aun así, Ximo aguantó los envites del brasileño con entereza e incluso se hizo fuerte en ese duelo. Actuó de lateral al uso y en la segunda mitad volvió a ejercer, con solvencia, ese rol híbrido como tercer central.

Noubi (7). Asentado ya en el eje de la zaga. Serio en los duelos y atrevido en el corte ante Endrick, primero, y Espí, después. El ex del Levante le exigió más en el juego aéreo en la segunda mitad, pero el belga mostró su en ocasiones desmedida confianza para apagar fuegos.

Ede (7). Primer partido del central polaco en Riazor y actuación convincente. Tranquilidad en la salida de balón, potencia en los duelos y buena complicidad con Noubi, con el que tiene un aire en su esencia futbolística.

Angeliño (5). El lateral izquierdo jugó muy arropado por Luismi Cruz. Se incrustó casi como otro central más en fase defensiva, con el gaditano como carrilero. Sufrió en los uno para uno defensivos y se le vio falto de velocidad, sobre todo en la acción del gol de Brahim.

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Amatucci (4). El italiano pasó de puntillas por el encuentro. Fue sustituido en el descanso tras no ser trascendente en el juego, incluso con alguna pérdida peligrosa. En defensa sí que se remangó y aportó en el bloque bajo que propuso por momentos el Dépor.

Mario Soriano (7). La luz del Dépor con balón en momentos de oscuridad. Su mente va un paso por delante de la de sus compañeros y sigue siendo el timón del equipo. El jugador al que darle el cuero cuando hay problemas. Curró como el que más, como es habitual.

Noé (-). El canterano fue de nuevo titular, pero solo pudo estar 18 minutos sobre el campo. Un mal apoyo tras una pugna con Carreras le provocó una torcedura de tobillo. Jugó en banda, con la intención de ocupar zonas interiores en fase ofensiva, pero no tuvo tiempo.

Luismi Cruz (5). Una de las navajas suizas de Hidalgo. Al gaditano le tocó hacer un partido complicado para él. Primero, como carrilero derecho para arropar a Angeliño. Y en la segunda mitad, cuando ya disponía de más libertad al ejercer de interior, tuvo que correr detrás del balón ante un Real Madrid con más posesión.

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Bil Nsongo (7). El mejor del Deportivo. Apoyando, cuerpeando, encontrando al hombre libre, dando oxígeno y tiempo al equipo… Partido de delantero caro, incluso sin estar cerca de la portería rival.

Aubameyang (5). El gabonés tiró varios desmarques de ruptura que estuvieron a punto de crear un prolema al Real Madrid. No estuvo tan preciso como en otros partidos en el apoyo. Vivió lejos del área del equipo blanco.

Villares (5). El vilalbés tuvo que entrar antes de tiempo por la lesión de Noé. Dio empaque al centro del campo, pero sufrió para dotar de fluidez a los primeros pases del equipo.

Quagliata (6). El italiano aportó su energía, y en contadas ocasiones su profundidad, en el carril zurdo durante la segunda mitad.

Loureiro (6). Se situó como central zurdo, haciendo pareja con Comas, mientras que Noubi se colocó como lateral derecho. Tuvo una ocasión, con una volea, para empatar, pero Lunin evitó el 1-1.

Mella (6). El de Teo actuó de nuevo como carrilero derecho. No se atrevió a encarar a Carreras cuando tuvo opción, pero protagonizó varios robos en campo rival y un disparo con buena pinta que fue bloqueado.

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Eddahchouri (5). No fue el día del neerlandés. Sin apenas poder tocar balón, pecó de individualista en un ataque prometedor del Dépor con un disparo sin demasiado peligro.

Comas (5). Por delante de Barcia en la rotación. El catalán sufrió con un par de balones al área de Alexander-Arnold, pero solventó sus minutos sin apuros.

Kevin (6). El canterano le dio una pequeña descarga eléctrica al partido con su entrada. Aunque no pudo concretar sus cabalgadas con controles certeros para quedarse solo ante Lunin.

Gijselhart (-). El neerlandés apenas tuvo tiempo para mostrarse ante su nueva afición. Se ofreció durante sus minutos, aunque no pudo hacer suyo al equipo.

Barcia (-). El canterano fue el último central en entrar al campo. El partido ya no tenía ritmo. No sufrió.

Riki (-). El mediocentro tampoco pudo reivindicarse en la recta final del encuentro.