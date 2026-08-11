Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Riazor Blues y las peñas piden al deportivismo que no acuda al Teresa Herrera

Solicitan que los socios tampoco liberen su asiento

Esther Durán
11/08/2026 14:16
La afición del Deportivo contra Las Palmas en Riazor
La afición del Deportivo contra Las Palmas en Riazor
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces amplían sus protestas al Trofeo Teresa Herrera contra la gestión social del Deportivo. Las tres entidades han firmado un comunicado publicado en sus respectivas redes en el que hacen un llamamiento a los socios de Marathon Inferior para no acudir al encuentro que el equipo juega este miércoles (21.00 horas) ante el Real Madrid. Asimismo, amplían la solicitud "a toda a afección deportivista", pidiendo que "secunde esta protesta e deste xeito solicitar de novo unha solución a unha directiva cada vez máis afastada da esencia do club e da súa xente".

Además, esta primera medida viene acompañada de una segunda petición: que los abonados no liberen su asiento, una circunstancia que permitiría acudir a espectadores que no disponen de carné comprando su entrada. Según apuntan, el hecho de que se trate de un encuentro amistoso hace que el partido no compute dentro del mínimo de encuentros que la entidad ha establecido como de asistencia obligatoria.

"Seguimos loitando pola nosa dignidade e lembramos que mantemos de xeito indefinido a cesación da nosa actividade de animación no interior do estadio", escriben las peñas en el tercer punto de un comunicado que finalizan recalcando la necesidad de "respetar" a los abonados de Marathon Inferior.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mbappé y Rudiger en el entreno previo al Dépor-Real Madrid

El Madrid se presentará en el Teresa Herrera sin sus últimos mundialistas
Xurxo Gómez
La afición del Deportivo contra Las Palmas en Riazor

Riazor Blues y las peñas piden al deportivismo que no acuda al Teresa Herrera
Esther Durán
El ideal gallego

El Penafiel rompe el contrato del exdeportivista Raúl Alcaina
Xurxo Gómez
Imanol Idiakez, técnico del Cádiz, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Dépor

Idiakez y el Cádiz se divorcian a cuatro días del estreno liguero
Sergio Baltar