Ximo Navarro: "Hemos hecho un partido muy serio, el equipo está con confianza"

Ximo Navarro en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Tras la derrota en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera ante el Real Madrid (0-1), no habló Antonio Hidalgo, pero sí lo hizo Ximo Navarro para los canales del Deportivo de forma exclusiva. El lateral blanquiazul valoró los buenos minutos del equipo y reconoció estar contento con la imagen mostrada.

"En general, creo que hemos hecho un buen partido. En la primera parte nos estábamos sintiendo cómodos, conectando con la gente de arriba en muchos momentos. Por eso ha sido una pena que en ese último minuto de la primera parte, en un córner que rematamos en una buena posición, nos sorprendieran con un saque rápido de Lunin que acabó en un mano a mano”, apuntó.

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El lateral deportivista lamentó la falta de gol de su equipo, pero dijo no estar preocupado porque arriba tienen "gente muy determinante" y solo hace falta que le lleguen "buenos balones", porque todos los atacantes tienen "mucho gol".

"En líneas generales, hemos hecho un partido muy serio. Creo que nos ha servido de buena preparación para el partido del lunes. El equipo está con confianza, con mucha ilusión porque hemos estado muchos años esperando para jugar este tipo de partidos en Primera División", sentenció.

El Deportivo arranca la temporada de forma oficial el lunes, cuando recibirá al Elche en Riazor a las 21.00 horas, en la que será la primera jornada de LaLiga.