El Dépor busca en el Teresa Herrera el fin a un largo asedio blanco

Pugna entre Marcelo y Mosquera en el último partido del Madrid en Riazor ARCHIVO DXT

Tras un partido del Teresa Herrera en el que el objetivo último es aumentar el ritmo y llegar lo más rodado posible al debut liguero contra el Elche, se encuentra una larga historia detrás de casi 18 años. Desde el año 2008, el Deportivo no ha logrado ni una sola victoria frente al Real Madrid en los 16 encuentros disputados y muchos de esos duelos han concluido con goleada blanca, aunque entre 2018 y 2026 no se enfrentaron.

La última victoria de color blanquiazul fue el 31 de agosto de 2008 en la primera jornada de Primera División. El conjunto dirigido entonces por Miguel Ángel Lotina consiguió los tres primeros puntos de la temporada al vencer por 2-1 con los goles de Mista y Alberto Lopo, ambos con pase de Andrés Guardado.

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El equilibrio entre los dos equipos se decanta todavía más con la mala racha que acumula el Dépor en cuanto a derrotas seguidas. El Madrid lleva once partidos consecutivos venciendo y para encontrar el último duelo que los herculinos no fueron derrotados hay que irse al 26 de febrero de 2011, hace más de quince años, cuando empataron sin goles.

En la última campaña disputada por el club coruñés en la élite ( 2017-18 ), los merengues ganaron tanto en la ida como en la vuelta con contundentes victorias. En la primera jornada en Riazor, el encuentro terminó 0-3 y en la vuelta en el Santiago Bernabéu la diferencia fue incluso más amplia con un 7-1 en el marcador, a pesar de que el Deportivo comenzó ganando el duelo con un gol de Adrián.

En el curso 2016-17, el equipo gallego estuvo a pocos minutos de ganar en el feudo madrileño con un doblete de Joselu, pero dos goles a partir del 84 de Mariano Díaz y Sergio Ramos dejaron a los de Gaizka Garitano sin premio (3-2). En la segunda vuelta, el resultado sí que fue esclarecedor y el Real Madrid goleó por 2-6 en Riazor.

Pero si nos remontamos a la 2015-16, el desenlace es muy similar aunque en esta temporada el cuadro blanquiazul no consiguió anotar ni un solo tanto. De hecho, en los 120 minutos entre los dos encuentros fue perdiendo en 98 y solamente empatando en 22. Con un 5-0 en la ida y un 0-2 en la vuelta, el conjunto madridista se quedó con los seis puntos sin encajar. El dominio es claro.

En la 2014-15, el Madrid marcó diez goles entre los dos partidos que terminaron en 2-8 y 2-0. Además, en el Teresa Herrera de 2013, con el Deportivo recién descendido a Segunda División, los blancos vencieron por 0-4 y ese es el último antecedente de ambos conjuntos en el trofeo veraniego.

Tampoco la 2012-13 frenó la dureza merengue, que ganó 5-1 en la ida e hizo lo propio en la vuelta por un 1-2. En la 2011-12 no hubo enfrentamientos debido a que el Dépor estuvo en la categoría de plata, pero en la 2010-11 el equipo blanquiazul consiguió empatar sin goles en uno de los dos partidos jugados y hasta ahora ese es el último encuentro que los coruñeses no perdieron (el 26 de febrero de 2011).

La 2009-10 también fue territorio blanco, que se adueñó de los dos partidos, pero en la 2008-09 el Deportivo consiguió ganar 2-1 en Riazor en el partido de ida siendo el último antecedente de victoria herculina frente al Madrid.

Cambio de dinámica

A pesar del dominio actual del Madrid sobre el Dépor, anteriormente la autoridad la asumía el club herculino. Los merengues se pasaron más de 18 años sin ganar en Riazor, un estadio que se convirtió en una pesadilla para el equipo blanco.

Desde 1992 hasta 2010, el Deportivo no perdió ni un solo partido oficial en todos los enfrentamientos disputados en Riazor y ganó la Copa del Rey del 2002 en el coliseo blanco. El saldo es contundente con 13 victorias a favor de los coruñeses y solamente 5 empates en esos 18 años.

En ese lapso temporal, el balance global contando también los partidos en el Bernabéu se inclina en favor del Dépor con 17 victorias, ocho empates y 16 derrotas. Entre esos triunfos se encuentra la final de Copa del Rey de 2002 en la casa madridista, uno de los encuentros más recordados en toda la historia del club por haber conseguido ganar el título copero contra el Madrid en el Bernabéu el año que cumplía su centenario.