Andone controla un balón con el pecho contra el Madrid en Riazor ARCHIVO DXT

Este miércoles a las 21.00 horas, el Deportivo recibe en Riazor al Real Madrid para disputar el Teresa Herrera con el objetivo de aumentar el ritmo y que la plantilla llegue lo máximo rodada posible de cara al estreno liguero contra el Elche. Lo hará contra un rival de alto nivel y será la tercera prueba de la pretemporada ante un equipo de la máxima categoría nacional tras los enfrentamientos contra la Fiorentina y el Genoa.

Ambos conjuntos se enfrentarán en la LXXXI edición de un trofeo herculino en el que se citan los dos máximos campeones y los dos máximos participantes. Por un lado, el Deportivo acumula 26 campeonatos en sus hasta ahora 47 participaciones y el Real Madrid ha levantado el Teresa Herrera en nueve ocasiones de sus 20 intervenciones.

El segundo equipo del Teresa Herrera Más información

El encuentro servirá para que Antonio Hidalgo saque sus últimas conclusiones de la fase de preparación y prepare sus ideas antes de que la Primera División dé su pistoletazo inicial. Además, supondrá una exigente prueba para lo que se va a encontrar el Deportivo en su estancia en la máxima categoría nacional que, aunque se trata de un amistoso, buscará ofrecer su mejor fútbol al ritmo más alto posible y pretenderá que su trofeo se quede en casa.

El duelo también podría esclarecer la alineación que tiene en mente el director técnico para la primera jornada de Liga, ya sea parcial o totalmente, aunque en amistosos anteriores ya se han evidenciado muchos de sus planes como el protagonismo que le está otorgando a Mario Soriano y a Lorenzo Amatucci en el centro del campo o la clara apuesta por Bil Nsongo y Aubameyang en la punta de ataque debido a la lesión de Yeremay.

Por otro lado, este no será el último amistoso que juegue el conjunto dirigido por José Mourinho puesto que arrancará la competición una semana más tarde de lo habitual, debido a que tienen en su plantilla a varios jugadores que llegaron a la fase final del Mundial y se reincorporaron a los entrenamientos hace escasos días.

Por este motivo, el Madrid no podrá contar para el encuentro con los mundialistas Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Jude Bellingham y Konaté. Tampoco viajan el recién llegado Yan Diomandé ni los lesionados Courtois, Tchouaméni, Asencio, Pitarch, Rodrygo, Militão y Mendy. Sí estará disponible Vinícius Júnior, que se reincorporó a la dinámica blanca tras renovar hasta 2032 y ya disputó 45 minutos el pasado sábado contra el Ferencváros húngaro.

El Dépor también querrá prolongar su condición de invicto en pretemporada. Hasta ahora, el conjunto herculino ha conseguido tres victorias y tres empates en sus seis partidos preparatorios (Compostela 0-4 Deportivo, Oviedo 0-0 Deportivo, Deportivo 1-0 Lugo, Sankt Pauli 2-2 Deportivo, Fiorentina 1-1 Deportivo y Genoa 0-1 Deportivo).

Por lo tanto, el equipo herculino podría cerrar esta fase previa con cero derrotas frente a un Real Madrid que tampoco ha perdido ni un solo partido en los cuatro que ha jugado. El club merengue venció por 1-0 ante el Alcorcón, hizo lo propio por 4-1 ante el Leganés, empató contra la Fiorentina por 2-2 y ganó contra el Ferencváros por la mínima (1-2), aunque además del duelo del Teresa Herrera también jugará contra el Schalke 04 este domingo.

El Dépor gana efectivos

Para este duelo, el Deportivo podrá contar con la participación de Angeliño, David Mella y Miguel Loureiro, tres futbolistas que ya han aparecido contra el Genoa y podrán estar disponibles de cara al encuentro de hoy.

En el caso de Angeliño, disputó 62 minutos contra el conjunto italiano y ocupó el carril izquierdo que hasta ahora estaba siendo habitado por Giacomo Quagliata y por el juvenil Xabi Campos. El futbolista de Coristanco dejó algún detalle de calidad como el centro que le pone a Mella que por muy poco no se convirtió en asistencia.

Precisamente el canterano de Teo pudo volver a pisar el terreno de juego después de cinco meses de lesión. Mella generó desequilibrio en su posición de carrilero diestro y le dio una marcha más a un partido que acabaría con victoria deportivista. En el caso de Loureiro, el equipo recuperó a su líder defensivo de la temporada pasada que también podrá estar presente contra el Madrid.

La defensa del título

El Deportivo buscará mantenerse como vigente campeón del trofeo tras vencer el pasado verano al Le Havre francés por dos tantos a cero. En las últimas diez ediciones, el cuadro blanquiazul ha conseguido levantarlo en siete ocasiones y solamente perdió contra el Leganés (2024), frente a la Ponferradina (2021) y ante el Athletic Club por penaltis (2018).

El resto, son victorias blanquiazules ante equipos nacionales como el Villarreal y el Betis, y contra clubes internacionales como el West Bromwich y el Metalist de Ucrania.