En directo | Ya en juego el Trofeo Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid

Marca Brahim para el Real Madrid

Estuvo a punto de hacer el primero el Deportivo tras un saque de esquina que logró rematar Noubi, aunque demasiado centrado a las manos de Lunin. El Real Madrid no perdió el tiempo y, en la contra, hizo el primero del partido con un balón en largo que controló a las mil maravillas Brahim para plantarse ante Leo Román y batirlo para poner el 0-1.