Tres aficionados del Deportivo, durante el eclipse Patricia G. Fraga

Más de dos meses después de que el árbitro indicara el final del partido ante Las Palmas y terminara una temporada histórica para el Deportivo, el balón volvió a rodar en Riazor. Pero lo hizo en un día marcado por un protagonista inesperado: el eclipse solar. A pesar de que la LXXI edición del Trofeo Teresa Herrera comenzaba a las 21.00 horas, desde primera hora de la tarde las camisetas del conjunto blanquiazul inundaron las inmediaciones del estadio y el Paseo Marítimo de A Coruña.

La ciudad se vistió de gala para vivir una tarde especial, aunque esta vez las miradas apuntaban también al cielo. Debido al fenómeno astronómico, que hizo que miles de personas se desplazaran a la ciudad herculina, esta vez a las elásticas deportivistas les tocó convivir con alguna que otra del Real Madrid, pero la expectación por el momento en el que la luna tapara al sol era tan grande que incluso que pasara el autobús del conjunto blanco a unos metros de la playa no desvió la atención de la gente, concentrada en que sus gafas estuvieran de forma óptima para cuando el reloj marcara las 20.28 horas.

Una vez realizada toda la pretemporada lejos de Riazor, el encuentro ante el equipo de José Mourinho sirvió para observar cómo los nuevos fichajes ya comienzan a calar entre la hinchada coruñesa. Aubameyang fue el nombre más repetido entre las nuevas camisetas, con la primera equipación como la más exitosa, en las que también apareció el de Amatucci, muestra de que las nuevas incorporaciones ilusionan de cara al regreso a Primera División.

Una vez finalizado el eclipse, el foco volvió a ponerse sobre el verde. "Venga, por fin, nos vamos, que ahí dentro está a punto de jugarse un partido", le dijo un chico a su grupo de amigos mientras les animaba a cambiar hacia el feudo blanquiazul. Pero el cielo no fue el único elemento que condicionó el ambiente este miércoles. La grada de Marathón Inferior estuvo prácticamente vacía como protesta a las nuevas medidas implantadas por el Deportivo, que mantienen al club y a la afición en un conflicto que, a falta de cinco días para comenzar la competición oficial, todavía no tiene solución.

La grada de Marathón Inferior, durante el partido ante el Real Madrid Patricia G. Fraga

Esto ocasionó que el estadio perdiera buena parte de su pulso habitual y que durante la gran mayoría del duelo el silencio reinara en el feudo coruñés. Y con este escenario, llegó el tanto de Brahim a punto de llegar al descanso, aunque, a diferencia de otras ocasiones, apenas se notó en el ambiente que el cuadro de Antonio Hidalgo se ponía por detrás en el marcador. A pesar de esto, en las pantallas se anunció una asistencia de 28.789 espectadores, una cifra que provocó los pitos de gran parte de la hinchada, disconforme con el dato y con la sensación de que las gradas presentaban un aspecto mucho menos poblado.

El intermedio tampoco consiguió romper esa sensación. Xoel López saltó al césped junto al resto de artistas que le acompañaron en el nacimiento de ‘Voa’, el nuevo himno del Deportivo, que sonó por primera vez en Riazor tras salir a la luz durante la tarde del martes. La acogida tuvo sentimientos encontrados para los aficionados allí presentes, que lo recibieron entre aplausos y silbidos, una muestra clara de la división de opiniones existentes en torno al tema.

Ya en la segunda parte, hubo algún intento de recuperar alguno de los cánticos característicos, con el objetivo de impulsar a los blanquiazules hacia el empate. Algún “¡Dépor, Dépor!” apareció en un par de ocasiones, pero la llama no terminó de prender. Los cánticos se quedaron aislados, sin continuidad, mientras el partido avanzaba y el deportivismo no encontraba la normalidad.

Sobre el césped, el Real Madrid terminó imponiéndose. No hubo más goles en un encuentro que terminó con un estadio casi vacío cuando Diego Villares recibió esa Torre de Hércules de menor tamaño que les acreditaba como subcampeones, y los jugadores se acercaban a la grada para regalar las camisetas con las que habían competido ante el equipo blanco. Y de esta manera, finalizó una jornada en la que el cielo se oscureció por unos minutos y Riazor, de alguna manera, también.