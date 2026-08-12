El museo del club cambia la exposición temporal: Virgilio deja paso al Teresa Herrera

Una imagen de parte de la muestra temporal sobre la historia del Teresa Herrera en el museo blanquiazul RC DEPORTIVO

Con motivo de la celebración de la edición número 81 del Trofeo Teresa Herrera, el Dépor Museo & Tour presenta una exposición temporal dedicada a la evolución histórica de uno de los torneos de verano más emblemáticos y con mayor tradición del fútbol internacional.

La sala de exposiciones temporales del museo blanquiazul acogió desde la inauguración del recinto, el pasado mes de febrero, hasta la pasada semana una muestra dedicada a Virgilio Rodríguez Rincón, figura clave en la fundación, desarrollo y consolidación del club. Jugador de la primera plantilla de la historia, presidente en dos épocas distintas y directivo durante casi toda su vida, falleció en 1978 con el carnet de socio número uno en su bolsillo.

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Con la disputa del trofeo veraniego el Deportivo ha acordado cambiar el discurso de la sala temporal, que se modificará un par de veces al año de temática.

La muestra sobre el Teresa Herrera propone un recorrido en formato de línea temporal por la historia del trofeo, desde sus orígenes y nacimiento en 1946 hasta la actualidad, poniendo en valor a los clubes, futbolistas y momentos que han contribuido a convertirlo en una cita imprescindible cada verano en A Coruña. La pieza estelar es el trofeo de la 50ª edición, en 1995, una auténtica obra de arte que mezcla los diseños antiguo y moderno del trofeo, fabricado con más de 7 kilos de oro.

La nueva exposición temporal también cuenta con un apartado sobre el trofeo femenino, que estuvo a punto de nacer en 1984 y que finalmente lo hizo en 2013, por lo que este jueves celebrará ya su décimo cuarta edición. Entre las fotos y los objetos puede verse una de las torres de Hércules ganadas por el Deportivo femenino.

La exposición puede visitarse desde el pasado martes, tras el día habitual de cierre del museo, el lunes. La muestra podrá visitarse este miércoles, coincidiendo con la celebración del partido de la 81ª edición masculina entre el conjunto blanquiazul y el Real Madrid, en horario ininterrumpido de 10.00 a 17.00 horas. El jueves, el horario será de 10.00 a 14.00 horas. A partir del viernes, el museo abrirá de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.