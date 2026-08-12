Crónica | Un fogonazo del Real Madrid eclipsa a un buen Dépor en el Teresa Herrera (0-1)

Noé Carrillo, en posesión del balón antes de sufrir una lesión, durante el Deportivo-Real Madrid en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

El Deportivo cayó derrotado en el Trofeo Teresa Herrera ante un Real Madrid al que le bastó una carrera de Brahim para desnivelar el partido. El equipo de Antonio Hidalgo plantó cara a los de Mourinho y apenas pasó apuros en el plano defensivo, pero se quedó corto en ataque, sin profundidad y sin llegadas claras a la portería de Lunin. El ritmo del choque, cercano por momentos a un amistoso de inicio de pretemporada, tampoco ayudó a levantar el ánimo de un estadio que presentó un ambiente enrarecido debido a cuestiones extradeportivas.

No era la noche ideal para quien tiene la atención hecha trizas por culpa del estrés crónico de la actualidad y los videos de diez segundos en redes. El 12 de agosto pasará a la crónica coruñesa reciente como uno de los días con más estímulos, al menos en su tarde-noche. El eclipse, eclipsado por la nubes, antes del pitido inicial. El nuevo himno, ‘Voa’, estrenado pocas horas antes, sonando por primera vez a todo trapo en Riazor, sometido a su primer examen popular. Las desavenencias entre parte de la afición y el club, con la grada de Marathon Inferior medio vacía como medida de protesta impulsada por los Riazor Blues y la Federación de Peñas. Demasiados focos, nunca mejor dicho, para decidir dónde llevar la mirada.

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Y lo de dentro del terreno de juego, ¿qué? También tenía su chicha porque llegaba a Riazor el Real Madrid, aunque uno sin todas sus estrellas y a medio gas. Aun así, el deportivismo reciente sabe bien que un día juegas contra el Madrid y al siguiente contra el Tarazona. Ttocaba disfrutar de un pequeño homenaje en el plano deportivo. O intentarlo, al menos, entre tanto estímulo.

Antonio Hidalgo pensó lo mismo y alineó un once que podría presentar perfectamente en el estreno liguero ante el Elche, con Angeliño como una de las grandes sorpresas en el lateral izquierdo. La pareja Amatucci-Soriano, inseparable en la pretemporada, fue la apuesta en la medular, sin la ayuda de un perfil más físico como Villares, aunque el de Vilalba tuvo que entrar a los 20 minutos por la lesión de Noé. Y arriba, de nuevo, la dupla Bil-Aubameyang.

Dépor y Real Madrid se pusieron de acuerdo en jugar y dejar jugar en los primeros minutos. Primero inténtalo tú, y luego ya pruebo yo. Un intercambio de posesiones que casi parecía pactado, por la imposibilidad de robar de unos y otros. Un entradón de Endrick a Ede, que no recibió amonestación, un par de intentonas de Vini ante un sólido Ximo, y la citada lesión de tobillo de Noé aderezaron los primeros minutos de un partido sin apenas ritmo.

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Bil fue el gran animador de la primera mitad. Aguantó bien el balón, dio salida en momentos delicados encontrando al hombre libre y ofreció siempre una solución a sus compañeros. El camerunés fue el apoyo constante y Aubameyang el jugador que trató de estirar con desmarques de ruptura. Pudo quedarse mano a mano con Lunin, pero Rüdiger no tenía la misma idea y lo placó en el círculo central.

Del 1-0, al 0-1

Leo Román también tuvo su dosis de protagonismo con una parada meritoria a un remate de Endrick. Fue el único momento de apuro en la primera mitad de un Dépor que se replegó sin miramientos cuando el Real Madrid lograba asentarse en campo rival. El cuadro coruñés incluso se pudo ir al descanso con ventaja, pero el córner cabeceado por Noubi, totalmente libre de marca, propició una contra letal del cuadro blanco: saque en largo de Lunin, control espectacular con el pecho de Brahim y conducción vertiginosa para batir a Leo Román por bajo. Por el camino, el internacional marroquí dejó atrás con extrema facilidad a Angeliño, que era el último en el córner a favor, y a un Soriano que intentó incluso hacerle falta.

Hidalgo retocó el plan y la estructura en el inicio de la segunda mitad. Ede, un desaparecido Amatucci y un Angeliño falto de ritmo se quedaron en el banquillo. En su lugar, Loureiro, Mella y Quagliata. El de Teo se situó como carrilero derecho y liberó de trabajo a Luismi, que se colocó más suelto como interior en el centro del campo por delante de Villares y a una altura similar de Soriano. La dupla atacante se mantuvo unos minutos más, aunque fue Carlos Espí, recién ingresado en el campo, quien logró marcar. Pero el tanto fue anulado por un claro fuera de juego previo.

La siguiente tanda de cambio llevó al terreno de juego a Kevin Sánchez, que tomó el relevo de Bil en cuanto a protagonismo se refiere. Aportó la verticalidad ya ofrecida en sus ratos anteriores de pretemporada, aunque se quedó a un buen control de afrontar un par de mano a mano ante Lunin. El tramo final, ya con el resto de cambios realizados, presentó a un Dépor reactivo a la espera de un error del Real Madrid. El equipo dirigido por Mourinho pudo ampliar la renta con un remate de Espí a centro de Alexander-Arnold, pero el conjunto blanco también se contagió del ambiente enrarecido del estadio.

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En los minutos finales, una triangulación en la frontal entre Aubameyang y Mella acabó con un disparo bloqueado al canterano. Y poco después, Loureiro estuvo a punto de llevar el encuentro a la tanda de penaltis. Su volea fue despejada por Lunin y el meta ucraniano también desvió a córner el cabezazo de Barcia en el rechace. Ahí murió un partido que comenzó ya convaleciente y que solo tuvo algunos picos de vida aislados.

Sin restar importancia a lo que la tiene, y las desavenencias entre club y afición la tienen, y convendría atajarlas antes de que se enquisten, toca ya dejar atrás otros temas como el eclipse. Y dejar que el himno busque su sitio con calma. Un himno no nace, se hace. Lo hace la gente, partido a partido, cuando decide abrazarlo, o no. ‘Voa’ nació como una canción más, como todas. Lo demás lo dirá el tiempo. En cambio, lo sucedido en el césped ya se puede valorar. El Deportivo le dio la réplica con dignidad a un Real Madrid que, eso sí, visitó Riazor al ralentí. En cualquier caso, cierre descafeinado de pretemporada antes de que empiece lo de verdad. Por suerte o por desgracia, en el fútbol la pelota lo eclipsa todo. El balón va a seguir siendo el que siga dando o quitando razones. Y el Dépor, en ese aspecto, tiene razones para ser cautelosamente optimista.

Dépor 0 - 1 Real Madrid

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Comas, m.59 , Noubi (Barcia, m.68), Ede (Loureiro, m.46), Angeliño (Quagliata, m.46); Noé (Villares, m.22), Amatucci (Mella, m.46), Mario Soriano (Riki, m.68), Luismi Cruz (Gijselhart, m.68); Bil Nsongo (Eddahchouri, m.59), Aubameyang (Kevin Sánchez, m.59).

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger (Mario Rivas, m.46), Huijsen, Carreras (Lamini, m.90); Camavinga, Bernardo Silva (Ciria, m.86), Arda Güler (Fede Valverde, m.46); Brahim, Endrick (Carlos Espí, m.46), Vinícius (Cestero, m.71).

Gol: 0-1, min.45+1: Brahim.

Árbitro: Cordero Vega (Cantabria). Amonestó a Rüdiger (m.30), Camavinga (m.47), Dumfries (m.82)

Incidencias: LXXXI Trofeo Teresa Herrera, disputado en el estadio de Riazor, ante 28.789 espectadores.