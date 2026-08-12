¿Por qué el Teresa Herrera es el torneo más antiguo del fútbol mundial?

Los jugadores del Dépor posan con el trofeo de 1995, en la 50º edición del Teresa Herrera ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Trofeo Teresa Herrera vino al mundo en 1946 y no ha dejado de latir desde entonces. Con la de hoy serán 81 ediciones. En todo el planeta solo existe un trofeo amistoso más antiguo, aunque no ha mantenido la continuidad en el tiempo que sí ha alcanzado el coruñés y decano de los trofeos veraniegos.

Ningún torneo no oficial a nivel profesional se celebra anualmente y sin interrupción desde 1946, salvo el Teresa Herrera. En Inglaterra sobrevive el Bass Charity Vase, creado en 1890, pero que ha sufrido diversas interrupciones a lo largo de su existencia.

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El Bass Charity Vase celebró su edición número 125 el pasado día 1, con triunfo del anfitrión Burton Albion, actualmente en la tercera categoría, sobre el Derby County, de la segunda (1-0). El torneo inglés nació en 1890 en la localidad de Burton-upon-Trent, por iniciativa de Lord Burton (Michael Bass) y Hamar Bass, bisnietos de William Bass, fundador de la popular fábrica de cerveza Bass. Casualmente, el concepto inicial fue el mismo con el que medio siglo después nació el Teresa Herrera: recaudar fondos para organizaciones benéficas médicas y hospitalarias.

¿Y qué relega al Bass Charity Vase por detrás del Teresa Herrera? En primer lugar, el hecho de que no se ha disputado anualmente desde su nacimiento. La I Guerra Mundial impidió la disputa de las ediciones de 1916 y 1917. Tampoco hubo torneo en 1920, 1921 y 1922. Aunque sobrevivió a la II Guerra Mundial, el torneo inglés volvió a registrar un receso en 1975 y 1976. En los últimos tres lustros dejó de disputarse en tres ocasiones: 2012, 2015 y 2020, este último a raíz de la pandemia mundial de covid.

En segundo lugar, la ausencia de equipos de élite durante largos períodos. Durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado fue disputado por equipos de ligas amateurs. Desde que el local Burton Albion participa en el trofeo anualmente (2002) siempre ha tenido como rivales a clubes prestigiosos como Nottingham Forest, Aston Villa, Derby County, Queen’s Park Rangers, Leicester City, West Bromwich, Birmingham City o Sheffield United. Aunque, por ejemplo, en 2008 se midió al Gresley Rovers, un equipo del décimo nivel de la pirámide del balompié inglés.

También se puede aducir, en tercer lugar, que la edición de 1918 la protagonizaron dos equipos femeninos. El Coalville Munition Girls se impuso por 3-1 al Shobnall Girls. Las mujeres que fabricaban munición durante la I Guerra Mundial jugaron aquel torneo por iniciativa propia ante la ausencia de hombres para formar los equipos debido al conflicto bélico. Con su renacimiento en 1977 recuperó el fútbol profesional, con participaciones de Leicester City, Derby County, Notts County, Stoke City, Nottingham Forest o West Bromwich a lo largo de los años 80 y 90. Pese al nivel, un cuarto hecho que diferencia al Teresa Herrera del Bass Charity Vase es que nunca jamás un equipo de fuera de Inglaterra ha participado en el torneo de Burton, mientras que casi todos los grandes clubes del mundo han pasado por el trofeo coruñés.

Como la FA Cup

La II Guerra Mundial también provoca otro hecho curioso con respecto al Teresa Herrera. Lo es el hecho de que los parones sufridos por la Division One –hoy Premier League– y la FA Cup –la Copa inglesa, la competición oficial más antigua del mundo– hacen que su continuidad en el tiempo sea la misma que la del torneo veraniego herculino.

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La FA Cup celebró su primera edición en la temporada 1871-72. Los dos conflictos universales obligaron a paralizarla. Primero entre 1916 y 1919. Después, entre 1940 y 1945. Por tanto, la Copa inglesa solamente se disputa ininterrumpidamente desde el mismo año del nacimiento del Teresa Herrera, en la temporada 1945-46. La comparativa con la Premier League va incluso más allá, porque tras la II Guerra Mundial se reanudó en la campaña 1946-47, así que lleva jugándose con continuidad un año menos que el Teresa Herrera. Tampoco hay una gran diferencia de longevidad entre el Teresa Herrera y la Liga española. El campeonato nacional arrancó en el curso 1928-29, pero se detuvo por la Guerra Civil entre 1939 y 1939. Así que se juega ininterrumpidamente desde el curso 1939-40, solo seis años más que el trofeo estival coruñés. A nivel nacional, el primer torneo de fútbol es la Copa Macaya, jugada por equipos catalanes en 1901. Entre los que sobreviven, el más antiguo es el Campeonato de España, hoy Copa del Rey (1903). El primer campeonato oficioso en Galicia lo organiza el Vigo FC en 1905, antes de la creación del torneo oficial por parte de la Federación Gallega en la campaña 1913-14, que se disputa por última vez en la temporada 1939-40.

La perspectiva histórica también se dispara si ponemos al Teresa Herrera enfrente de las competiciones europeas. La Copa de Europa –actual Champions League– no nació hasta casi un decenio después (temporada 1955-56), cuando ya habían pasado por Riazor conjuntos como Real Madrid, Barcelona, Athletic, Atlético de Madrid, Porto, Lazio, Young Boys, Racing de París e incluso el Vasco da Gama brasileño. Aquel año también nació la Copa de Ferias –después Copa de la UEFA y ahora Europa League–, cuya primera edición se dilató durante tres años, hasta 1958. Su primera edición en una misma temporada se produjo en el curso 1960-61, el mismo del debut de la Recopa, el desaparecido torneo entre campeones nacionales de Copa, que arranca tres lustros más tarde que el Teresa Herrera. Antes que todas ellas aparece la Copa Latina, considerada una precursora de los torneos continentales, pero también después del Teresa Herrera, en 1949. La otra gran competición anual de clubes, la Copa Libertadores, vio la luz al otro lado del Atlántico también en 1960, año de la primera fase final de la Eurocopa, cuyas rondas eliminatorias comenzaron en 1959.

De los campeonatos de selecciones, el pionero es el Home Championsip, torneo entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte que surgió en la campaña 1883-84 y cerró su historial justo un siglo después, con una última edición en la temporada 1993-94. Las dos guerras mundiales y el conflicto norirlandés impidieron su celebración en doce oportunidades.

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Después llegaron el torneo olímpico de fútbol (1900), la Copa América (1916) y la Copa Mundial de la FIFA (1930), aunque la II Guerra Mundial impidió que los torneos universales se celebrasen con su cadencia habitual, cada cuatro años. Los Juegos se suspendieron en 1944 y 1948 y el Mundial no tuvo lugar 1942 y 1946. La Copa Asiática nació en 1956, un año antes que la Copa de África, mientras que la Copa de Oro de la Concacaf lo hizo en 1963. Las tres, mucho más tarde que el Teresa Herrera.

Pionero del verano

El Teresa Herrera también tiene el honor de crear tendencia. Aunque sus primeras ediciones variaron en cuanto a fecha –entre mayo y septiembre–, desde los años 70 se instauró como uno de los principales eventos de las fiestas de la ciudad durante el mes de agosto. Ya por entonces proliferaban por toda España los torneos de pretemporada, aunque los primeros brotan en Galicia. El Emma Cuervo de Ribadeo se celebra desde 1952 sin interrupción. Un año después nació en Ferrol el Concepción Arenal, que sí ha sufrido diversos parones, ya que no se jugó en 1955, 1961, 1972, 1980, 1983, 1990, 2000, 2012, 2014, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2026. El Ramón de Carranza es el tercero en discordia (1955), pero el trofeo gaditano mantuvo su continuidad en 2019 con la celebración de un torneo femenino en lugar del habitual masculino. El trofeo Naranja, de Valencia, arrancó en 1959, pero dejó de jugarse diez veces (1960, 1963, 1965-1969, 1971, 2004 y 2020).

Los dos gigantes del fútbol español también montaron su torneo estival. El Barcelona organiza el Joan Gamper ininterrumpidamente desde 1966. El trofeo Santiago Bernabéu se creó como homenaje al expresidente blanco tras su muerte en 1978, con una primera edición en 1979. Sin embargo, no tuvo lugar en 2014 y ha dejado de celebrarse desde 2019.

Pocas competiciones futbolísticas resisten comparaciones con el decano de los torneos amistosos, el trofeo Teresa Herrera, patrimonio coruñés y del fútbol mundial.