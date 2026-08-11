Riazor Blues y las peñas piden al deportivismo que no acuda al Teresa Herrera
Solicitan que los socios tampoco liberen su asiento
La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces amplían sus protestas al Trofeo Teresa Herrera contra la gestión social del Deportivo. Las tres entidades han firmado un comunicado publicado en sus respectivas redes en el que hacen un llamamiento a los socios de Marathon Inferior para no acudir al encuentro que el equipo juega este miércoles (21.00 horas) ante el Real Madrid. Asimismo, amplían la solicitud "a toda a afección deportivista", pidiendo que "secunde esta protesta e deste xeito solicitar de novo unha solución a unha directiva cada vez máis afastada da esencia do club e da súa xente".
Además, esta primera medida viene acompañada de una segunda petición: que los abonados no liberen su asiento, una circunstancia que permitiría acudir a espectadores que no disponen de carné comprando su entrada. Según apuntan, el hecho de que se trate de un encuentro amistoso hace que el partido no compute dentro del mínimo de encuentros que la entidad ha establecido como de asistencia obligatoria.
"Seguimos loitando pola nosa dignidade e lembramos que mantemos de xeito indefinido a cesación da nosa actividade de animación no interior do estadio", escriben las peñas en el tercer punto de un comunicado que finalizan recalcando la necesidad de "respetar" a los abonados de Marathon Inferior.