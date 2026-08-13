Cinco apuntes del Deportivo-Real Madrid: el algodón no engaña

Carreras y Mella pugnan por el balón en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Se acabó. La presentación del Deportivo en Riazor ante su gente volvió a ser, un año más, el epílogo de la pretemporada blanquiazul. Y, como viene siendo habitual, el Teresa Herrera ejerció de ensayo general de cara al estreno en liga más que de otra oportunidad para seguir con las habituales probaturas del verano.

Ya no hubo lugar a la gaseosa en un experimento que, con la visita del Real Madrid adquirió todavía un tinte más solemne. Porque es cierto que el club madridista llegaba a Riazor todavía con el bañador húmedo tras tenderlo en el patio trasero después de unas vacaciones de verano alteradas por el Mundial. Pero no lo es menos que pocos contrarios pueden ser más exigentes para un recién ascendido que el que será uno de los dos grandes candidatos a dominar la propia competición a la que te enfrentarás cada fin de semana. El equipo blanco fue la prueba del algodón. Ya se sabe, la que no engaña.

Así, el Deportivo-Real Madrid era el mejor test final posible para los pupilos de un Antonio Hidalgo que, con una temporada de blanquiazul ya en la mochila, parece llegar con las cosas claras al inicio de liga. Estas son las cinco claves de un Teresa Herrera en el que el Dépor se fue sin el metal preciado, pero con varias conclusiones positivas.

1. Leo Román no da pie a las dudas

Ha sido la apuesta más importante del Deportivo este verano. Porque se trata de un jugador con proyección, pero ya muy consolidado en la élite. Reciente debutante —en Riazor— con la selección española que a la postre fue campeona del mundo, el meta ibicenco aceptó la propuesta de unirse a un recién ascendido porque, como él mismo aseguró, el Dépor dio “un golpe en la mesa” apostando por pagar sin cortapisas los aproximadamente nueve millones que indicaba su cláusula de rescisión.

Un movimiento de tal calado solo podía traducirse en un rol importante dentro del equipo. Y cuando lo que está en juego es la posición de portero, esa circunstancia solo puede significar la etiqueta de titular en el arco. Pero tanto Hidalgo con sus decisiones como Román, en el verde, debían certificarla durante el verano. Y así ha sido. El exguardameta del Mallorca lo jugó todo ante el Genoa. Y frente al Madrid, se repitió la ecuación.

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No hay dudas con Román, que ofreció de nuevo una gran parada para evitar el gol de Endrick en un remate envenenado tras una falta lateral y estuvo soberbio en el juego de pies, una de sus grandes cualidades, pese al pase erróneo que costó un gol frente al Sankt Pauli.

2. Centrales: juventud y Comas por delante

Todavía sin el deseado central para completar la defensa y con excedente en el núcleo ante la llegada de Bright Ede y las nulas salidas concretadas, las molestias físicas de Loureiro han hecho que Hidalgo haya acabado apostando, al menos para el inicio liguero, por una pareja de noveles.

Ede y Noubi coincidieron por primera vez como binomio ante la Fiorentina. Y frente al Real Madrid, el cuerpo técnico deportivista volvió a apostar por el dúo que promedia 20 años de edad para cerrar por dentro la última línea blanquiazul.

Solventaron la papeleta el belga y el polaco, que apuntan a titulares frente al Elche a pesar de su supuesta bisoñez. Será raro ver una pareja de centrales tan joven, pero el plan del club herculino por invertir en talento aún por florecer exige pagar este tipo de peajes.

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Desde el banco esperará, probablemente, un Miguel Loureiro que frente al conjunto merengue sumó su primer medio partido. Puede que ahí estén Barcia y Comas, que no tienen hueco asegurado en la plantilla. Si la pugna entre ambos es por ganarse una posible última plaza en la defensa, por los minutos disputados en el choque definitivo puede que tenga ventaja el catalán, que entró en la última media hora. 22 minutos jugó el canterano, quizá en la cola de la rotación aunque con más mercado en Segunda.

3. Amatucci y Soriano sí pueden jugar solos

El debate está abierto. ¿Pueden conformar Lorenzo Amatucci y Mario Soriano un doble pivote sostenible en Primera? Hasta el último duelo de preparación, Hidalgo había apostado siempre por juntarlos sobre el campo. Cuando uno ingresaba en el rectángulo de juego, el otro también. Sucedió también de inicio en el Teresa Herrera. Y lo hicieron sin compañía de más mediocentros puros, aunque flanqueados en las alas por dos centrocampistas como Noé Carrillo y Luismi Cruz.

El test solo duró 22 minutos, pues el esguince de tobillo que sufrió el canterano obligó a retocar el equipo. E Hidalgo dio entrada a Villares, con el que el equipo recuperó una marcada estructura de tres en la medular en fase ofensiva y desplazó a Soriano a la derecha en defensa.

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Tras el intermedio, fue el italiano el que dejó el verde. El cambio provocó que el ex de la Fiore se separase por primera vez de Mario, que aguantó 23 minutos más. Pero la pareja apunta a mantenerse de cara a los encuentros oficiales. Quizá en compañía de un tercer cuerpo en el carril central, sobre todo teniendo en cuenta que nadie ha levantado la mano para hacerse dueño del carril diestro jugando por delante de Ximo Navarro.

4. Y en la banda derecha, ¿qué?

Es precisamente el costado derecho ofensivo un melón por abrir. Sin ninguna incorporación para esa zona y con Adrià Altimira lesionado, ningún candidato ha podido ganarse el sitio en el once ocupando ese pasillo.

Hidalgo venía probando a Noé, pero la manera en la que su tobillo se dobló durante una carrera con Álvaro Carreras no parece que le vaya a permitir debutar en la máxima categoría en el partido de retorno del Deportivo tras ocho años.

De esta manera, dos futbolistas asoman como opciones. El primero es Luismi Cruz, que ha venido jugando de todo un poco en esta pretemporada en la que ha acumulado más minutos que nadie. El segundo, un David Mella que ha jugado ya 90 minutos en esta pretemporada.

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Después de cinco meses lejos del verde, el canterano volvió a jugar en Génova y dejó un nivel sorprendentemente bueno recorriendo arriba y abajo ese carril que es el opuesto a su pie dominante. El inicio de la segunda parte del Teresa Herrera volvió a ser el momento para irrumpir de nuevo en el terreno de juego y seguir acumulando volumen de juego y mejorar sus sensaciones. Quizá puede llegar algo verde para arrancar de inicio ante el Elche, pero Mella volvió a demostrar que está preparado para sumar desde la primera jornada de liga.

5. Ningún ‘tocado’ se sube al barco

Si el de Teo ha sido la nota positiva en este tramo final de pretemporada, más dudas hay en torno a Adrià Altimira, Asp Jensen y Yeremay Hernández. El canario volvió a ver el partido de su equipo desde la grada y se confirma como el único jugador de campo en no disponer de un solo minuto en el calendario de amistosos.

El club está tratando su pubalgia con delicadeza para que el problema desaparezca y no le genere quebraderos de cabeza durante el curso. Pero su falta de rodaje en esta pretemporada hará que tenga que ir ingresando poco a poco conforme vaya avanzando la competición. Está por ver si ante el Elche, al menos puede entrar en la convocatoria, algo que no ha hecho hasta ahora.

También se quedaron fuera de la lista del Teresa Herrera Alti y Jensen. El lateral catalán, con problemas en su rodilla izquierda, volvió a entrenarse con el grupo esta semana, pero únicamente ha podido disputar 72 minutos en todo el verano. A los 45 que sumó frente al Compostela se le unen los 27 que jugó en Oviedo antes de pedir el cambio.

Desde aquel duelo del Tartiere no ha vuelto a participar Alti y tampoco lo ha hecho Asp Jensen , de quien el club no ha ofrecido información médica precisa. Sus 62 minutos en la capital del Principado fueron los últimos antes del arranque liguero, después de debutar con 45 en Santiago. Un nuevo con buena pinta, pero sin proceso de adaptación.