Un aficionado del Deportivo opina sobre el nuevo himno en la previa del Deportivo-Real Madrid DXT Campeón

El pasado martes, y tras muchos meses de espera, ‘Voa’, el nuevo himno del Deportivo compuesto e interpretado por Xoel López, por fin vio la luz. Una pieza que nació con el principal objetivo de reforzar la identidad del club en su 120 aniversario y conectar con todas las generaciones de deportivistas. La propuesta del artista coruñés no ha dejado indiferente a nadie y la canción ha generado una amplia variedad de opiniones entre los aficionados blanquiazules, en un momento en el que se vive un contexto especialmente intenso por el conflicto entre el club coruñés y la grada debido a las nuevas medidas implantadas en Marathón Inferior.

Durante la tarde de este miércoles, en la previa del encuentro ante el Real Madrid y mientras miles de personas esperaban impacientes a que la luna apagara por completo al sol, Dxt Campeón salió a las inmediaciones de Riazor para conocer de primera mano qué sensaciones había despertado ‘Voa’ entre el deportivismo. Y aunque las primeras impresiones recogidas fueron en su mayoría negativas, también hubo quienes prefirieron darle tiempo antes de emitir un juicio definitivo.

De hecho, el primer entrevistado fue claro y conciso ante la pregunta de si le gusta el nuevo himno. “Sí”, respondió tajante, antes de que su grupo de amigos aportara opiniones más diversas. “No me gusta. No me transmitió emoción”, señaló uno de ellos. El tercero profundizó en su valoración: “A mí tampoco me gusta, parece más una canción que un himno. Para cantarlo en un estadio lleno de gente está muy mal, la verdad”. Y el último de ellos coincidió con él: “Estoy de acuerdo, la letra es como muy poco himno y más canción para escuchar”.

Por otro lado, dos amigos que acudieron juntos a disfrutar del Teresa Herrera, reconocieron que todavía necesitan comprobar cómo se escucha la canción entre miles de voces y dentro del estadio. “A mí me gustaría ver cómo suena en Riazor, así de primeras no me transmite mucho, pero habría que escucharlo allí, ver si la gente lo canta, cómo suena y demás”, explicó uno de ellos. Su acompañante compartió la misma postura: “Yo igual, hay que escucharlo más y escucharlo allí en el campo”, ya que, a pesar de que sonó por megafonía en el descanso ante el equipo blanco, apenas hacía 24 horas que había sido publicada y era pronto para poder cantarla al unísono.

Entre los miles de blanquiazules que ocupaban la calle Manuel Murguía a la espera de los futbolistas del cuadro coruñés, también hubo espacio para una defensa basada simplemente en el sentimiento deportivista. Un joven apuntó: “Los vi mejores, pero hay que apoyarlo, que es del Dépor”. A su lado, un seguidor de mayor edad prefirió mantenerse al margen de la polémica: “Yo prefiero no meterme en ese jardín”.

Las últimas opiniones recogidas por este medio incidieron en la intensidad de la composición. “Me parece más una canción que un himno. Un himno tiene que ser algo un poco más intenso…”, comentó un seguidor, antes de que su pareja le interrumpiera para aportar su punto de vista: “Le falta un poco de vidilla, de intensidad, me parece demasiado suave”.

Por lo tanto, las primeras sensaciones todavía dejan un escenario abierto para ‘Voa’ por lo que será el tiempo y, sobre todo, su integración en los días de partido, los que determinen si la composición de Xoel López consigue hacerse un hueco en el corazón de todo el deportivismo.