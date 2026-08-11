Beci y Juan Vázquez se dan un abrazo durante la visita del exdelantero al centro FRAMA II Patricia G. Fraga

A las cinco de la tarde de este martes, el fútbol se abrió un hueco en el centro de día FRAMA II. Lo hizo de la mano del exjugador del Deportivo Eduardo López Beci, pero, sobre todo, de la memoria de quienes compartieron con él una época que todavía permanece intacta en el recuerdo, incluso cuando la edad ya hace complicada la tarea de retener algunos instantes que se quedaron atrás hace ya muchos años.

Francisco Gómez, uno de los usuarios del centro, llevaba muchas tardes repitiendo que él conocía a Beci porque habían sido vecinos. A él se sumaba Juan Vázquez, que contaba que habían compartido vestuario cuando todavía existía el Deportivo B. Después de escuchar a ambos una y otra vez conversar sobre el exblanquiazul, desde FRAMA II decidieron hacer posible el reencuentro y, finalmente, sus caminos volvieron a cruzarse.

Beci llegó puntual a la cita y allí le estaban esperando, junto a una pantalla en la que se proyectaban imágenes de su etapa como deportivista: fotografías del equipo, una de ellas junto a Juan, y también aquella que recuerda uno de los momentos más importantes de su carrera, el famoso gol ante el Rayo Vallecano que ayudó al Deportivo a regresar a Primera a comienzos de los años setenta.

Beci en el centro de día FRAMA II Patricia G. Fraga

Nada más entrar, Beci se dirigió directamente a donde estaba Juan y se fundió con él en un largo abrazo. “De cara estás igualito que cuando jugábamos”, le dijo Juan, entre la emoción y la sorpresa de reencontrarse tanto tiempo después. Esto produjo una sonrisa inmediata en la cara del exdelantero, que le respondió: “Tú dabas patadas a todo lo que se movía, pero yo marcaba goles”. Y sin dudarlo un segundo, Juan recogió el guante con humor: “Es que para que tú marcaras goles, yo tenía que asustar a la gente”.

Una vez roto el hielo, todos quisieron tener su pequeño momento con el exfutbolista. Julio Parada acumulaba muchas preguntas preparadas y quiso poner a prueba la memoria de Beci. “¿Qué porteros eran de tu época, Seoane, Mendieta… Otero?”, le preguntó. “No, Otero era anterior”, aclaró Beci, a lo que Parada continuó: “¿Y Cucarella?”. Y el exdelantero aclaró: “Era masajista”. Pancho, por su parte, quiso contarle que tenía un bar en A Gaiteira y que tenía que trabajar mucho, pero que eso no le impidió verle jugar y que para él era un héroe. “Eso es que tú entendías mucho de fútbol”, le respondió el exjugador.

Pancho, junto a Beci Patricia G. Fraga

Mientras tanto, en la tercera fila, otra usuaria, Mercedes, vivía el momento de otra manera. Las lágrimas le habían ganado la batalla a las palabras y escuchaba en silencio, emocionada, mientras Beci repasaba ante todos las camisetas que había vestido, su trayectoria en el Deportivo y, por supuesto, aquel gol que forma parte de la historia blanquiazul.

De una anécdota a otra

Una de las primeras preguntas giró en torno a Amancio. Beci explicó que, tras el fichaje del delantero por el Real Madrid, al año siguiente se produjo la salida de Veloso y llegó su oportunidad de debutar con el primer equipo del Deportivo, con apenas 19 años. Una edad que hoy puede parecer temprana, pero que entonces suponía todo un desafío. “Ahora es muy fácil, pero antes llegar tan joven era mucho más complicado”, afirmó. Y es que si algo permitió aquella charla fue comprobar cuánto ha cambiado el fútbol. “Bf… La tecnología, antes un balón se embarraba y había que darle de cabeza, ahora está todo calculado. Tienen hasta camisetas antisudor… que yo creo que nos están tomando el pelo. Antes no nos dejaban hacer musculación para el fútbol, tenía entrenadores que nos daban de comer huevos fritos con patatas fritas, y ahora cada uno tiene su dietista, menos mal que no estuve en esa época, con lo que me gusta el lacón”, contó, desatando una risa general en la sala.

Fue entonces cuando Mercedes dejó atrás las lágrimas y se animó a hacerle una pregunta mucho más personal. “¿Y ligabas mucho?”, le soltó. La sonrisa volvió a aparecer en su rostro y reconoció que sí, pero que lo hacía por ser futbolista, aunque tampoco tenían demasiado tiempo para dedicarse a ello: “Antes los viajes eran más complicados, aunque fuéramos en avión”. En ese momento, Francisco le interrumpe para recordarle una cosa: “Loureda no iba en avión, eh”, a lo que Beci respondió entre risas: “Cierto, se nos escapaba por la pista, le daba miedo volar”.

Francisco Gómez habla con Beci durante la visita del exdelantero al centro FRAMA II Patricia G. Fraga

Como no podía ser de otra manera, también hubo espacio para hablar de Arsenio Iglesias y sobre él, Beci tenía una anécdota especial para compartir. “Era muy rígido, cuando íbamos a jugar, comíamos en mesas de cuatro. Arsenio venía con la botella de vino y nos echaba un vaso a cada uno y se llevaba la botella. Un día, Pepiño Domínguez le metió al camarero un billete en el bolsillo y nos apareció con una botella y la metió debajo de la mesa. Pepiño, que tenía el pie muy grande, le metió una patada sin querer y saltó la botella por los aires. Arsenio nos quiso mandar a todos a la cárcel”, desveló, devolviendo las carcajadas a los rostros que le miraban atentamente.

A continuación, le preguntaron por su época como ojeador del Deportivo. Él mismo quiso restar importancia a su papel y explicó que no fue quien llevó directamente a ningún jugador. “Yo daba informes y el señor Lendoiro hacía lo que le daba la gana. Fui a Lisboa a ver a un jugador que terminó fichando por el Barcelona, Simão Sabrosa. Ese día, jugó con el Sporting de Portugal un chico de 17 años que tenía el número 7. Le vi hacer cosas que me parecían fuera de lo normal para su edad. Me llamó Lendoiro y le dije: ‘Simão muy bien, pero vi a un chaval…’. Se llamaba Cristiano Ronaldo. Lendoiro me respondió: ‘Olvídate, ese ya fichó por el Manchester United’.

Entre recuerdos y anécdotas, alguien quiso saber cuánto había jugado realmente en el Deportivo. La respuesta llegó con la ironía que había acompañado toda la tarde: “No jugué mucho, pero estar estuve 12 años”, dijo entre risas. En ese momento, la conversación se dirigió a la situación del club actual. Beci habló de Yeremay, al que considera un futbolista con mucho talento, y también de Bil, al que destacó por su capacidad para proteger el balón y sus movimientos. Sobre todo, pidió paciencia con los jóvenes, y aprovechó para compartir otra anécdota, esta de su etapa como entrenador. “La edad de los 14-15 años es muy mala. Empiezan con las niñas, con el vino… Voy a contar una anécdota de Marcos Vales, hijo de Pepe Vales. Jugaba en juveniles y un día me llama el seleccionador nacional juvenil y me preguntó: ‘Oye, Marcos Vales, ¿es normal? Es que lo llamé para venir a un entrenamiento y me dijo que no podía porque tenía un examen’. Fui a hablar con Marcos y le dije: ‘Vas a Jesuitas, eres matrícula de honor, no te van a decir nada’. Al final, no fue al entrenamiento y no le volvieron a llamar”.

La charla se acercaba a su final cuando llegó la pregunta inevitable. ¿Podrá el Deportivo derrotar al Real Madrid este miércoles en el Teresa Herrera? El exdelantero no dudó ni un segundo: “No, no, no. Mañana tenemos que perder, que yo le gané tres veces el Teresa Herrera al Madrid y descendimos las tres”.

Antes de marcharse, Juan se acercó a Beci para entregarle un regalo y, fundidos en el último abrazo de la tarde, le dijo emocionado: “Qué tiempos aquellos”. Mientras caminaba hacia la salida, todos le agradecieron la visita y él afirmó convencido: “Cuando os aburráis, me llamáis y yo vengo”. Y así se marchó Beci de FRAMA II, dejando algo más que recuerdos. Durante unos minutos, el centro de día viajó años atrás para recordar goles, compañeros, entrenadores, viajes y anécdotas. Porque aunque los años hagan que algunos recuerdos se desdibujen, hay historias, rostros y momentos que permanecen intactos en la memoria.