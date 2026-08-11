El segundo equipo del Teresa Herrera

Iker Casillas y Kaká levantan el trofeo Teresa Herrera de 2013, tras vencer al Deportivo por 0-4 en la última participación del Real Madrid a día de hoy ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Real Madrid vuelve a Riazor, donde no juega desde hace casi nueve años, para participar por vigésima vez en el trofeo Teresa Herrera, torneo al que ayudó a dar lustre en su época dorada en el que, Deportivo aparte, lidera todos los apartados estadísticos.

El conjunto blanco jugó por última vez en el coliseo herculino el 20 de agosto de 2017. Fue en la primera jornada de la hasta hoy última temporada blanquiazul en Primera, la 2017-18 (0-3). Los merengues regresarán esta temporada de modo oficial, aunque antes lo harán en un amistoso de enjundia, con el decano de los torneos de verano en juego. Un torneo al que el Real Madrid ha sido asiduo aunque su última participación data de 2013.

El equipo madridista es el segundo equipo con más participaciones (19), partidos jugados (34) y trofeos ganados (9), solo superado por el anfitrión.

El debut (1949)

El estreno madridista se produce en la cuarta edición del torneo, en 1949. El equipo blanco, dirigido por el inglés Michael Keeping, conquista el trofeo ante el Racing Club de France, popularmente conocido como Racing de París (2-1).

George Moreel adelanta al equipo parisino, campeón de la Copa de Francia (5-2 al Lille en la final) la temporada anterior. El equipo blanco le da la vuelta al marcador en los primeros minutos de la segunda mitad. Empata Narro (m.52) y Miguel Muñoz, después seleccionador español durante tantos años, hace el 2-1 al transformar un potente golpe franco (m.54). Se da la curiosidad de que el autor del gol francés juega la media hora final de portero por la lesión del meta René Vignal.

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El rival fantasma (1953)

El Teresa Herrera queda herido de muerte tras una edición nefasta. El Real Madrid golea a otro equipo francés, el Toulouse (8-1). O al menos eso dicen los organizadores.

La leyenda afirma que el portero Lazare –no hay rastro de jugador alguno con su nombre en las primeras categorías francesas de aquellos años– es el conductor del bus del equipo francés. Al menos cinco jugadores pertenecen a otros clubes, dos de ellos de Segunda –Nikitis, del Rennes, y Gabet, del Racing parisino–, ya que ese día el Toulouse disputa su partido de la tercera jornada liguera ante el Nancy. Roque Olsen, futuro entrenador deportivista en dos épocas distintas, firma el único póker de la historia del torneo.

Contra el Dépor (1966)

La edición número 21, una de las últimas a partido único antes de la era dorada, enfrenta por primera vez a madridistas y deportivistas. Es el Madrid de los ‘Ye-yés’, el de la sexta Copa de Europa, que se impone no sin dificultades (0-2).

El Deportivo, recién ascendido, da la cara hasta el tramo final, cuando sucumbe al acierto de Grosso (m.77) y el exblanquiazul Veloso (m.88). Otro exdeportivista y coruñés, Amancio, comanda la delantera del equipo ahora entrenado por Miguel Muñoz.

Regreso triunfal (1976)

Diez años después vuelven los blancos para jugar su primer cuadrangular. En semifinales derrocan al campeón en 1974 y 1975, el Peñarol (5-2), con dobletes de Santillana y el danés Henning Jensen.

En la final, los pupilos del yugoslavo Milan Miljanic vencen al Cruzeiro brasileño (2-0) con dos tantos de penaltis, transformado por Pirri y Guerini.

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Primer traspié (1977)

Es tradición en la época que el campeón participe al año siguiente para defender su cetro. El Madrid acude de nuevo, pero cae en semifinales.

Es la primera vez que los blancos se van de A Coruña sin el trofeo. El Dukla de Praga es su verdugo, en una eliminatoria resuelta en los penaltis (5-4) tras el empate en el tiempo reglamentario (2-2). Juanito, máximo goleador histórico del Teresa Herrera, marca ese día los dos primeros de sus ocho tantos en el torneo coruñés. El equipo madrileño evita el último puesto con un triunfo ante el Feyenoord (4-2) merced a un hat-trick de Roberto Martínez.

El quinto (1978)

Tercera participación consecutiva y quinto título en seis apariciones. El Real Madrid arrolla a un Deportivo de Segunda (2-5) en la primera semifinal –otro doblete de Juanito– y fulmina en la final a un Flamengo sin su estrella Zico –que negocia un multimillonario traspaso al fútbol saudí– por 2-0, con tantos de Jensen y Aguilar, uno en cada parte, en un partido recordado entre los mejores de la historia del torneo.

Triunfo pírrico (1979)

Por cuarto año consecutivo veranea el Real Madrid en Riazor, de donde se lleva el trofeo con dos victorias pírricas: 1-1 (gol de Pirri) y 4-3 por penaltis ante el Hónved húngaro en semifinales y 1-0 en la final frente al Sporting de Gijón. El tanto en propia meta del arousán Jiménez se lo atribuye la organización a Juanito, a quien entrega el trofeo a la diana más tempranera.

Cuatro de cinco (1980)

El Real Madrid gana su séptimo Teresa Herrera, cuarto en cinco años, y segundo consecutivo bajo la batuta de otro yugoslavo, Vujadin Boskov.

Los blancos vienen de caer estrepitosamente unos días antes en un amistoso ante el Bayern Múnich (9-1) y se resarcen en A Coruña, derrotando a Porto (2-1) y de nuevo Sporting de Gijón (3-1).

Verdugo Sarabia (1983)

Pese al triunfo de 1980, el conjunto madridista no vuelve hasta 1983. Manolo Sarabia lo deja sin final al dar el triunfo al Athletic (1-0). Los pupilos de Alfredo Di Stéfano salvan el honor ganando en la final de consolación al Dinamo de Kiev (3-2), que viene de conquistar las dos ediciones anteriores.

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Colista, parte 1 (1985)

El Atlético de Madrid le derrota en la primera semifinal (2-0), con tantos de Quique Setién y Mínguez. El plantel de Luis Molowny se va por primera vez con el farolillo rojo en las manos tras caer en el partido por el tercer puesto con el Fluminense brasileño (2-0).

Colista, parte 2 (1986)

Nuevo derbi madrileño en la semifinal y nueva derrota blanca (3-1). Eso sí, el tanto de Emilio Butragueño es el primero que sube al primer marcador electrónico de Riazor, que se inaugura en ese encuentro.

De nuevo ocupa la última posición el cuadro merengue, tras perder por penaltis (1-1, 4-2) con el Sao Paulo.

Lección rumana (1989)

Tres años después, continúa la sequía madridista. Esta vez su verdugo en semifinales es el Steaua de Bucarest, que lo supera en semifinales (2-1) pese al tanto inicial de Míchel.

Eso sí, el Real Madrid esta vez evita el último puesto en un partido con aroma a venganza ante el PSV Eindhoven (4-2), campeón de Europa un año antes después eliminar a los blancos en semifinales gracias al valor de los goles fuera.

Otra vez colista (1991)

Vuelven los blancos tras un año de ausencia y caen en semifinales por quinta participación consecutiva. El Porto, dirigido por el futuro técnico deportivista Carlos Alberto Silva, los vence en semifinales (2-1) en el esperado debut de Robert Prosinecki, que firma el gol del honor.

El Ajax de Dennis Bergkamp también vence a los pupilos de Radomir Antic en la final de consolación (2-0).

Al fin, el octavo (1994)

Al fin rompe su gafe el cuadro madridista. Lo hace, además, derrotando en la final al SuperDépor (0-1) gracias a un gol de Iván Zamorano, después de dejar en el camino a la Sampdoria (2-1), gracias a un tanto de penalti de Michael Laudrup en el tiempo añadido.

El oro se queda (1995)

Todo está listo para un nuevo Deportivo-Real Madrid en la edición del cincuentenario y así se produce. Los blancos dan buena cuenta del Benfica (2-0), pero el espectacular trofeo conmemorativo de oro y plata se queda en casa merced a los postreros goles de Radchenko (m.80) y Bebeto (m.90)

Derbi blanco (1998)

El equipo de Guus Hiddink cae en semifinales ante la Lazio (2-2, 6-5 por penaltis), en el primer partido de Riazor tras completarse la reforma que lo cierra por los cuatro costados y lo cubre en casi su totalidad.

La alegría le llega en la consolación, en la que arrolla a su vecino Atlético (4-0) con tantos de Raúl (2), Morientes y Sávio.

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Un rival VIP (2001)

La edición número 56 está marcada por la inauguración de los palcos VIP de Riazor, desde donde los más afortunados pueden ver a los galácticos. El Real Madrid de Zidane, Figo y Raúl sufre para doblegar al Cruz Azul mexicano (1-1, 3-1 por penaltis) en semifinales y cae en la final ante el Deportivo (2-1), que da la vuelta al tanto inicial de Figo con dianas de Makaay y Tristán.

El Dépor, otra vez (2007)

De nuevo el Dépor birla el trofeo al equipo blanco, que en semifinales vence por la mínima al Belenenses luso con un postrero tanto de Robinho. En la final marca Riki, empata Baptista y Verdú deja la torre de Hércules en A Coruña (2-1).

Goleada (2013)

La última visita blanca se produce con el torneo y el Deportivo de capa caída. El Real Madrid ayuda a salvar el trofeo, aunque a cambio de ello se queda la gestión de los derechos de televisión. Cristiano Ronaldo, Kaká, Özil, Benzema y compañía arrollan (0-4) a un Dépor repleto de canteranos para llevarse el trofeo al Bernabéu por novena vez.