En directo | Ya en juego el Trofeo Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid
Último test de la pretemporada blanquiazul antes de recibir al Elche en la jornada 1 de LaLiga, el lunes a las 21.00 horas
Recuperación de David Mella en campo rival para demostrar una vez más que la lesión ya ha quedado atrás y que está listo para competir en Primera División. Zaka acabó la jugada con un disparo demasiado centrado, sencillo para Lunin.
Sale Vinícius y entra Cestero.
Salen Mario Soriano, Luismi Cruz y Noubi; entran en su lugar Teun, Riki y Barcia. Del once titular, solo Leo Román sobre el terreno de juego.
Probó el extremo el disparo desde fuera del área, pero la defensa del Madrid logró repeler el esférico hacia la línea de fondo. Buenas noticias para el Dépor, que recupera poco a poco el buen nivel de Mella.
El portero del Deportivo también quiere jugar y lo hace con un recorte con el que ha dejado sentado a Carlos Espí.
Se marchan Bil Nsongo, Pierre-Emerick Aubameyang y Ximo Navarro; entran en su lugar Kevin Sánchez, Zakaria Eddachouri y Arnau Comas.
Marcó Carlos Espí, pero el juez de línea levantó la bandera para señalar el fuera de juego que anula el 0-2.
El equipo madrileño se hace con el control del partido y mete al Deportivo en su campo con conducciones de un lado a otro.
Busca el Deportivo darle la vuelta al marcador. Antonio Hidalgo da entrada a Mella en lugar de Amatucci, Loureiro por Ede y Quagliata por Angeliño. En el Real Madrid, entran Mario Rivas por Rüdiger, Carlos Espí por Endrick y Fede Valverde por Arda Guler.
Sentimientos encontrados entre la afición del Deportivo. Pitos y aplausos tras escuchar el himno por primera vez en Riazor.
Con Xoel López y otros grupos participantes en el proyecto sobre el verde, suena 'Voa' por primera vez en el estadio de Riazor
En una primera parte sin demasiadas ocasiones, el conjunto dirigido por José Mourinho manda en el electrónico merced a un contragolpe culminado por Brahim.
Estuvo a punto de hacer el primero el Deportivo tras un saque de esquina que logró rematar Noubi, aunque demasiado centrado a las manos de Lunin. El Real Madrid no perdió el tiempo y, en la contra, hizo el primero del partido con un balón en largo que controló a las mil maravillas Brahim para plantarse ante Leo Román y batirlo para poner el 0-1.
Ninguno de los dos conjuntos consigue crear peligro salvo la última acción, en la que Leo Román evitó el gol de Endrick. Lunin es un mero espectador del encuentro.
Paradón de Leo Román, que saca una mano salvadora tras un remate de Endrick en el área pequeña para evitar el primero del partido.
La toca el conjunto de Antonio Hidalgo, aunque le cuesta en los últimos metros. Destellos de calidad de Mario Soriano, al que no parece importarle el rival que se le ponga delante.
Entrada del central del Real Madrid sobre Aubameyang para cortar una contra del Deportivo, que le cuesta la tarjeta amarilla al alemán, la primera del partido
No puede seguir el mediocentro, que se marcha sin volver a entrar en el terreno de juego tras una torcedura de tobillo. Entra Diego Villares en su lugar.
El canterano del Deportivo se ha torcido el tobillo en una pugna con Álvaro Carreras y está siendo atendido por los servicios médicos fuera del terreno de juego.
Noubi desbarajusta con un despeje de cabeza un contragolpe del conjunto blanco, que llega siempre con cierto peligro a la meta defendida por Leo Román.
No se amedrenta el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo ante el Real Madrid y busca tener el esférico en su posesión.
El central del Deportivo, al suelo tras una entrada de Endrick, aunque puede continuar sin ningún problema.
Ya rueda el esférico sobre el verde de Riazor. El Deportivo viste de blanquiazul, el Real Madrid, de rosa.
Durante el tiempo de descanso, Xoel López estará presente en Riazor para cuando suene su creación, 'Voa'
A punto de arrancar la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid.
El Trofeo Teresa Herrera vino al mundo en 1946 y no ha dejado de latir desde entonces. Hoy celebrará su LXXXI edición, con el Deportivo y el Real Madrid como sus protagonistas.
El Deportivo ha ubicado en cada asiento del estadio un tríptico en el que se puede leer la letra de 'Voa', así como una pequeña explicación sobre el proyecto encabezado por Xoel López.
Hoy el deportivismo escuchará por primera vez cómo suena 'Voa' en Riazor, el himno oficial de la entidad coruñesa compuesto por Xoel López y presentado en la tarde de ayer.
Estos son los once futbolistas elegidos por José Mourinho
Antonio Hidalgo ha elegido un once lleno de jugadores llamados a ser titulares en el regreso a Primera División.
El Deportivo recibe esta noche al Real Madrid en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. Riazor se viste de gala para recibir a los dos máximos campeones del torneo veraniego.