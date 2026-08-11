Idiakez y el Cádiz se divorcian a cuatro días del estreno liguero

Imanol Idiakez, técnico del Cádiz, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Dépor Cádiz CF

No hay mar en calma en Cádiz. Después de descender a Segunda División en la temporada 2024-25 y salvarse in extremis de un nuevo descenso el pasado curso, la campaña 2025-26 empieza de nuevo con fuerte marejada. Y es que tal y como apuntan varios medios locales, Imanol Idiakez no comenzará la liga como entrenador del conjunto gaditano.

La decisión tomada por la entidad se hará oficial en las próximas horas, después de que ambas partes llegasen a ese final tras una reunión producida a lo largo de la noche del pasado lunes. Según indican las informaciones, la dirección del club no estaba conforme con algunas de las decisiones del exentrenador del Deportivo, sobre el que también se apunta que no guardaba una relación óptima con algunos de los jugadores de la plantilla actual.

Las malas sensaciones que el Cádiz ha dejado esta pretemporada han desembocado en esta salida a tan solo cuatro días de que el equipo debute en la Liga Hypermotion esta temporada contra el Celta Fortuna (sábado, 19.00 horas).